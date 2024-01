Hôm nay, Asian Cup 2023 sẽ tiếp tục sôi động và hấp dẫn với các trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 của bảng B và C như Úc vs Syria, Uzbekistan vs Ấn Độ và UAE vs Palestine.

Tâm điểm của bóng đá quốc tế chính là trận derby Madrid ở vòng 1/8 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha giữa Atletico Madrid - Real Madrid, lúc 3h30 ngày 19/1.

Cùng với đó là trận bán kết đầu tiên của Cúp quốc gia Italia giữa Napoli và Fiorentina, lúc 2h00 ngày 19/1.

CAN 2023 có các trận đấu ở vòng bảng Guinea Xích đạo - Guinea-Bissau, Bờ Biển Ngà - Nigeria và Ai Cập - Ghana.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP ASIAN CUP 2023 – VÒNG BẢNG 18/01

21:30 Syria - Australia VTV5, FPT Play 18/01

00:30 Ấn Độ - Uzbekistan VTV5, FPT Play 19/01

00:30 Palestine - UAE VTV5, FPT Play SIÊU CÚP ITLIA 2023 19/01

02:00 Napoli - Fiorentina CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2023/24 – VÒNG 1/8 19/01

01:30 Unionistas Salamanca - Barcelona 17/01

03:00 Atletico Madrid - Real Madrid CÚP QG HÀ LAN 2023/24 – VÒNG 1/8 19/01

00:45 Vitesse - Amsterdamsche FC 19/01

03:00 USV Hercules - SC Cambuur VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2023/24 – VÒNG 18 19/01

01:45 Famalicao - Braga 19/01

01:45 Vizela - Sporting Lisbon CÚP QG HY LẠP 2023/24 – VÒNG 1/8 19/01

00:00 Niki Volou - Levadiakos CÚP QG THỔ NHĨ KỲ 2023/24 – VÒNG 1/16 18/01

17:00 Sivasspor - Ankara Keciorengucu 18/01

19:00 Kayserispor - Genclerbirligi 18/01

21:00 Konyaspor - Goztepe AS 18/01

23:00 Trabzonspor - Manisa FK 19/01

01:00 Galatasaray - Umraniyespor VCK CAN 2023 – VÒNG BẢNG 18/01

21:00 Equatorial Guinea - Guinea-Bissau 19/01

00:00 Ivory Coast - Nigeria 19/01

03:00 Egypt - Ghana VĐQG AUSTRAILIA 2023/24 – VÒNG 10 18/01

15:45 Brisbane Roar - Macarthur

ASIAN CUP 2023 – VÒNG BẢNG 17/01 18:30 Lebanon 0-0 Trung Quốc XEM VIDEO 17/01 21:30 Qatar 1-0 Tajikistan XEM VIDEO CÚP FA ANH 2023/24 – VÒNG 3 18/01 02:45 Everton 1-0 Crystal Palace FPT Play Blackpool 2-3 Nottingham Forest FPT Play Bristol Rovers 1-3 Norwich FPT Play CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2023/24 – VÒNG 1/8 18/01 02:00 Valencia 1-3 Celta Vigo 18/01 03:00 Osasuna 0-2 Sociedad 18/01 03:30 Girona 3-1 Rayo Vallecano CÚP QG HÀ LAN 2023/24 – VÒNG 1/8 18/01 00:45 NEC Nijmegen 2-1 G.A Eagles 18/01 02:00 Almere City 1-2 Fortuna Sittard 18/01 03:00 PSV Eindhoven 3-1 Twente CÚP QG BỈ 2023/24 – TỨ KẾT 18/01 02:00 KV Oostende 2-0 Molenbeek VCK CAN 2023 – VÒNG BẢNG 18/01 00:00 Morocco 3-0 Tanzania 18/01 03:00 CHDC Congo 1-1 Zambia