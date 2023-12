{"article":{"id":"2223030","title":"Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2023/24 - Vòng 16 hôm nay","description":"Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 vòng 16 được cập nhật liên tục, đầy đủ và chính xác.","contentObject":"<table class=\"ck-cms-football-schedule vnn-template-editable\">

<thead>

<tr>

<td colspan=\"2\" style=\"color: white;\">Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh 2023/24</td>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr style=\"background-color: #3162a9;\">

<td><span style=\"color: #ecf0f1;\">Vòng 16</span></td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>09/12/2023 19:30:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/52.png?width=768&s=FbY2Pm1Qbyb2tWgepZLqqQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/52.png?width=1024&s=2NADVfJAl2zyFVP_GaZ28w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/52.png?width=0&s=lvWYGEXJ7NnR-skOoEsGvg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/52.png?width=768&s=FbY2Pm1Qbyb2tWgepZLqqQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/52.png?width=260&s=L7mvZheN9VOv_fvK0XDhfQ\"></picture>Crystal Palace </a> - <a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=768&s=tUokrycjn_obubZrVyCCEQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=1024&s=tAFWHwRXsUB2uM_LjPwxvA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=0&s=B93mfKXOif2u3xjhGNIjuA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=768&s=tUokrycjn_obubZrVyCCEQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/40.png?width=260&s=1ETwSCmb3H59y5hUmhWMfg\"></picture> Liverpool </a></td>

</tr>

<tr>

<td>09/12/2023 22:00:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/33.png?width=768&s=LQOKeGNYTwn4qWMu4iL-1A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/33.png?width=1024&s=4MKC6owSjeZ_rR3K5qLV1w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/33.png?width=0&s=o20OtOW8JOnrAD_OhUNZOg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/33.png?width=768&s=LQOKeGNYTwn4qWMu4iL-1A\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/33.png?width=260&s=4S-P_-RNvmah_oZrKgyBVQ\"></picture>Manchester United </a> - <a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/35.png?width=768&s=SKAo6otThvfgamj4p7RLtw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/35.png?width=1024&s=kkfbS04d6aS5e7njm8nvPw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/35.png?width=0&s=1uc6ZYiP-H5S8ZFj32inwQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/35.png?width=768&s=SKAo6otThvfgamj4p7RLtw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/35.png?width=260&s=e_L0RAuEe5F93mEUgK6rtQ\"></picture> Bournemouth </a></td>

</tr>

<tr>

<td>09/12/2023 22:00:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/62.png?width=768&s=TIngpcDov--uqO8tvSekAg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/62.png?width=1024&s=ZvEUmYGF5Eg5tDnNSs_ruQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/62.png?width=0&s=q1YirDdmBl8iAYTyyUJGZw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/62.png?width=768&s=TIngpcDov--uqO8tvSekAg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/62.png?width=260&s=JnT_byTYhFJ9_zqDDn6Vrw\"></picture>Sheffield Utd </a> - <a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/55.png?width=768&s=TPsQgcQ_hHQrdm4CXIwnZQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/55.png?width=1024&s=gh6DTv8jwtBPBQ-m6DzHPg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/55.png?width=0&s=5ohwdN-BEDAzFqTxnjVMGg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/55.png?width=768&s=TPsQgcQ_hHQrdm4CXIwnZQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/55.png?width=260&s=prEYJZolzmjT288jNGzOSA\"></picture> Brentford </a></td>

</tr>

<tr>

<td>09/12/2023 22:00:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/39.png?width=768&s=cFiRKfVH2GpabXU9JSvkQA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/39.png?width=1024&s=bCgXAAHVw6sKTBNAjTX8TA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/39.png?width=0&s=nm4YjI3etLgUE2t62pnpcw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/39.png?width=768&s=cFiRKfVH2GpabXU9JSvkQA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/39.png?width=260&s=xyuY9B488gmFlzXgl0wOig\"></picture>Wolves </a> - <a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/65.png?width=768&s=kaMeCWtOWO4hcqlzjmt8YQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/65.png?width=1024&s=v1qRljW8yNGEPgz5qw5YgQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/65.png?width=0&s=KGfIOJLdMQxebh0DS5pI5Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/65.png?width=768&s=kaMeCWtOWO4hcqlzjmt8YQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/65.png?width=260&s=PXxkfNKKTn3oXZ6QYq69zQ\"></picture> Nottingham Forest </a></td>

</tr>

<tr>

<td>09/12/2023 22:00:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/51.png?width=768&s=lo97rY7QYi6P4viqX80U0g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/51.png?width=1024&s=zwg2b3Z4QtraW6tgKK_Tdg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/51.png?width=0&s=waDPQHblkrKpbh-uAO1g5Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/51.png?width=768&s=lo97rY7QYi6P4viqX80U0g\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/51.png?width=260&s=6Udc6ztVxHTh3Fe7nrujtg\"></picture>Brighton </a> - <a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/44.png?width=768&s=jrY1wZX1mbRCuO2BfqdfPA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/44.png?width=1024&s=RSF46KrvBD018KG2z0ko6w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/44.png?width=0&s=F8f8hw-Bpuj6dP9mFnZ53w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/44.png?width=768&s=jrY1wZX1mbRCuO2BfqdfPA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/44.png?width=260&s=3GQFG8N88i6YKxiaMcjQSQ\"></picture> Burnley </a></td>

</tr>

<tr>

<td>10/12/2023 00:30:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/66.png?width=768&s=J3T4pZlXJ5zO0TIxjfzvtA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/66.png?width=1024&s=4lT3RITEmslPMLirMyXn_A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/66.png?width=0&s=xSAef_jCwAIS2fAYQiZCCw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/66.png?width=768&s=J3T4pZlXJ5zO0TIxjfzvtA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/66.png?width=260&s=Lhe1sFOnTZ8RJJF_Zz79ug\"></picture>Aston Villa </a> - <a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=768&s=ExmXO9YDCb6wJB8lNku7xQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=1024&s=-xjVIdJLb6bV7dOAkIyrYw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=0&s=_FcjsFh1FiYTOWhEUaDj9A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=768&s=ExmXO9YDCb6wJB8lNku7xQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/42.png?width=260&s=GZSZCDMZW27Y2o5b0aUWEg\"></picture> Arsenal </a></td>

</tr>

<tr>

<td>10/12/2023 21:00:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/45.png?width=768&s=ejV0w-9qXaXOX_afRY-Fkg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/45.png?width=1024&s=MZ8YPmjjVNEgvuu6bG0AlQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/45.png?width=0&s=5-SiDDT8_TAmBc8IqyFWCw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/45.png?width=768&s=ejV0w-9qXaXOX_afRY-Fkg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/45.png?width=260&s=7RGV0dIsPxiDmU1jdAt8oQ\"></picture>Everton </a> - <a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=768&s=fv_pl8BAWHXTuAKI7x4Ayw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=1024&s=Bh2aGqSdJxi_Tov_EiPzFg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=0&s=GaQAJTiDsGe__Vfkm6W5ug\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=768&s=fv_pl8BAWHXTuAKI7x4Ayw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/49.png?width=260&s=vQNPAkSYcuUU99N87rOyug\"></picture> Chelsea </a></td>

</tr>

<tr>

<td>10/12/2023 21:00:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/36.png?width=768&s=gFVmBY064rjHiX9s6y593Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/36.png?width=1024&s=7DASaTtkf6wYmRReAvvp7A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/36.png?width=0&s=s_ZRpaGkYQt_6_wOsY8Prg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/36.png?width=768&s=gFVmBY064rjHiX9s6y593Q\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/36.png?width=260&s=3fZkDg00jRThauSjBzMNkg\"></picture>Fulham </a> - <a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/48.png?width=768&s=uLz9RGeTN8SqempCw2jouw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/48.png?width=1024&s=AkzgJmI6e4Qh5a5TS7Vf5g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/48.png?width=0&s=wNWuHwxm8FLXIPuV684iPw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/48.png?width=768&s=uLz9RGeTN8SqempCw2jouw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/48.png?width=260&s=pBecuWwW_gp6A22OGJ7-5A\"></picture> West Ham </a></td>

</tr>

<tr>

<td>10/12/2023 21:00:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/1359.png?width=768&s=S_Q-GgXDSy_HOyI2rdWhHg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/1359.png?width=1024&s=VrSi1MjCDT0m3qlCJh3fBA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/1359.png?width=0&s=uc61T5IJqjgTvfv0JxkPJQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/1359.png?width=768&s=S_Q-GgXDSy_HOyI2rdWhHg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/1359.png?width=260&s=RDsiD4lqLSdY4OdoMNcGig\"></picture>Luton </a> - <a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=768&s=TOJZT3AMCJQWub8skqCOnQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=1024&s=20w3CgcMjyCmAgy9aiJ40A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=0&s=88S2Zr4gGd3lmtwJjiRm5w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=768&s=TOJZT3AMCJQWub8skqCOnQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/50.png?width=260&s=Zk2M4rvPqBBO8-xX4I_qDg\"></picture> Manchester City </a></td>

</tr>

<tr>

<td>10/12/2023 23:30:00</td>

<td><a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=768&s=r_4dsLQp3cfoZlaQ_xCwZQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=1024&s=HxQpDeti8PnT5u-FD2ddVQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=0&s=MiHiMYNOcbdfH5mqJSOCHA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=768&s=r_4dsLQp3cfoZlaQ_xCwZQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/47.png?width=260&s=wJCSXEBV4YKUO2aVyVL9VA\"></picture>Tottenham </a> - <a href=\"#\"> <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=768&s=vkBu4cohzHWlvqeoCjpNmw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=1024&s=kdxMCXaG463Hljh0T3jYMQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=0&s=hDWgiUlXlzTBQCsJeo2rkw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=768&s=vkBu4cohzHWlvqeoCjpNmw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static.vnncdn.net/media.api-sports.io/football/teams/34.png?width=260&s=9O1IYP8_XqWIiCnlmx5otA\"></picture> Newcastle </a></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable\">

<article class=\"ck-cms-insert-news\"><a href=\"/bang-xep-hang-bong-da-ngoai-hang-anh-mua-giai-2023-24-2172654.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/2/bang-xep-hang-bong-da-ngoai-hang-anh-mua-giai-202324-moi-nhat-662.jpg?width=0&s=JEf536EmVIEc5h0BiRLaQw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/2/bang-xep-hang-bong-da-ngoai-hang-anh-mua-giai-202324-moi-nhat-662.jpg?width=260&s=Q7jBOS5Cc82jfSeO83EDcA\" alt=\"Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/24 mới nhất\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/bang-xep-hang-bong-da-ngoai-hang-anh-mua-giai-2023-24-2172654.html\">Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/24 mới nhất</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\"><a href=\"/lich-thi-dau-bong-da-ngoai-hang-anh-mua-giai-2023-24-moi-nhat-2172534.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/2/lich-thi-dau-bong-da-ngoai-hang-anh-mua-giai-202324-moi-nhat-595.jpg?width=0&s=mkTsJEyqHjr1VvQqnpClFw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/2/lich-thi-dau-bong-da-ngoai-hang-anh-mua-giai-202324-moi-nhat-595.jpg?width=260&s=3NasFd25Q02ukKC49XSLpg\" alt=\"Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/24 mới nhất\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/lich-thi-dau-bong-da-ngoai-hang-anh-mua-giai-2023-24-moi-nhat-2172534.html\">Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/24 mới nhất</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.</div>

</div>

</article>

,"articlesSameCategory":[ Erik ten Hag dõng dạc tuyên bố.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-chi-con-kem-man-city-3-diem-erik-ten-hag-dong-dac-tuyen-bo-2223975.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/mu-chi-con-kem-man-city-3-diem-erik-ten-hag-dong-dac-tuyen-bo-196.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T08:58:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223961","title":"MU thắng đẹp Chelsea: Erik ten Hag và Nhà hát kỳ diệu","description":"MU của Erik ten Hag có một trong những trận đấu hay nhất mùa giải khi hạ Chelsea 2-1, trong ngày Old Trafford sôi động với lượng khán giả đông đảo.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-thang-dep-chelsea-erik-ten-hag-va-nha-hat-ky-dieu-2223961.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/mu-thang-dep-chelsea-erik-ten-hag-va-nha-hat-ky-dieu-171.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T08:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221920","title":"Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 15 mới nhất: MU trở lại top 6","description":"Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 vòng 16 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-ngoai-hang-anh-2023-24-vong-14-2221920.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/bang-xep-hang-ngoai-hang-anh-vong-15-moi-nhat-mu-tro-lai-top-6-153.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T08:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223949","title":"Hà Nội FC thắng trận lịch sử ở châu Á, CĐV ĐNÁ ngả mũ thán phục","description":"Cổ động viên Đông Nam Á thi nhau đăng đàn những lời chúc mừng đến Hà Nội FC, sau chiến thắng lịch sử trước ĐKVĐ Urawa Reds Diamonds trên sân Mỹ Đình, tối 6/12.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-fc-thang-tran-lich-su-o-chau-a-cdv-dna-nga-mu-than-phuc-2223949.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ha-noi-fc-thang-tran-lich-su-o-chau-a-cdv-dna-nga-mu-than-phuc-63.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T07:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223751","title":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/12/2023","description":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/12/2023 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và các giải đấu quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-7-12-2023-2223751.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-7122023-918.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T07:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223950","title":"Man City thua bẽ bàng trên sân Aston Villa","description":"Vắng nhiều trụ cột vì chấn thương và treo giò, Man City thua tâm phục khẩu phục 0-1 Aston Villa trên sân Villa Park.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/man-city-thua-be-bang-tren-san-aston-villa-2223950.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/man-city-thua-be-bang-tren-san-aston-villa-125.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T06:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223910","title":"McTominay lập cú đúp tuyệt đỉnh, MU hạ gục Chelsea","description":"Kết quả bóng đá - Scott McTominay bừng sáng với cú đúp trong chiến thắng đầy hứng khởi 2-1 của MU trước Chelsea tại Old Trafford, thuộc vòng 15 Ngoại hạng Anh.","displayType":5,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":5,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-mu-2-1-chelsea-vong-15-ngoai-hang-anh-2223910.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/truc-tiep-mu-2-1-chelsea-mctominay-lap-cu-dup-tuyet-dinh-h2-71.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:28:00","option":66112,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223902","title":"Hà Nội FC ‘viết sử’ ở giải châu lục, ông Troussier khấp khởi","description":"Sau khi gây bất ngờ biến Urawa Red Diamonds thành cựu vương Cúp C1 châu Á, với chiến thắng 2-1, HLV Troussier khấp khởi chờ Hà Nội FC của bầu Hiển đua V-League.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-fc-viet-su-o-giai-chau-luc-ong-troussier-khap-khoi-2223902.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-fc-viet-su-o-giai-chau-luc-ong-troussier-khap-khoi-1473.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:04:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223772","title":"Kết quả bóng đá hôm nay 7/12/2023: MU hạ Chelsea, Man City thua sốc","description":"Kết quả bóng đá hôm nay 7/12/2023, với các trận đấu trong nước và các giải tại châu Âu, châu Mỹ và châu Á đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-hom-nay-7-12-2023-2223772.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ket-qua-bong-da-hom-nay-7122023-kich-tinh-mu-vs-chelsea-94.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223948","title":"Liverpool dễ dàng đánh bại Sheffield Utd","description":"Kết quả bóng đá - Van Dijk và Szoboszlai thay nhau lập công đem về chiến thắng 2-0 cho Liverpool trên sân Sheffield Utd.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-sheffield-utd-0-2-liverpool-vong-15-ngoai-hang-anh-2223948.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/liverpool-de-dang-danh-bai-sheffield-utd-72.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T04:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223921","title":"Link xem trực tiếp bóng đá MU vs Chelsea: Vòng 15 Ngoại hạng Anh","description":"Link xem trực tiếp MU vs Chelsea - Cập nhật link xem trận đấu giữa MU vs Chelsea, thuộc khuôn khổ vòng 15 Ngoại hạng Anh 2023/24, lúc 03h15 ngày 7/12.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/link-xem-truc-tiep-bong-da-mu-vs-chelsea-ngoai-hang-anh-vong-15-2223921.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/link-xem-truc-tiep-bong-da-mu-vs-chelsea-vong-15-ngoai-hang-anh-1535.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T22:53:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223907","title":"Filip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam, sẵn sàng lên đội tuyển","description":"Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn chính thức được công nhận là công dân Việt Nam, sẵn sàng nhận lệnh triệu tập lên ĐTQG từ HLV Philippe Troussier.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/filip-nguyen-co-quoc-tich-viet-nam-san-sang-len-doi-tuyen-2223907.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/filip-nguyen-co-quoc-tich-viet-nam-san-sang-len-doi-tuyen-1477.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T22:17:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223882","title":"Indonesia có sao trẻ Ngoại hạng Anh, tuyên bố đấu tuyển Việt Nam","description":"Indonesia hoàn tất quá trình nhập tịch Justin Hubner, ngôi sao trẻ Ngoại hạng Anh, người tuyên bố đấu tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/indonesia-nhap-tich-justin-hubner-dau-tuyen-viet-nam-2223882.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/indonesia-co-sao-tre-ngoai-hang-anh-tuyen-bo-dau-tuyen-viet-nam-1445.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T22:01:24","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223874","title":"Hà Nội FC gây địa chấn ở Mỹ Đình, bầu Hiển thưởng 'nóng'","description":"Hà Nội FC đã chơi một trận cống hiến, đánh bại nhà ĐKVĐ Urawa Red Diamonds trong ngày chia tay AFC Champions League 2023/24, được thưởng 'nóng' từ bầu Hiển.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-fc-gay-dia-chan-o-my-dinh-bau-hien-thuong-nong-2223874.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-fc-gay-dia-chan-o-my-dinh-bau-hien-thuong-nong-1441.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T22:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223901","title":"Tuấn Hải ghi bàn đỉnh hơn Cristiano Ronaldo ở Cúp C1 châu Á","description":"Tiền đạo Phạm Tuấn Hải lọt top những chân sút tốt nhất AFC Champions League 2023/24, xếp trên cả Cristiano Ronaldo của CLB Al Nassr.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuan-hai-ghi-ban-dinh-hon-cristiano-ronaldo-o-cup-c1-chau-a-2223901.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/tuan-hai-ghi-ban-dinh-hon-cristiano-ronaldo-o-cup-c1-chau-a-1402.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T21:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2192280","title":"Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2023-24: Hà Nội loại ĐKVĐ Urawa Reds","description":"Cập nhật liên tục bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á - AFC Champions League mùa giải 2023-24 của CLB Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-cup-c1-chau-a-cua-ha-noi-fc-2192280.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bang-xep-hang-cup-c1-chau-a-2023-24-ha-noi-loai-dkvd-urawa-reds-1352.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T21:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223699","title":"Hà Nội FC gây địa chấn, loại đội vô địch AFC Champions League","description":"Kết quả bóng đá - Hà Nội FC gây bất ngờ lớn khi đánh bại Urawa Reds 2-1 và biến CLB Nhật Bản thành cựu vô địch AFC Champions League.","displayType":5,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":5,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-ha-noi-fc-2-1-urawa-reds-cup-c1-chau-a-2023-24-2223699.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ha-noi-fc-gay-soc-bien-urawa-reds-thanh-cuu-vo-dich-cup-c1-chau-a-1346.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T21:06:00","option":66112,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223855","title":"Bayern Munich chiêu mộ 'Neymar mới' Zaragoza","description":"Bayern Munich đánh bại Barcelona và nhiều đối thủ khác để chiêu mộ Bryan Zaragoza, tài năng trẻ được ví là \"Neymar mới\" của La Liga.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bayern-munich-hoan-tat-chuyen-nhuong-bryan-zaragoza-2223855.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bayern-munich-chieu-mo-neymar-moi-zaragoza-1272.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T20:17:58","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223810","title":"Pep Guardiola nổi đóa mắng huyền thoại MU, Liverpool chê Man City","description":"Pep Guardiola đáp trả gay gắt 2 huyền thoại MU và Liverpool sau những bình luận cho rằng Man City tự mãn sau cú ăn 3, khó giành Premier League mùa này.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/pep-guardiola-noi-doa-mang-huyen-thoai-mu-va-liverpool-che-man-city-2223810.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/pep-guardiola-noi-doa-mang-huyen-thoai-mu-liverpool-che-man-city-1109.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T18:02:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223797","title":"Real Madrid cho Mbappe 15 ngày để quyết định đến Bernabeu","description":"Real Madrid sẽ đưa ra lời đề nghị cuối cùng cho Kylian Mbappe vào ngày 1/1/2024 và sẽ cho anh 15 ngày để quyết định.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/real-madrid-cho-mbappe-15-ngay-quyet-dinh-roi-psg-den-bernabeu-2223797.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/real-madrid-cho-mbappe-15-ngay-de-quyet-dinh-den-bernabeu-1037.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T17:01:37","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223694","title":"Đại chiến MU vs Chelsea: Bùng nổ phút cuối","description":"Cuộc đại chiến MU vs Chelsea trên sân Old Trafford hứa hẹn rất hấp dẫn, được chờ đợi sẽ bùng nổ trong khoảng thời gian cuối.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-chien-mu-vs-chelsea-bung-no-phut-cuoi-2223694.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/dai-chien-mu-vs-chelsea-bung-no-phut-cuoi-727.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:50:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/bar-chart.svg","avatarIconPosition":4,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000E"},{"id":"2223595","title":"Người hâm mộ Việt Nam nhận tin cực vui về bản quyền EURO 2024","description":"UEFA EURO 2024 được phát sóng trên tất cả các hạ tầng truyền hình, mạng xã hội trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-ham-mo-viet-nam-nhan-tin-cuc-vui-ve-ban-quyen-euro-2024-2223595.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nguoi-ham-mo-viet-nam-nhan-tin-cuc-vui-ve-ban-quyen-euro-2024-652.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T13:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223592","title":"MU đấu Chelsea: Erik ten Hag bị quay lưng, Old Trafford dậy sóng","description":"MU bước vào trận đấu với Chelsea trong bối cảnh niềm tin hao mòn, đồng thời nhiều cầu thủ chống lại HLV Erik ten Hag.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-dau-chelsea-tat-ca-chong-lai-erik-ten-hag-2223592.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/mu-dau-chelsea-erik-ten-hag-bi-quay-lung-old-trafford-day-song-521.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T11:13:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223576","title":"Sir Jim Ratcliffe mạnh tay ‘dẹp loạn’ MU, hỏi Erik ten Hag 1 điều","description":"Tỷ phú Jim Ratcliffe sắp đến ‘dẹp loạn’ ở MU, hỏi Erik ten Hag một điều giữa thông tin bị mất kiểm soát phòng thay đồ Old Trafford.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sir-jim-ratcliffe-manh-tay-dep-loan-mu-hoi-erik-ten-hag-1-dieu-2223576.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/sir-jim-ratcliffe-manh-tay-dep-loan-mu-hoi-erik-ten-hag-1-dieu-411.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T10:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223531","title":"Messi tạo khác biệt, được vinh danh trên đất Mỹ","description":"Messi được tạp chí Time vinh danh là VĐV của năm 2023 sau khi chuyển đến Mỹ, đầu quân cho Inter Miami của David Beckham.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/messi-tao-ky-tich-chua-tung-co-duoc-vinh-danh-tren-dat-my-2223531.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/messi-duoc-vinh-danh-tren-dat-my-258.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T09:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

