Chia sẻ tới VietNamNet, anh Nguyễn Minh cho biết khi đang lái xe ở làn đường bên phải thì bất ngờ gặp xe ô tô màu đỏ nhãn hiệu Mitsubishi Attrage biển số 85A-… chạy ngược chiều trong làn đường khẩn cấp của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 07 phút ngày 11/5 tại đoạn qua địa bàn huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

Được biết, trước đó đã xuất hiện nhiều trường hợp đi ngược chiều chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Trong đó có 2 trường hợp bị Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Cụ thể, ngày 3/5 công an đã tạm giữ ô tô bán tải màu đen hiệu Ford Ranger mang biển số 86C - 143.35 do ông T.Q.S (SN 1978) điều khiển và sau đó 1 ngày công an lại tiếp tục tạm giữ xe tải 60C-542.91 do ông N.T.D (52 tuổi) ngụ Xuân Lộc, Đồng Nai chạy ngược chiều với tốc độ cao trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

Với hành vi đi ngược chiều trên cao tốc sẽ bị lập biên bản xử phạt với số tiền 17 triệu đồng theo quy định tại Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Ngoài bị phạt tiền, còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 6 tháng.

