Miền Trung mưa lớn, nhiều nơi đối mặt chìm trong biển nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to.

Hội An ngập trong biển nước. Ảnh: Công Sáng

Từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 8h ngày 10/10 đến 8h ngày 11/10 phổ biến 150-400mm, có nơi trên 450mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 586.8mm, Tam Lãnh (Quảng Nam) 520.4mm, Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) 502.8mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 492.6mm,…

Hôm nay, từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và Kon Tum có mưa vừa, mưa to và giông; riêng khu vực Quảng Ngãi mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ đêm nay, mưa lớn ở các khu vực trên giảm nhanh. Tuy nhiên, đến ngày 13/10 mưa trở lại ở Trung, Nam Trung Bộ.

Hiện nay, lũ hạ lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam) đang dao động ở mức BĐ3; trên sông Vu Gia (Quảng Nam) và sông Vệ (Quảng Ngãi) đang xuống; sông Bồ (Thừa Thiên Huế) đang lên; sông Hương (Thừa Thiên Huế), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), các sông ở Bình Định và Kon Tum có dao động.

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên hạ lưu sông Thu Bồn sẽ đạt đỉnh, sau xuống; đỉnh lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên mức 4,1m, trên BĐ3 0,1m.

Từ 6-24 giờ tiếp Theo, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục xuống; các sông ở Quảng Ngãi dao động ở mức BĐ2-BĐ3.

Tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra, đặc biệt tại TP Tam Kỳ, TP Hội An, TX Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình và thị trấn Núi Thành (Quảng Nam); Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, TX Đức Phổ, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).

Trong hôm nay, trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Bình Định và Kon Tum sẽ xuất hiện một đợt lũ; đỉnh lũ trên các sông khả năng ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ven sông và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định và Kon Tum. Đề phòng sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.