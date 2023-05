Ngày 12/5, thông tin từ Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết đang điều tra, làm rõ nhiều vụ mua bán dâm trong các nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh massage trên địa bàn.

Công an bắt quả tang một cặp nam nữ mua bán dâm - Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, trước đó lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ Kim Bình 1 (phường An Thạnh, TP Thuận An) do ông H.T.Q. (SN 1979, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện bà N.T.K. (SN 1988, quê Kiên Giang) đang bán dâm cho ông L.V.N. (SN 1987, quê Nghệ An).

Kiểm tra một một phòng khác, công an cũng phát hiện bà N.T.A.H (SN 1985, quê Kiên Giang) đang bán dâm cho ông N.V.H (SN 1993, quê Hà Tĩnh).

Làm việc với cơ quan chức năng, những người trên khai nhận thỏa thuận mua bán dâm với giá 300 nghìn đồng, tiền thuê phòng do khách mua dâm trả cho chủ nhà nghỉ.

Tiếp đó, lực lượng chức năng cũng kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh massage 789 của Công ty TNHH dịch vụ giải trí 789 (phường Bình Hòa, TP Thuận An) do ông N.H.Q. (SN 1990, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) làm chủ.

Lực lượng công an cũng phát hiện nữ nhân viên của cơ sở này là N.T.T.Q. (SN 2000, quê An Giang) đang có hành vi bán dâm cho một khách nam.

Đại diện cơ sở này cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, không xuất trình được sổ báo cáo tình hình an ninh trật tự định kỳ hàng quý theo quy định.

Cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.