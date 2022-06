Vài ngày qua, loạt hình ảnh và video nam tài tử Hàn Quốc Lee Joon Gi (hay còn gọi Lee Jun Ki) xuất hiện tại Đà Nẵng, Hội An gây sốt mạng xã hội. Trên Instagram cá nhân, Lee Jun Ki thường xuyên cập nhật hành trình sang Việt Nam và thể hiện sự thích thú đối với phong cảnh tuyệt đẹp ở nước ta. Anh viết: “Happy to see you, Viet Nam”, “Beautiful moon from beautiful Viet Nam”… (tạm dịch: Rất vui được đến Việt Nam, Ánh trăng từ Việt Nam tuyệt đẹp).

Hình ảnh được nam tài tử đăng tải tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An (Instagram actor_jg)

Người hâm mộ nhanh chóng tìm ra khu resort nơi nam diễn viên đến du lịch, nghỉ dưỡng. Đây là một khu resort nổi tiếng bậc nhất ở Hội An, Quảng Nam.

Theo tìm hiểu, khu resort này nằm bên bờ biển của xã Điện Dương (Điện Bàn, Quảng Nam), không xa Di sản Văn hóa Thế giới Hội An. Tháng 9/2021, tạp chí Travel+Leisure xếp khu nghỉ dưỡng vào top 10 tốt nhất châu Á. Tháng 5/2022, nơi đây lần thứ tư liên tiếp được xếp hạng 5 sao do Fobes Travel Guide 2022 bình chọn.

(Instagram actor_jg)

Khu nghỉ dưỡng sở hữu khuôn viên 35 ha với 3 bể bơi vô cực, 100 biệt thự và 8 phòng spa riêng biệt trên mặt nước. Tất cả đều được thiết kế theo lối kiến trúc Việt truyền thống và thuật Phong thuỷ. Đặc biệt, thiết kế cho phép biệt thự đón tối ưu không khí trong lành và không hạn chế tầm nhìn ra biển hay những khu vườn riêng. Từ đây, du khách có thể đón nắng ấm, tận hưởng gió biển mát lạnh và lắng nghe tiếng rì rào của hàng dừa đung đưa trong gió.

Khu resort tuyệt đẹp nằm bên bờ biển của xã Điện Dương, Quảng Nam (Ảnh: KND)

Resort này từng đón nữ diễn viên Son Ye Jin - nữ chính bộ phim đình đám Hạ cánh nơi anh tới nghỉ dưỡng vào năm 2016. Năm 2017, người hâm mộ Việt Nam cũng phát hiện nam diễn viên phim “Giày thủy tinh” - So Ji Sub cũng chọn khu resort này trong chuyến đi tới Việt Nam.

Đây là nơi được nhiều diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc đến nghỉ dưỡng (Ảnh: KND)

Trong chuyến thăm Việt Nam, Lee Jun Ki có nhiều trải nghiệm thú vị như đi cầu khỉ, uống bia hơi, nghỉ dưỡng trong resort ven biển, thưởng thức đồ uống địa phương tại Hội An... Vài video cho thấy Lee Jun Ki nhảy với một số đồng bào dân tộc và được họ tặng hoa sen. Anh vẫy tay, chào hỏi mọi người thân thiện, vui vẻ.

Nam diễn viên thưởng thức đồ uống tại Việt Nam (Instagram actor_jg)

Lee Joon Gi là tài tử Hàn Quốc rất được yêu thích. Tại Việt Nam, anh được biết đến qua các phim ăn khách như: Nhà vua và chàng hề, Huyền thoại Iljimae, Thư sinh bóng đêm, Người tình ánh trăng, Hoa của quỷ, Luật sư vô pháp… và gần đây nhất là Công tố viên chuyển sinh. Lee Joon Gi cũng để lại dấu ấn với vẻ đẹp không hề bị lão hóa. Ở tuổi 40, vẻ ngoài của anh vẫn không khác gì lúc xuất hiện trong phim Nhà vua và tên hề cách đây 17 năm.

