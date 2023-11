Bóng đá quốc tế đêm nay và rạng sáng mai tiếp tục những trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ 5 vòng bảng UEFA Champions League. Tâm điểm như MU làm khách trên sân của Galatasaray trong tình thế cả hai buộc phải thắng.

Ngoài ra còn một số cặp đấu đáng chờ đợi khác như Arsenal vs Lens, Real Madrid vs Napoli, Benfica vs Inter Milan,..

Bóng đá trong nước có trận đấu của Hà Nội FC làm khách trước Pohang Steelers, ở lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League, lúc 17h hôm nay, theo giờ Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2023/24 – VÒNG BẢNG 30/11 00:45 Galatasaray - MU FPT Play Sevilla - PSV Eindhoven FPT Play 30/11 03:00 Arsenal - Lens FPT Play Bayern Munich - Copenhagen FPT Play Real Madrid - Napoli FPT Play Benfica - Inter Milan FPT Play Braga - Union Berlin FPT Play Real Sociedad - Salzburg FPT Play VĐQG TÂY BAN NHA 2023/24 – VÒNG 13 30/11 03:00 Mallorca - Cadiz CÚP QG NGA 2023/24 – TỨ KẾT 29/11 20:00 Orenburg - Spartak Moscow 29/11 22:15 Dinamo Moscow - Zenit Rostov - CSKA Moscow HẠNG NHẤT ANH 2023/24 – VÒNG 18 30/11 02:45 Blackburn - Birmingham Leeds - Swansea Sheffield Wed - Leicester Southampton - Bristol City Sunderland - Huddersfield 30/11 03:00 Ipswich - Millwall VĐQG BRAZIL 2023 – VÒNG 36 30/11 05:00 Santos - Fluminense 30/11 05:30 Flamengo - Atletico Mineiro 30/11 06:00 Bahia - Sao Paulo Cuiaba - Internacional 30/11 07:30 Coritiba - Botafogo Palmeiras - America Mineiro VĐQG URUGUAY 2023/24 – VÒNG 13 30/11 02:30 Liverpool Montevideo - Boston River 30/11 05:00 Montevideo Wanderers - Danubio 30/11 07:15 Defensor - River Plate Montevideo AFC CHAMPIONS LEAGUE 2023/24 – VÒNG BẢNG 29/11 17:00 Kitchee - Jeonbuk Hyundai Pohang Steelers - Hà Nội FC FPT Play Urawa Reds - Wuhan Three Towns Ventforet Kofu - Melbourne City 29/11 19:00 Zhejiang Professional - Buriram 29/11 21:00 Bangkok United - Lion City AFC CUP 2023/24 – VÒNG BẢNG 29/11 15:00 C.Coast Mariners - Terengganu 29/11 19:00 Bali United - Stallion