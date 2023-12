{"article":{"id":"2226015","title":"Tỉnh nào ở miền Bắc có đủ 5 loại hình giao thông?","description":"Đây là một trong số ít địa phương trên cả nước và duy nhất tại miền Bắc hội tụ đủ cả 5 loại hình giao thông quan trọng.","contentObject":{"content":"","conclusion":"","quizs":[{"type":1,"question":"Tỉnh thành nào ở miền Bắc có đủ 5 loại hình giao thông?","answers":[{"answer":"Quảng Ninh","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Hà Nội","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Điện Biên","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Hải Phòng","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"}],"explain":"<p>Hải Phòng là địa phương duy nhất tại miền Bắc hội tụ đủ 5 loại hình giao thông quan trọng gồm: đường bộ, đường biển, đường sắt, đường thủy, đường hàng không. Lợi thế này đưa Hải Phòng trở thành đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ chính của cả miền Bắc, kết nối với các tỉnh ven biển duyên hải Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, đặc biệt là đầu mối của các tuyến giao thông hàng hải quốc tế.</p>","id":"1e2ef473-650a-43af-b58b-6d32b3f3fadc","mediaUrl":"","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Cảng biển Hải Phòng lớn thứ mấy miền Bắc?","answers":[{"answer":"Thứ nhất","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"Thứ hai","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Thứ ba","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Thứ tư","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>Được người Pháp xây dựng từ năm 1874, giờ đây cảng Hải Phòng là cảng biển lớn nhất ở miền Bắc. Cảng Hải Phòng có khả năng tiếp nhận khoảng 10 triệu tấn/năm, trong đó, chi nhánh Cảng Hoàng Diệu chiếm gần 60% lượng hàng hóa bốc xếp.</p>

<p>Mục tiêu đến năm 2030, Hải Phòng được xây dựng và phát triển trở thành thành phố cảng biển lớn, đi đầu cả nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số.</p>","id":"4b72ebc7-eb72-41ab-9c84-ec6899eb4ba8","mediaUrl":"","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Sân bay ở Hải Phòng có tên là gì?","answers":[{"answer":"Lan Hạ","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Cát Bi","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"Cát Bà","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Long Châu","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>Sân bay quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) nằm cách trung tâm thành phố 8km, cách cảng biển Hải Phòng 6km. Tiền thân của Cát Bi là sân bay quân sự, được xây dựng trong thời kỳ Pháp thuộc, bị chiến tranh tàn phá, sân bay hư hỏng nặng.</p>

<p>Năm 1985, sân bay được sửa chữa, cải tạo cho mục đích sân bay dân sự. Hơn 10 năm sau, sân bay được cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ và nhà ga. Đến năm 2016, sân bay Cát Bi trở thành cảng hàng không quốc tế.</p>","id":"92de41c4-740f-4f2a-9e73-9ed02d0b3432","mediaUrl":"","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng đi qua bao nhiêu tỉnh thành?","answers":[{"answer":"1","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"2","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"3","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"4","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"}],"explain":"<p>Đường sắt Hà Nội – Hải Phòng được thực dân Pháp khởi công xây dựng từ năm 1901. Đến năm 1902, toàn tuyến được chính thức đưa vào khai thác. Tuyến đường sắt này dài 102km đi qua 4 tỉnh thành phố là Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Đây cũng là một cạnh tam giác phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Điểm đầu tuyến đường sắt là ga Hà Nội và điểm cuối là Ga Hải Phòng.</p>","id":"7b11de75-702d-497a-9cb9-1ae2f8f87390","mediaUrl":"","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"},{"type":1,"question":"Hải Phòng từng là quê hương của vương triều nào?","answers":[{"answer":"Lý","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Lê","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"},{"answer":"Mạc","mediaUrl":"","correctAnswer":true,"isAnswer":"true"},{"answer":"Nguyễn","mediaUrl":"","correctAnswer":false,"isAnswer":"false"}],"explain":"<p>Hải Phòng ngày nay vốn là quê hương của vương triều nhà Mạc. Năm 1527, Mạc Đăng Dung sau khi dẹp các bè phái trong cung đình đã ép vua Lê Cung Hoàng của nhà Hậu Lê nhường ngôi.</p>

<p>Vị Thái tổ sáng lập ra nhà Mạc được sinh thành ở đất Cổ Trai, huyện Nghi Dương, nay là huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng. Năm 1529, Mạc Thái Tổ nhường ngôi cho con trai cả là Mạc Đăng Doanh để về quê hương làm thái thượng hoàng. Ông cho xây dựng tại đây một kinh đô thứ hai là Dương Kinh, tồn tại song song với kinh thành Thăng Long.</p>

<p>Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt thông sử, Dương Kinh bao gồm quần thể kiến trúc cung điện, lầu các với quy mô trải rộng. Nơi đây có đồn binh, kho lương và một trường Quốc học song song với Quốc Tử Giám tại Thăng Long.</p>

<p>Dương Kinh thời Mạc còn có vai trò như một trung tâm kinh tế, giao thương quan trọng nằm sát biển.</p>","id":"73654d34-1fbe-4e0e-8f6b-f494c0c75d58","mediaUrl":"","answerType":1,"newsQuizTypeEnumToInt":1,"newsQuizAnswerIsAnswer":"false"}]},"displayType":6,"options":65536,"category":{"name":"Trắc 