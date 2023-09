*Link xem trực tiếp Olympic Việt Nam vs Olympic Saudi Arabia được cập nhật trước trận đấu 15 phút:

Từ trước đến nay, bóng đá Saudi Arabia vẫn được đánh giá là nằm trong top 5 châu lục bên cạnh Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Iran. Ở cấp độ đội U23, nước này cũng vừa đoạt chức vô địch giải U23 châu Á năm 2022 cách đây một năm. Vì thế sẽ không bất ngờ khi họ vượt qua Olympic Việt Nam.

Olympic Việt Nam (áo đỏ) quyết gây địa chấn trước Olympic Saudi Arabia

Trong khi đó, ASIAD 19 không phải là giải đấu mà Olympic Việt Nam được giao chỉ tiêu thành tích. Ngược lại đây chỉ là một dịp để dàn sao trẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn thi đấu cọ xát, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm làm hành trang cho sự phát triển trong tương lai. Đó cũng là lý do có quá nửa số thành viên trong đội đều thuộc lứa U21 sinh từ năm 2003 trở về đây.

Tuy vậy, dù cánh cửa đi tiếp bị hẹp đi đáng kể nhưng Văn Chuẩn, Văn Khang và các đồng đội chắc chắn vẫn muốn làm nên bất ngờ trước đội bóng Tây Á để đoạt tấm vé vào vòng 1/8.

Thông tin lực lượng:

Olympic Việt Nam: Đức Anh không thể ra sân do bị treo giò. Nhâm Mạnh Dũng vắng mặt do bị đau mắt. Còn Phan Tuấn Tài để ngỏ khả năng ra sân do đang gặp chấn thương.

Olympic Saudi Arabia: Có đội hình mạnh nhất.

Đội hình dự kiến Olympic Việt Nam vs Saudi Arabia:

Olympic Việt Nam (3-4-3): Văn Chuẩn; Nguyên Hoàng - Mạnh Hưng - Nam Hải; Văn Khang - Đức Việt - Đức Phú - Đình Bắc; Thanh Nhàn - Nguyên Hoàng - Vĩ Hào.

Olympic Saudi Arabia (4-3-3): Al Jubaya; Aboulshamat - Hamed - Issa - Hawsawi; Al-Ghamdi - Al-Nashiri - Al-Juwayr; Al-Gamdi - Radif - Nasser.