{"article":{"id":"2226453","title":"Lò phản ứng hạt nhân duy nhất Việt Nam nằm ở tỉnh nào?","description":"Đây là lò phản ứng hạt nhân duy nhất của Việt Nam, được xây dựng nhằm mục tiêu sản xuất đồng vị và dược chất phóng xạ, phục vụ để nghiên cứu trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y tế…","contentObject":{"content":"","conclusion":"","quizs":[{"type":1,"question":"Lò phản ứng hạt nhân duy nhất Việt Nam nằm ở tỉnh nào?","answers":[{"answer":"Thái Nguyên","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Bình Dương","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Lâm Đồng","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"Quảng Ninh","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>Năm 1961, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt được khởi công xây dựng tại khu vực có diện tích 21ha trên đường Nguyên Tử Lực, phía Đông Bắc trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng). Bắt đầu hoạt động từ tháng 3/1963 với công suất định danh 250kW, mục tiêu của lò là sản xuất đồng vị và dược chất phóng xạ để nghiên cứu trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y tế…</p>

<p>Tồn tại hơn 60 năm, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt là nơi duy nhất ở nước ta nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm từ phóng xạ.</p>","id":"130e96eb-90fc-4edd-8752-8d557f11a12c","mediaUrl":"","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Chuyên gia nước nào giúp khôi phục lại lò sau thời gian ngừng hoạt động?","answers":[{"answer":"Mỹ","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Liên Xô","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"Trung Quốc","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Cuba","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt là một công trình do Mỹ tài trợ, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ cùng các phụ tá chịu trách nhiệm thiết kế.</p>

<p>Đi vào hoạt động từ năm 1963, tuy nhiên đến năm 1968 thì lò ngừng hoạt động. Sau đó, Liên Xô đã giúp khôi phục, nâng cấp lò phản ứng và đến tháng 3/1984, lò chính thức đưa vào hoạt động với công suất danh định 500 kW, gấp hai lần lò cũ.</p>","id":"97931cd1-3fb3-4075-9921-0913a5a2e4ff","mediaUrl":"","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Lò phản ứng hạt nhân này từng lọt vào danh sách kỷ lục nào?","answers":[{"answer":"Kỷ lục vạn biến","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Kỷ lục bất biến","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"Lò phản ứng hạt nhân nhanh nhất châu Á","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Á","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt lọt vào danh sách 100 Kỷ lục bất biến của Việt Nam, theo công bố của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings). Đây là các kỷ lục không thể thay thế và không hoặc khó bị phá vỡ của đất nước và con người Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Trong danh sách này, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt được đề cử kỷ lục lò phản ứng hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam.</p>","id":"ba8c7f26-b59b-4e26-921f-bfc4f9cd6e4c","mediaUrl":"","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Thành phố nơi lò phản ứng hạt nhân này tọa lạc cao thứ mấy Việt Nam?","answers":[{"answer":"Thứ nhất","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"Thứ hai","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Thứ ba","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Thứ tư","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt nằm tại thành phố Đà Lạt. Đây là thủ phủ của tỉnh Lâm Đồng, một tỉnh miền núi phía Nam Tây Nguyên. Độ cao trung bình của Lâm Đồng từ 800 – 100m so với mực nước biển, riêng thành phố Đà Lạt đạt tới độ cao 1.500m - là thành phố nằm ở vị trí cao nhất Việt Nam.</p>","id":"1d98d35d-4eb8-4aab-81bb-68591f2de016","mediaUrl":"","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Thành phố này nổi tiếng với cao nguyên nào?","answers":[{"answer":"Cao nguyên Lâm Viên","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"Cao nguyên Mơ Nông","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Cao nguyên Bảo Lộc","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Cao nguyên Di Linh","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>Cao nguyên Lâm Viên còn có tên gọi khác là cao nguyên Đà Lạt. Nơi đây có khí hậu mát mẻ đặc trưng của thành phố cao nhất Việt Nam. Nhiều hồ nước đẹp thuộc cao nguyên Lâm Viên thu hút sự chú ý của khách du lịch bao gồm: hồ Xuân Hương, hồ Mê Linh, hồ Than Thở…</p>

<p>Đây cũng là nơi khởi nguồn của nhiều thác nước như: thác Liên Khương, thác Cam Ly, thác Ankroet… Để tận hưởng hết sự độc đáo của cao nguyên Lâm Viên, du khách thường chọn đến đây vào tháng 2, tháng 3 hằng năm.</p>","id":"8cde9b96-a7f7-4980-bff2-83d36129920e","mediaUrl":"","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"}]},"displayType":6,"options":65536,"category":{"name":"Trắc 