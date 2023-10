Bắt cóc con của bạn thân đòi 2 tỷ tiền chuộc

Bộ công an vừa bắt nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn (SN 1989, ngụ tại Long An). Đối tượng này bắt cóc bé gái Lê Mộc C. (3 tuổi) và đòi tiền chuộc là 2 tỷ đồng. Vụ việc này được bàn giao cho Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra xử lý.

Theo công an, Nguyễn Thanh Sơn và bố của cháu bé là bạn thân. Hàng ngày, Sơn đón con của mình và con của bạn về nên cô giáo rất tin tưởng giao bé Lê Mộc C. cho Sơn.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Chiều 2/10, Sơn đón bé C., thuê xe 4 chỗ đưa bé đi từ Long An lên TP.HCM rồi điện thoại cho gia đình bạn thân đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng. Vì số tiền quá lớn, gia đình chưa thể có được ngay nên Sơn hạ xuống 1 tỷ đồng.

Gia đình bé C. đã chuyển tiền nhiều lần vào tài khoản của Sơn. Sau khi nhận đủ 1 tỷ đồng, Sơn tới khách sạn tại phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM gửi bé C. lại cho lễ tân, nói rằng bé sẽ có người tới đón. Sau đó, Sơn lên xe khách đi Lâm Đồng.

Ngay sau khi nắm bắt được vụ án, Cục Cảnh sát hình sự đã đề nghị công an các tỉnh liên quan cùng truy xét đối tượng.

Đến 21h27 ngày 2/10, Nguyễn Thanh Sơn bị cơ quan công an bắt giữ khi đang ngồi trong xe khách di chuyển trên quốc lộ 20, đoạn thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Công an cũng giải cứu cháu bé thành công.

Bước đầu, Nguyễn Thanh Sơn khai nhận do thua bạc, bị đòi nợ liên tục nên túng quẫn làm liều. Sơn dự định sau khi trả tiền nợ đánh bạc xong thì... sẽ đi tu tại Đà Lạt. Còn nếu bị truy đuổi thì sẽ uống thuốc tự tử. Trong hành lý của Sơn có sẵn chai thuốc diệt cỏ.

Giúp việc thân tín trở thành kẻ bắt cóc máu lạnh

Cách đây không lâu, vụ việc bắt cóc trẻ em mà người thực hiện hành vi là người thân quen ở Long Biên (Hà Nội) gây rúng động dư luận. Nghi phạm là Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, quê huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Đối tượng này từng được gia đình bé gái thuê làm giúp việc.

Sau khi nghỉ việc, Trang vẫn được người nhà thuê đưa đón cháu bé đi trường mẫu giáo.

Giáp Thị Huyền Trang trước khi bắt cóc cháu bé. Ảnh: CACC

Qua điều tra của cơ quan công an, khoảng 17h4 ngày 19/9, Trang mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ, lái xe máy đi đến trường học của cháu bé 2 tuổi để đón cháu. Nghi phạm lái xe máy đi về hướng xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Trang nhắn tin cho gia đình cháu H.T. thông báo đã bắt cóc cháu bé và đòi gia đình phải đưa số tiền 1,5 tỷ đồng mới thả con. Trong khi di chuyển, Trang sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để gọi điện, nhắn tin cho bị hại đòi tiền chuộc.

Khi cháu bé bị mệt, quấy khóc nhiều nên Trang sợ lộ, sẽ bị công an truy bắt. Đối tượng sát hại cháu bé ở một ao cá để xoá dấu vết và để bịt đầu mối.

Sau khi sát hại cháu bé, đối tượng điều khiển xe đi lòng vòng qua một số cửa hàng tìm mua quần áo để thay hòng che giấu hành vi phạm tội rồi bỏ trốn.

Đến khoảng 11h30 ngày 20/9, Công an Hưng Yên phát hiện thi thể cháu bé tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông Nguyễn Xuân T. (62 tuổi, ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Biết các lực lượng công an đang ráo riết truy lùng, không thể trốn thoát nên đối tượng đã tự sát.