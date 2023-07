Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Kha Thị Phương (SN 1986, trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) về tội mua bán người.

Đối tượng Kha Thị Phương bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an huyện Tương Dương phát hiện nghi vấn về đường dây mua bán người tại địa bàn xã Mai Sơn (huyện Tương Dương), phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Ngay sau đó, đơn vị này đã xác lập chuyên án đề đấu tranh.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Phương đã cấu kết với một số đối tượng ở nước ngoài dụ dỗ đưa các lao động tại địa bàn huyện đi làm việc với lời hứa “việc nhẹ , lương cao” nhưng thực chất là ép làm vợ đàn ông ngoại quốc.

Cụ thể, Phương đã dụ dỗ, lôi kéo đưa 2 người phụ nữ trú xã Mai Sơn bán sang nước ngoài với số tiền tương đương 350 triệu đồng. Một thời gian sau, hai nạn nhân đã được lực lượng chức năng giải cứu.

Chuyên án đang được Công an Tương Dương điều tra, mở rộng.

“Nữ quái” Vi Thị Thoan tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Trong diễn biến khác, từ đầu tháng 7/2023 tới nay, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Nghệ An đã phá thành công 3 chuyên án, bắt 5 đối tượng, có hành vi mua bán người, giải cứu thành công 4 nạn nhân trong đó có 2 trẻ em dưới 16 tuổi.

Trong số các đối tượng điều hành, có Vi Thị Thoan (SN 1977, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn). Thời gian đang ở nước ngoài, Thoan có quen biết với Vi Thị H. Qua trao đổi, Thoan đã đồng ý về việc tìm người, giới thiệu và giao cho H. để đưa sang biên giới bán thu lợi.

Sau khi trở về nước, biết chị K.T.M. (SN 1993, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) có hoàn cảnh khó khăn. Bằng nhiều thủ đoạn, Thoan đã dụ dỗ, lừa gạt để chị M. đồng ý qua biên giới.

Sau đó, các đối tượng đã bán chị M. cho một người đàn ông nước ngoài lấy làm vợ với giá hơn 120 triệu đồng. Thoan được nhận tiền công là 30 triệu đồng.

Mới đây, chị M. đã bỏ trốn, trở về Việt Nam và gửi đơn tố cáo hành vi mua bán người của Vi Thị Thoan tới Công an huyện Kỳ Sơn.

Vào cuộc điều tra, xác minh đầy đủ chứng cứ, ngày 7/7, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Kỳ Sơn đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Vi Thị Thoan về hành vi mua bán người.