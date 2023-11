Nam diễn viên 50 tuổi vừa được phát hiện đã qua đời tại căn hộ riêng. Đồng nghiệp cũ của anh - Maurice Benard - chia sẻ thông tin trên Instagram. Theo Benard, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Christopher liên quan đến vấn đề về tim.

"Tyler qua đời sáng hôm nay sau một cơn đau tim tại căn hộ ở San Diego", Maurice Benard thông báo và nói Christopher là một "tâm hồn dịu dàng và người bạn tuyệt vời".

"Tyler là một tài năng, làm sáng bừng trong mỗi cảnh anh thể hiện và luôn hào hứng mang niềm vui đến khán giả thông qua diễn xuất của mình. Tyler ủng hộ việc cải thiện sức khỏe tâm thần và điều trị lạm dụng chất kích thích khi công khai nói về những khó khăn với bệnh trầm cảm và rượu bia. Chúng tôi rất đau lòng vì sự mất mát của người bạn thân thiết và cầu nguyện cho con cái và cha anh", Benard chia sẻ trong bài tưởng nhớ.

Diễn viên Tyler Christopher

Quản lý của Christopher cũng xác nhận cái chết của anh trong một tuyên bố đến E! News. "Thông tin này thực sự gây sốc và tôi đau lòng vì sự mất mát. Anh ấy là diễn viên tài năng và quan trọng hơn, là một người bạn tuyệt vời. Tôi chia sẻ nỗi đau này với gia đình và bạn bè anh ấy", người quản lý chia sẻ.

Năm 2016, Christopher đã giành giải Daytime Emmy ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc cho vai diễn trong series phim truyền hình dài tập General Hospital.

Ngoài đóng phim truyền hình, Christopher còn nổi tiếng với vai Stefan DiMera trong Days of our lives từ năm từ 2001 - 2019 và xuất hiện trong các bộ phim như Thor: God of Thunder, Shouting Secrets, Out of the black và Pretty broken.

Thanh Nguyễn