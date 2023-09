Gần đây, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, liên tiếp phát hiện các vụ việc kinh doanh bánh trung thu nhập lậu.

Tối 13/9, Đội 7 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội phối hợp với lực lượng QLTT kiểm tra một kho hàng tại địa chỉ số 342 đường Bờ Tây sông Nhuệ, quận Bắc Từ Liêm và phát hiện hàng trăm hộp bánh kẹo, bánh trung thu không rõ nguồn gốc. Trên bao bì, nhãn mác của toàn bộ các sản phẩm này đều ghi chữ nước ngoài. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng ban đầu xác định, toàn bộ số bánh kẹo này không có hóa đơn, giấy tờ.

Cách đây ít ngày, vào ngày 9/9, Đội QLTT số 9 (Cục QLTT Hà Nội) phối hợp với Công an quận Tây Hồ tiến hành kiểm tra xe máy BKS 27B1-884.xx đang dừng đỗ bốc xếp hàng hóa tại ngõ 15 An Dương Vương (quận Tây Hồ, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 800 chiếc bánh trung thu nhãn chữ nước ngoài, do nước ngoài sản xuất.

Cơ quan chức năng thu giữ 800 chiếc bánh trung thu có dấu hiệu nhập lậu tại Hà Nội (Ảnh: Cục QLTT TP.Hà Nội)

Trước đó, vào ngày 31/8, Đội QLTT số 5 phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng tiến hành kiểm tra 10 thùng carton chứa hàng hóa tập kết trước cửa nhà số 934 Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đoàn kiểm tra phát hiện có 960 chiếc bánh trung thu nhân trứng chảy do nước ngoài sản xuất. Chủ lô hàng hóa trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Ngày 29/8, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Hoài Đức đã tổ chức kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh chế biến nông sản G.H (thôn Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức). Tại đây, cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 4.000 sản phẩm thực phẩm (bánh trung thu, chân gà, cánh gà... ) có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu. Trong đó, có 1.960 chiếc bánh trung thu (loại 80g/chiếc).

Ngày 21/8, Đội QLTT số 22 phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện và tạm giữ 4.608 chiếc bánh trung thu Bibizan là hàng hóa nhập lậu tại một địa điểm kinh doanh hàng hóa tại K29, số 9, đường Thụy Phương, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm.

Tại TP.HCM, gần đây, cơ quan chức năng cũng liên tiếp phát hiện bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 12/9, Đội QLTT số 4, Cục QLTT TP.HCM tiến hành kiểm tra hai điểm kinh doanh trên đường Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận và điểm kinh doanh trên đường Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3.

Đoàn phát hiện có tổng cộng 472 bánh trung thu, bánh trứng chảy không có hóa đơn chứng từ, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, trên sản phẩm không có tài liệu liên quan đến chất lượng của hàng hóa kèm theo.

Trước đó, ngày 8/9, Đội QLTT số 4 kiểm tra điểm kinh doanh thực phẩm trên đường Hoa Sứ, phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM và đã tạm giữ hơn 400 bánh trung thu trứng chảy, loại 6 cái/hộp 330g, không ghi xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ.

Vào ngày 6/9, Đội QLTT số 17, Cục QLTT TP.HCM kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh thực phẩm bánh kẹo trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Đoàn kiểm tra phát hiện 216 cái bánh trung thu không có hóa đơn chứng từ, trên sản phẩm có chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có hồ sơ công bố an toàn thực phẩm theo quy định.

Tại Hưng Yên, ngày 7/9, lực lượng liên ngành tỉnh Hưng Yên phát hiện một ô tô chở khoảng 21.000 bánh trung thu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Mới đây, Tổng cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu về nguyên liệu sản xuất bánh; việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất lượng sản phẩm... đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Đồng thời, trong dịp Tết Trung thu, tập trung kiểm tra xác cơ sở kinh doanh, các đại lý, cửa hàng bán bánh trung thu về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Hồng Hạnh