Giải bóng đá UEFA Nations League bước vào phiên bản thứ 4 trong lịch sử, với tính cạnh tranh tăng lên đáng kể.

Những đội tuyển cuối bảng phải xuống hạng, trong khi các đội thứ 3 phải đá play-off trụ hạng. Đây là lần đầu tiên có vòng tứ kết.

Sau khi kết thúc Nations League 2024-25, 4 đội có thành tích tốt nhất giành vé play-off tranh suất dự World Cup 2026.

Lịch thi đấu vòng bảng UEFA Nations League 2024-25:

Vòng 1

Thứ Năm 5/9

A1 Bồ Đào Nha vs Croatia

A1 Scotland vs Ba Lan

A4 Đan Mạch vs Thụy Sĩ

A4 Serbia vs Tây Ban Nha

C1 Azerbaijan vs Thụy Điển (18:00)

C1 Estonia vs Slovakia

C3 Belarus vs Bulgaria

C3 Bắc Ireland vs Luxembourg

D1 San Marino vs Liechtenstein



Thứ Sáu 6/9

A2 Bỉ vs Israel

A2 Pháp vs Italy

B3 Kazakhstan vs Na Uy (16:00)

B3 Slovenia vs Áo

B4 Iceland vs Montenegro

B4 Wales vs Thổ Nhĩ Kỳ

C2 Kosovo vs Romania

C2 Lithuania vs Síp (18:00)



Thứ Bảy 7/9

A3 Đức vs Hungary

A3 Hà Lan vs Bosnia and Herzegovina

B1 Georgia vs Séc (18:00)

B1 Ukraine vs Albania

B2 Cộng hòa Ireland vs Anh (18:00)

B2 Hy Lạp vs Phần Lan

C4 Faroe vs Bắc Macedonia (15:00)

C4 Armenia vs Latvia (18:00)

D2 Moldova vs Malta (18:00)



Vòng 2

Chủ nhật 8/9

A1 Croatia vs Ba Lan

A1 Bồ Đào Nha vs Scotland

A4 Đan Mạch vs Serbia (18:00)

A4 Thụy Sĩ vs Tây Ban Nha

C1 Slovakia vs Azerbaijan (18:00)

C1 Thụy Điển vs Estonia

C3 Luxembourg vs Belarus (15:00)

C3 Bulgaria vs Bắc Ireland (18:00)

D1 Gibraltar vs Liechtenstein (18:00)



Thứ Hai 9/9

A2 Pháp vs Bỉ

A2 Israel vs Italy

B3 Na Uy vs Áo

B3 Slovenia vs Kazakhstan

B4 Montenegro vs Wales

B4 Thổ Nhĩ Kỳ vs Iceland

C2 Síp vs Kosovo (18:00)

C2 Romania vs Lithuania



Thứ Ba 10/9

A3 Hungary vs Bosnia and Herzegovina

A3 Hà Lan vs Đức

B1 Albania vs Georgia

B1 Séc vs Ukraine

B2 Anh vs Phần Lan

B2 Cộng hòa Ireland vs Hy Lạp

C4 Latvia vs Faroe (18:00)

C4 Bắc Macedonia vs Armenia

D2 Andorra vs Malta



Vòng 3

Thứ Năm 10/10

A2 Israel vs Pháp

A2 Italy vs Bỉ

B2 Anh vs Hy Lạp

B2 Phần Lan vs Cộng hòa Ireland

B3 Áo vs Kazakhstan

B3 Na Uy vs Slovenia

C4 Faroe vs Armenia

C4 Latvia vs Bắc Macedonia (18:00)

D1 Gibraltar vs San Marino

D2 Moldova vs Andorra (18:00)



Thứ Sáu 11/10

A3 Bosnia and Herzegovina vs Đức

A3 Hungary vs Hà Lan

B1 Séc vs Albania

B1 Ukraine vs Georgia

B4 Iceland vs Wales

B4 Thổ Nhĩ Kỳ vs Montenegro

C1 Estonia vs Azerbaijan (18:00)

C1 Slovakia vs Thụy Điển



Thứ Bảy 12/10

A1 Croatia vs Scotland (18:00)

A1 Ba Lan vs Bồ Đào Nha

A4 Serbia vs Thụy Sĩ

A4 Tây Ban Nha vs Đan Mạch

C2 Lithuania vs Kosovo (15:00)

C2 Síp vs Romania

C3 Bulgaria vs Luxembourg (18:00)

C3 Belarus vs Bắc Ireland



Vòng 4

Chủ nhật 13/10

B2 Phần Lan vs Anh (18:00)

B2 Hy Lạp vs Cộng hòa Ireland

B3 Kazakhstan vs Slovenia (15:00)

B3 Áo vs Na Uy

C4 Armenia vs Bắc Macedonia (18:00)

C4 Faroe vs Latvia

D1 Liechtenstein vs Gibraltar (18:00)

D2 Malta vs Moldova (18:00)



Thứ Hai 14/10

A2 Bỉ vs Pháp

A2 Italy vs Israel

A3 Bosnia and Herzegovina vs Hungary

A3 Đức vs Hà Lan

B1 Georgia vs Albania (18:00)

B1 Ukraine vs Séc

B4 Iceland vs Thổ Nhĩ Kỳ

B4 Wales vs Montenegro

C1 Azerbaijan vs Slovakia (18:00)

C1 Estonia vs Thụy Điển



Thứ Ba 15/10

A1 Ba Lan vs Croatia

A1 Scotland vs Bồ Đào Nha

A4 Tây Ban Nha vs Serbia

A4 Thụy Sĩ vs Đan Mạch

C2 Kosovo vs Síp

C2 Lithuania vs Romania

C3 Belarus vs Luxembourg

C3 Bắc Ireland vs Bulgaria



Vòng 5

Thứ Năm 14/11

A2 Bỉ vs Italy

A2 Pháp vs Israel

B2 Hy Lạp vs Anh

B2 Cộng hòa Ireland vs Phần Lan

B3 Kazakhstan vs Áo (16:00)

B3 Slovenia vs Na Uy

C4 Armenia vs Faroe (18:00)

C4 Bắc Macedonia vs Latvia



Thứ Sáu 15/11

A1 Bồ Đào Nha vs Ba Lan

A1 Scotland vs Croatia

A4 Đan Mạch vs Tây Ban Nha

A4 Thụy Sĩ vs Serbia

C2 Síp vs Lithuania (18:00)

C2 Romania vs Kosovo

C3 Luxembourg vs Bulgaria

C3 Bắc Ireland vs Belarus

D1 San Marino vs Gibraltar



Thứ Bảy 16/11

A3 Đức vs Bosnia and Herzegovina

A3 Hà Lan vs Hungary

B1 Georgia vs Ukraine (18:00)

B1 Albania vs Séc

B4 Montenegro vs Iceland (18:00)

B4 Thổ Nhĩ Kỳ vs Wales (18:00)

C1 Azerbaijan vs Estonia (15:00)

C1 Thụy Điển vs Slovakia

D2 Andorra vs Moldova (18:00)



Vòng 6

Chủ nhật 17/11

A2 Israel vs Bỉ

A2 Italy vs Pháp

B2 Anh vs Cộng hòa Ireland (18:00)

B2 Phần Lan vs Hy Lạp (18:00)

B3 Áo vs Slovenia (18:00)

B3 Na Uy vs Kazakhstan (18:00)

C4 Latvia vs Armenia (15:00)

C4 Bắc Macedonia vs Faroe (15:00)



Thứ Hai 18/11

A1 Croatia vs Bồ Đào Nha

A1 Ba Lan vs Scotland

A4 Serbia vs Đan Mạch

A4 Tây Ban Nha vs Thụy Sĩ

C2 Kosovo vs Lithuania

C2 Romania vs Síp

C3 Bulgaria vs Belarus

C3 Luxembourg vs Bắc Ireland

D1 Liechtenstein vs San Marino



Thứ Ba 19/11

A3 Bosnia and Herzegovina vs Hà Lan

A3 Hungary vs Đức

B1 Albania vs Ukraine

B1 Séc vs Georgia

B4 Montenegro vs Thổ Nhĩ Kỳ

B4 Wales vs Iceland

C1 Slovakia vs Estonia

C1 Thụy Điển vs Azerbaijan

D2 Malta vs Andorra

*Các trận đấu diễn ra lúc 20h45, giờ chung châu Âu (giờ Hà Nội cộng 5 tiếng mùa hè - kết thúc vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 10; 6 tiếng theo mùa đông). Một số trận đá sớm có ghi cụ thể.