Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/4 - Lịch thi đấu bóng đá lượt về vòng tứ kết Cup C1, với tâm điểm là màn so tài giữa Atletico Madrid vs Man City và Liverpool vs Benfica.

Lịch thi đấu lượt về vòng tứ kết Cup C1: 13/04 02:00 (*) Real Madrid 2-3 Chelsea FPT Play 13/04 02:00 Bayern Munich 1-1 Villarreal (*) FPT Play 14/04 02:00 Atletico Madrid - Man City FPT Play 14/04 02:00 Liverpool - Benfica FPT Play Thiên Bình