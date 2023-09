Nam diễn viên Lee Min Ho vừa xuất hiện tại show diễn thời trang của thương hiệu Boss. Chương trình diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan Xuân Hè 2024.

Điều này ngay lập tức làm mạng xã hội bùng nổ. Những hình ảnh của Lee Min Ho chễm trệ trên các tờ báo hàng đầu và nhận về vô số lời khen của người hâm mộ.

Lee Min Ho gây bão khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Milan Xuân Hè 2024.

Tại sự kiện, Lee Min Ho nổi bật với bộ đồ màu trắng lịch lãm cùng vẻ ngoài nam tính. Sau khoảng thời gian bị cho là “xuống sắc” vì tăng cân, Lee Min Ho đã lấy lại được phong độ của mình khiến các fan phấn khích. Nam diễn viên thoải mái tương tác với một số nghệ sĩ khác tại sự kiện như Naomi Campbell, Suho (EXO)…

Lee Min Ho thể hiện phong độ ở thời điểm hiện tại.

Mặc dù gia nhập làng giải trí nhiều năm nhưng tên tuổi và sức hút của Lee Min Ho vẫn không hề giảm nhiệt. Sự xuất hiện liên tục tại các show diễn cho thấy nam diễn viên là gương mặt được làng thời trang trong nước và quốc tế ưu ái.

Lee Min Ho thu hút sự chú ý của khán giả.

Sau bộ phim Vườn sao băng (2009), tên tuổi của Lee Min Ho nổi lên như “diều gặp gió”. Anh liên tục tham gia nhiều bộ phim ăn khách như Những người thừa kế, Thợ săn thành phố… Mặc dù còn vướng nhiều tranh cãi về diễn xuất và bị chê “một màu” nhưng Lee Min Ho vẫn được xem là một trong những cái tên “bảo chứng” của điện ảnh Hàn Quốc.

Lee Min Ho dính tin đồn kết hôn với Kim Go Eun.

Về đời tư, Lee Min Ho gần đây bị vướng vào tin đồn kết hôn với nữ diễn viên Kim Go Eun. Cả hai có cơ hội hợp tác trong phim Quân vương bất diệt (2020). Lee Min Ho từng gây xôn xao khi chia sẻ ảnh chụp chung với Kim Go Eun dù hiếm khi đăng ảnh những “bóng hồng” khác trong làng giải trí trên trang cá nhân. Ngoài ra, cả hai thường xuyên có hành động tình tứ với nhau. Tuy nhiên, cả Lee Min Ho và Kim Go Eun đều giữ im lặng trước tin đồn này.

Bộ phim 'Quân vương bất diệt' cho Lee Min Ho và Kim Go Eun đóng:

Hà Vy