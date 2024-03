Chính xác

Theo các tài liệu lịch sử, mỏ than Kế Bào (Vạn Yên, Vân Đồn) được xác định là mỏ than đầu tiên ở Việt Nam. Việc khai thác than của người Việt tại Đông Triều bắt đầu từ năm 1840 nhưng chỉ là hình thức sơ khai, thủ công. Sau khi người Pháp đánh chiếm và thiết lập bộ máy cai trị, quá trình khai thác than mới được tiến hành một cách quy mô.

Năm 1888, người Pháp bắt đầu lập mỏ khai thác than và Kế Bào, xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, là mỏ than đầu tiên được thành lập. Hiện mỏ than Kế Bào chỉ còn lại dấu tích của hệ thống cầu sắt, đường xe goòng tải than, tường bao nền nhà hoang phế, đường thông gió…