Nhiều tai nạn chết người trong thời gian ngắn

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn có chiều dài gần 60km, kết nối hầu hết các khu công nghiệp trên địa bàn TP Dĩ An, TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một, TP Bến Cát và huyện Bàu Bàng của tỉnh Bình Dương. Đây là trục đường huyết mạch nên mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện qua lại, chủ yếu là xe tải trọng lớn như container, xe tải.

Với lượng phương tiện lưu thông liên tục, hạ tầng chưa đảm bảo, trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, trong đó có những vụ rất thương tâm làm nhiều người tử vong.

Nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Ảnh: T.T.

Mới đây nhất, trưa ngày 10/8 vừa qua, chị V.T.S. (37 tuổi, ngụ Bình Dương) và con trai 6 tuổi đón xe ôm công nghệ di chuyển trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng đi Quốc lộ 1K. Khi đến giao lộ giao nhau với đường Châu Thới (thuộc phường Bình An, TP Dĩ An), xe chở chị S. và con trai xảy ra va chạm với xe tải chạy lấn vào làn xe máy, làm hai mẹ con chị tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào tối ngày 18/7, ông L.Đ.D. (SN 1979, quê Sóc Trăng) điều khiển xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng từ TP Thuận An đi TP Dĩ An. Đến đoạn giao với đường Lê Thị Trung (phường An Phú, TP Thuận An), xe ông D. va chạm với xe container chạy cùng chiều lấn vào làn xe 2 bánh. Hậu quả, ông D. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chỉ trước đó một ngày, nam sinh 18 tuổi cũng tử vong thương tâm khi chạy xe máy va chạm với xe container trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Ngoài va chạm giao thông, trên tuyến đường này cũng thường xảy ra tình trạng lật xe container khi lưu thông qua vòng xoay Định Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Theo thống kê của cơ quan chức năng, có khoảng 10 vụ lật xe container tại vòng xoay này trong thời gian qua.

Do đó, khu vực này đã trở thành nỗi ám ảnh với các tài xế khi lưu thông qua đây.

Một loạt giải pháp chờ thực hiện

Trước tình trạng tai nạn giao thông xảy ra liên tục trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang phối hợp, đề xuất thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn, khắc phục.

Tình trạng xe ô tô thường xuyên chạy lấn làn trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Ảnh: T.T.

Cụ thể, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho hay thời gian tới, đơn vị sẽ thường xuyên tổ chức các lượt tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông trên tuyến đường này. Lực lượng CSGT sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm để răn đe, nhằm giúp các tài xế nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.

Từ ngày 13-15/8 vừa qua, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt hơn 150 trường hợp vi phạm, chủ yếu đối với các xe tải trọng lớn như container, xe tải với các lỗi vi phạm hầu hết là chạy sai làn đường quy định.

Ngoài việc tuần tra, Phòng CSGT còn đề xuất các đơn vị liên quan lắp đặt hệ thống camera trên tuyến đường này để giám sát và “phạt nguội”.

Bên cạnh đó, đơn vị vừa đề xuất với Sở GTVT và chủ đầu tư là Tổng công ty Becamex IDC điều chỉnh về hạ tầng giao thông, xem xét thu hẹp dải phân cách cố định giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn để tăng bề rộng mặt đường, sau đó bố trí lại vạch kẻ đường và lắp đặt dải phân cách cho làn xe máy.

Vòng xoay trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn sẽ được dỡ bỏ do thường xuyên xảy ra lật xe ở khu vực này. Ảnh: Đ.T.

Còn Sở GTVT tỉnh Bình Dương cũng đã thống nhất và lên phương án thiết kế thay thế 3 vòng xoay thường xuyên xảy ra tai nạn, lật xe bằng đèn tín hiệu giao thông, và 2 trong số này nằm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn (vòng xoay Định Hòa, TP Thủ Dầu Một và vòng xoay Mỹ Phước 3, TP Bến Cát).

Ở các khu vực này, vòng xoay sẽ được tháo dỡ, giao thông được tổ chức lại bằng hệ thống đèn tín hiệu.