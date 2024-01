Nhiều gói thầu thuộc Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng có dấu hiệu chậm tiến độ đã khiến chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP.Hà Nội (Ban QLDA) phải đề nghị Thanh tra TP.Hà Nội vào cuộc.

Đối với gói thầu số 3 (xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ) và gói thầu số 4 (xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và khu đô thị mới) do liên danh Công ty CP Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh - Công ty CP Sông Đà 9 thực hiện, đã phát sinh chi phí phạt chậm hợp đồng. Nguyên nhân do lỗi chậm trễ thi công.

Hiện, tiến độ của gói thầu số 3 chỉ đạt 18% khối lượng thi công ống cống D400, 62,5% thi công hố ga và hơn 76% giếng tách.

Về tiến độ của gói thầu số 4, hiện nhà thầu thực hiện thi công tuyến cống (đạt gần 48%), thi công 68/151 hố ga (đạt khoảng 45%), thi công kênh xả đạt 35% và chưa thi công giếng tách. Đối với công tác khoan kích ngầm, hiện thi công được 9/71 giếng thuộc tuyến Vũ Trọng Khánh - Trần Phú (Q.Hà Đông, Hà Nội) đạt 12,6%; chưa khoan kích ngầm.

Chủ đầu tư cho rằng nguyên nhân chính khiến chậm tiến độ là do năng lực, tài chính yếu kém của liên danh nhà thầu. Hiện, UBND TP.Hà Nội đã chấp thuận việc chấm dứt hợp đồng thi công đối với gói thầu số 3.

Để đáp ứng tiến độ thực hiện dự án và thuận lợi trong việc chấm dứt, thanh lý hợp đồng, lựa chọn nhà thầu thi công cho gói thầu số 3, Ban QLDA đề nghị Thanh tra TP.Hà Nội sớm vào cuộc thanh tra Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với tổng mức đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, trước đây, Liên danh Công ty CP Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh - Công ty CP Sông Đà 9 đã vượt qua 2 nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng Nishimatsu và Liên danh Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH Moriokagumi để trúng thầu.

Thông tin về Công ty CP Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh (Công ty An Xuân Thịnh) khá ít ỏi. Công ty được thành lập vào tháng 8/2010, địa chỉ ở quận 7, TP.HCM. Người đại diện là ông Bùi Duy Xuân. Website của công ty không truy cập được.

Theo thông tin trên Báo Đầu thầu, Công ty An Xuân Thịnh đã từng trúng một số gói thầu như: Gói thầu F1 cải tạo hệ thoát nước bằng bơm thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố, lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2 với giá trúng thầu là 128,6 tỷ đồng; gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Đầu tư tăng cường năng lực đo lường, thực nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Long An, giai đoạn 2013-2016, có quy mô 42,4 tỷ đồng.

Ngoài các gói thầu thực hiện trực tiếp với chủ đầu tư, Công ty An Xuân Thịnh cũng thi công nhiều dự án cho các nhà thầu khác như Công ty CP Đầu tư và Thương mại HANCORP 1, Công ty Yasuda Engineering, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Tổng công ty Xây dựng số 1…

Liên danh nhà thầu An Xuân Thịnh - Sông Đà 9 ký kết hợp đồng thi công gói thầu số 4, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (Hà Nội) vào ngày 9/4/2019. (Ảnh: Sông Đà 9)

Còn về Công ty CP Sông Đà 9 (Sông Đà 9), doanh nghiệp này được thành lập năm 1960, tiền thân là Liên trạm cơ giới tại công trình thủy điện Thác Bà. Năm 2006, cổ phiếu công ty giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm tổng thầu xây dựng, tổng thầu EPC các công trình hạ tầng kỹ thuật (thủy điện, thủy lợi, giao thông, mỏ...) bằng cơ giới.

Công ty có trụ sở ở tòa nhà Sông Đà 9, phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tại thời điểm 30/9/2023, Tổng công ty Sông Đà nắm hơn 20 triệu cổ phiếu (tương ứng 41,5% vốn điều lệ tại Sông Đà 9), còn lại 41,5% thuộc về các cổ đông khác. Sông Đà 9 do ông Trần Thế Quang là Chủ tịch HĐQT.

Trong tài liệu Đại hội cổ đông năm 2023 vào hồi tháng 4/2023, phần báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty có báo cáo về tiến độ dự án hệ thống thống xử lý nước thải Yên Xá (gói 3 + 4). Theo đó, báo cáo nêu rõ không hoàn thành kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân do công tác nghiệm thu bị kéo dài do sự phối hợp giữa ban điều hành và các đội thi công chậm trễ. Công tác nội nghiệp làm hồ sơ nghiệm thu không đáp ứng được công tác thi công tại hiện trường. Công tác khảo sát, lập bản vẽ thi công, phê duyệt bản vẽ thi công bị kéo dài. Quá trình xin cấp phép thi công gặp nhiều khó khăn do trong phạm vi thi công có nhiều đơn vị chủ quản khác nhau, hồ sơ xin cấp phép khác nhau.

Công ty này đưa ra kế hoạch với gói 4 công trình Yên Xá là thi công phá dỡ, lắp đặt và hoàn trả tuyến cống Thanh Bình B xong trước tháng 10/2023; tuyến cống treo xong trước tháng 12/2023; tuyến Thanh Bình C đạt 70% tổng khối lượng; thi công hố ga, giếng tách song song tiến độ của tuyến cống.

Tra cứu thông tin trên dauthau.asia cho thấy, Sông Đà 9 đã từng trúng thầu một số gói thầu. Năm 2021, công ty trúng gói thầu SCL01-2021 thi công xây dựng sửa chữa lớn năm 2021 xử lý bổ sung hạ lưu kênh xả NMTĐ Sơn La – giai đoạn 2 do Công ty thủy điện Sơn La - Chi nhánh Tập đoàn điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư. Giá trúng thầu hơn 20 tỷ đồng.

Năm 2018, Sông Đà 9 liên danh với Công ty CP Sông Đà 5 - Trung tâm Công nghệ phần mềm thủy lợi trúng Gói thầu số 19 Đập phụ số 3 (phần còn lại) và đập phụ số 4 (bao gồm cả khoan phụt và điện thi công) + hệ thống quan trắc các đập phụ 2, 3, 4 thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận. Giá trúng thầu là hơn 368 tỷ đồng.

Ngày 16/6/2023, Sông Đà 9 đã trượt gói thầu QN-CW05 (Xây dựng kè sông A.Vương, huyện Tây Giang) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam mời thầu.