Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/4 - Lịch thi đấu bóng đá lượt về vòng tứ kết Cup C1, với tâm điểm là màn so tài giữa Real Madrid vs Chelsea và Bayern Munchen vs Villarreal.

Lịch thi đấu lượt về vòng tứ kết Cup C1: 13/04 02:00 Real Madrid - Chelsea FPT Play 13/04 02:00 Bayern Munchen - Villarreal FPT Play Lịch thi đấu vòng 31 La Liga: 12/04 02:00 Rayo Vallecano 1-1 Valencia Lịch thi đấu vòng 32 Serie A: 12/04 01:45 Bologna 2-0 Sampdoria Lịch thi đấu hạng Nhất Anh: 12/04 01:45 Huddersfield 2-0 Luton Town Thiên Bình