Lịch thi đấu bóng đá hôm nay sôi động với các trận đấu thuộc vòng 8 V-League Khánh Hòa vs Sông Lam Nghệ An, CA Hà Nội vs Bình Dương và CLB TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Bóng đá quốc tế đêm nay rạng sáng mai với tâm điểm là 5 cặp đấu đầu tiên của vòng 19 Ngoại hạng Anh Newcastle vs Nottingham, Bournemouth vs Fulham, Sheffield Utd vs Luton Town, Burnley vs Liverpool và Man Utd vs Aston Villa.

Rạng sáng mai (27/12), Ronaldo và Al Nassr sẽ làm khách trước Al Ittihad ở trận đá bù vòng 17 Saudi Pro League.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP V-LEAGUE 2023/24 - VÒNG 8 26/12 18:00 Khánh Hòa vs Sông Lam Nghệ An FPT Play 26/12 19:15 CA Hà Nội vs Bình Dương VTV5, FPT Play 26/12 19:15 CLB TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh HTV Thể thao, FPT Play NGOẠI HẠNG ANH 2023/24 – VÒNG 19 26/12 19:30 Newcastle - Nottingham Forest K+SPORT 1 26/12 22:00 Bournemouth - Fulham K+SPORT 1 Sheffield Utd - Luton K+SPORT 2 27/12 00:30 Burnley - Liverpool K+SPORT 1 27/12 03:00 Manchester Utd - Aston Villa K+SPORT 1 VĐQG BỈ 2023/24 – VÒNG 20 26/12 19:30 Racing Genk - Royal Antwerp 26/12 22:00 Kortrijk - KAA Gent OH Leuven - Eupen 27/12 00:30 Westerlo - RWDM 27/12 02:45 Club Brugge - Saint Gilloise VĐQG SCOTLAND 2023/24 – VÒNG 20 26/12 22:00 Dundee - Celtic HẠNG NHẤT ANH 2023/24 – VÒNG 24 26/12 19:30 Preston - Leeds 26/12 20:00 Millwall - QPR 26/12 22:00 Cardiff - Plymouth Coventry - Sheffield Wed Huddersfield - Blackburn Hull City - Sunderland Rotherham Utd - Middlesbrough Southampton - Swansea Watford - Bristol City West Brom - Norwich 27/12 00:15 Birmingham - Stoke 27/12 02:45 Ipswich - Leicester HẠNG 2 ITALIA 2023/24 – VÒNG 19 26/12 18:30 Reggiana - Catanzaro 26/12 21:00 Ascoli - Cittadella Brescia - Parma Cosenza - Como FeralpiSalo - Venezia Lecco - Sudtirol Spezia - Modena Ternana - Pisa 27/12 00:00 Palermo - Cremonese 27/12 02:30 Sampdoria - Bari VĐQG SAUDI ARABIA 2023/24 – VÒNG 17 27/12 01:00 Al Ittihad - Al Nassr