Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản JFF 2023 sẽ diễn ra từ ngày 8/9 đến 9/10 tại TP.HCM và Hà Nội. Lễ hội Văn hoá Nhật Bản cũng diễn ra vào ngày 9/9 và 10/9 tại TP.HCM với các hoạt động vui chơi giải trí mang phong cách Nhật.

Nằm trong khuôn khổ liên quan, BTC giới thiệu 5 tác phẩm điện ảnh Nhật Bản gồm: Inu-oh, Tiếp bước, Một lần chết thử, Bạn trai tôi trong bộ đồ màu cam, Đám cưới hỗn loạn.

Các tác phẩm đa dạng về thể loại, nội dung như hoạt hình, cảm động, hài hước, kịch tính, tình cảm nhưng đều truyền tải thông điệp ý nghĩa, mang đậm nét văn hóa Nhật Bản.

Inu-oh là bộ phim hoạt hình ca nhạc Nhật Bản năm 2021 của bộ đôi họa sĩ Matsumoto Taiyou và đạo diễn Masaaki Yuasa, lấy chất liệu truyền thống từ tiểu thuyết hư cấu về truyện cổ Heike và phong cách của các ban nhạc rock thập niên 70.

Tiếp bước (Step) là bản chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Kiyoshi Shigematsu và đạo diễn Ken Iizuka, kể về cái chết đột ngột của người mẹ trẻ, để lại ông bố đơn thân Kenichi một mình nuôi con. Bộ đôi cha con bước qua thập kỷ tiếp theo với những thăng trầm của cuộc sống gia đình.

Một lần chết thử (Not quite dead yet) do Shinji Hamasaki đạo diễn, kể về sinh viên đại học Nanase bất đồng với cha mình Hakaru - chủ tịch công ty dược phẩm. Một hôm, Hakaru uống một lọ thuốc, khiến ông rơi vào trạng thái chết tạm thời trong 2 ngày. Nanase sau đó phải giải cứu ông khỏi các âm mưu của đối thủ, các vụ trộm cắp và những điều bất thường tại công ty.

Bạn trai tôi trong bộ đồ màu cam (My boyfriend in orange) là bộ phim chuyển thể từ truyện tranh của đạo diễn Shosuke Murakami. Phim xoay quanh câu chuyện về học sinh trung học Moe chuyển đến một thị trấn mới sau cái chết của cha và gặp khó khăn trong việc hòa nhập, sau đó dần nảy sinh tình cảm với lính cứu hỏa Kyosuke cộc cằn nhưng tốt bụng.

Bộ phim 'Bạn trai tôi trong bộ đồ màu cam'.

Đám cưới hỗn loạn (Wedding high) của đạo diễn Akiko Ooku nói về tiệc cưới sôi động của một cặp đôi bị gián đoạn bởi nhiều sự kiện khó lường. Bộ phim khai thác góc nhìn thực tế với các khoảnh khắc vui nhộn và đào sâu vào những thăng trầm của một đám cưới Nhật Bản.

Thanh Phi