Lở núi, hàng nghìn khối đất đá bịt kín đường mòn Hồ Chí Minh

Sáng 11/10, Đồn Biên phòng Hướng Lập (huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) đã thông báo đến chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường bộ để có biện pháp khắc phục sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Khối lượng lớn đất đá bịt kín đường mòn Hồ Chí Minh. Ảnh: Phan Vĩnh

Trước đó, trong đêm qua, tại Km 169+100 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thuộc thôn Cợp, xã Hướng Lập đã xảy ra tình trạng sạt trượt đất đá từ trên núi xuống chắn ngang đường, đoạn đường Hồ Chí Minh từ Đồn Biên phòng Hướng Lập đi tỉnh Quảng Bình.

Ước tính khối lượng đất đá bị lở khoảng 7.000m3, sạt trượt xuống phần suối phía dưới.

Đồn Biên phòng Hướng Lập cho biết, đã báo cáo với các đơn vị liên quan để huy động máy móc, phương tiện đến khắc phục vụ sạt lở.

Đất đá sạt trượt chắn kín đường, trôi xuống suối. Ảnh: Phan Vĩnh

Được biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa trong từ 19h ngày 8/10 đến 7h ngày 11/10 phổ biến 100-200 mm, một số nơi cao hơn gần 300 mm.

Khối lượng đất đá sạt lở khoảng 7000m3. Ảnh: Phan Vĩnh

Mưa lớn khiến nước sông, suối ở hai huyện Đakrông, Hướng Hoá dâng cao làm một số ngầm, cầu tràn bị ngập gây chia cắt giao thông. Đến sáng nay, nước đã rút tại nhiều vị trí ngầm tràn, giao thông đi lại bình thường. Riêng tại vị trí cầu tràn Ba Lòng (huyện Đakrông) và ngầm tràn thôn Thanh Ô, xã Thanh (huyện Hướng Hóa) nước vẫn còn cao, giao thông vẫn bị chia cắt.