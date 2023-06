Dưới đây, chuyên gia của CMC Telecom, Premier Partner của Google, chia sẻ chi tiết về tính năng này.

Passkey là gì?

Passkey là một phương thức xác thực người dùng tiện lợi và an toàn hơn so với mật khẩu truyền thống, hoạt động trên tất cả các nền tảng và trình duyệt phổ biến. Phương pháp này cho phép người dùng đăng nhập bằng cách mở khóa máy tính hoặc thiết bị di động bằng vân tay, nhận dạng khuôn mặt hoặc mã PIN để xác minh danh tính của mình.

Có thể hiểu passkey là một phương thức xác thực qua thiết bị của người dùng. Phương thức này giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt đáng kể phiền toái trong việc nhập mật khẩu trên các thiết bị khác nhau.

Thực tế, sử dụng mật khẩu để đăng nhập có thể gây khó khăn cho người dùng khi phải suy nghĩ, tạo và nhớ một mật khẩu đủ mạnh cho nhiều tài khoản khác nhau. Thậm chí người dùng thông thạo cũng có thể bị lừa tiết lộ mật khẩu trong các cuộc tấn công lừa đảo. Dù có 2SV (2FA/MFA) giúp ích, nhưng lại làm cho người dùng cảm thấy không thoải mái và vẫn chưa phòng ngừa được hoàn toàn các cuộc tấn công lừa đảo hay chiêu trò "đổi SIM" để lấy mã xác thực từ SMS. Để giải quyết những vấn đề này, passkey là giải pháp hữu hiệu hiện nay.

Passkey sử dụng như thế nào?

Khi bạn thêm passkey vào tài khoản Google của mình, thay vì nhập mật khẩu truyền thống, Google sẽ yêu cầu passkey để đăng nhập và xác thực chủ sở hữu tài khoản. Passkey được lưu trữ trực tiếp trên thiết bị của bạn và yêu cầu sử dụng dấu vân tay hoặc mã PIN màn hình khóa để xác thực danh tính. Passkey sẽ không bao giờ được chuyển hoặc tiết lộ cho bất kỳ ai khác, bao gồm cả Google. Mỗi passkey chỉ có thể được sử dụng cho một tài khoản duy nhất, không có rủi ro tái sử dụng chúng qua các dịch vụ khác. Điều này có nghĩa là tài khoản Google của bạn được bảo vệ khỏi việc vi phạm dữ liệu trên các tài khoản khác của bạn và ngược lại.

Bằng cách sử dụng passkey để đăng nhập vào tài khoản Google, hệ thống xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu thiết bị bằng cách yêu cầu bạn mở khóa thiết bị. Do đó bạn có thể cảm thấy an toàn bởi đảm bảo rằng chỉ bạn mới có thể truy cập vào tài khoản của mình. Nhờ vậy, passkey giúp ngăn chặn các cuộc tấn công lừa đảo và giảm nguy cơ mất an toàn mật khẩu. Nó cung cấp một giải pháp bảo mật cao và tiện lợi thay thế cho mật khẩu truyền thống.

Ngoài ra, passkey cũng có tính linh hoạt và tiện ích. Bạn có thể sử dụng passkey để đăng nhập trên nhiều thiết bị khác nhau, đồng bộ hóa passkey giữa các thiết bị mà bạn sở hữu. Ví dụ, nếu tạo một passkey trên iPhone, passkey đó sẽ tự động đồng bộ trên các thiết bị Apple khác có cùng iCloud. Điều này giúp bảo vệ bạn khỏi việc mất quyền truy cập vào tài khoản trong trường hợp mất thiết bị, đồng thời đơn giản hóa quá trình chuyển đổi giữa các thiết bị khác nhau.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Google không khuyến nghị sử dụng passkey trên các thiết bị được chia sẻ với người khác. Điều này có thể làm cho passkey của bạn trở nên không an toàn nếu ai đó khác có thể mở khóa thiết bị và truy cập vào tài khoản của bạn. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn chỉ sử dụng passkey trên các thiết bị cá nhân của mình để đảm bảo tính bảo mật của tài khoản Google.

Trong trường hợp bạn nghi ngờ rằng ai đó có thể mở khóa thiết bị và truy cập vào tài khoản Google của bạn trên thiết bị mà bạn đã mất, bạn có thể ngay lập tức loại bỏ passkey trong cài đặt tài khoản. Nếu thiết bị của bạn hỗ trợ tính năng xóa từ xa, hãy sử dụng nó để đảm bảo an toàn.

Passkey được Google xây dựng dựa trên các giao thức và tiêu chuẩn từ FIDO Alliance và W3C WebAuth. Điều này đồng nghĩa rằng passkey có thể hoạt động trên tất cả các nền tảng và trình duyệt mà đáp ứng các tiêu chuẩn này. Do đó, bạn có thể lưu trữ passkey cho tài khoản Google trên bất kỳ thiết bị hoặc dịch vụ tương thích nào.

Passkey - bước tiến quan trọng của Google

Sự ra mắt của passkey là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực chung của ngành công nghiệp, mà Google đã ấp ủ từ hơn 10 năm trước. Google cam kết passkey sẽ là xu hướng đăng nhập an toàn trong tương lai, dành cho tất cả mọi người.

