Ngày 25/10, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đưa ra đấu giá lại biển số 36A- 999.99 của tỉnh Thanh Hóa. Đây là biển số ô tô đã trúng đấu giá với số tiền 7,47 tỷ đồng vào ngày 15/9 nhưng bị khách hàng bỏ cọc.

Kết quả trúng đấu giá biển số 36A- 999.99 được Công ty Đấu giá hợp danh

Tại ngày đấu giá lại, biển số 36A- 999.99 nhận được nhiều sự quan tâm của giới sưu tầm biển số đẹp. Sau gần 15 phút lên sàn, giá trị biển số ô tô "ngũ quý 9" này được nâng lên hơn 3 tỷ đồng. Người đấu giá có mã VPA- 2DEW49 tạo ra bất ngờ khi liên tiếp trả giá lên đạt 3,580 tỷ đồng.

Kết thúc 60 phút đấu giá, biển số này được người mua chốt giá với 5,285 tỷ đồng. Tức là thấp hơn 2 tỷ đồng so với phiên đấu giá ngày 15/9.

Biển số 51K- 888.88 được chốt 32,340 tỷ đồng tại phiên ngày 15/9 (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, ngày 21/10, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đưa biển số 51K-888.88 ra đấu giá lại. Trong phiên đấu giá ngày 15/9, biển được "chốt" giá 32,340 tỷ đồng.

Theo nguồn tin của PV VietNamNet, trong phiên đấu giá lại biển số "ngũ quý 8" có 58 người đăng ký tham gia.

Trong 1 phút đầu tiên, giá biển số này đã được đẩy lên mức 1,505 tỷ đồng, sau 29 lượt trả. Đáng chú ý, người chơi có mã VPA-FI49WY đã trả giá 27 lượt, nâng giá trị biển lên hơn 6,710 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá có mã VPA-TE4RX7 cũng trả giá sát nút với 24 lượt trả, lên tới 6,725 tỷ đồng.

Sau 20 phút trả giá, giá trị của biển số được nâng lên 10 tỷ đồng với lượt trả giá của người chơi có mã VPA-I92NJP.

Trong phiên đấu giá lại, biển số 51K- 888.88 nhận được hơn 1000 lượt trả giá

Chốt phiên đấu giá vào 9h cùng ngày, biển số "siêu đẹp" này được chốt với số tiền 15,265 tỷ đồng sau hơn 1.000 lượt trả. Với lần đấu giá lại này, biển số giảm hơn một nửa giá trị.

Đấu giá thành công 3.254 biển số, thu về 298 tỷ đồng

Liên quan đến kết quả đấu giá, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung - Cục trưởng Cục CSGT cho biết, tính đến 22/10, đã đấu giá thành công 3.254 biển số. Tổng giá trị tài sản hơn 538 tỷ đồng. Có 2.32 biển trúng đấu giá đã được người đấu giá hoàn tất thủ tục thanh toán với số tiền hơn 298 tỷ đồng.

"Như vậy, trung bình mỗi ngày, việc đấu giá thu về cho Nhà nước khoảng 23 tỷ đồng", Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung thông tin.

Cũng theo đại diện Cục CSGT (Bộ Công an), hoạt động đấu giá biển số ô tô nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân đăng ký biển số theo sở thích. Việc khai thác có hiệu quả tài sản công là kho biển số nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và công khai, minh bạch trong công tác đăng ký, quản lý xe với tiêu chí cải cách thủ tục hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân. Đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an lấy người dân làm trung tâm phục vụ, là nguồn lực, động lực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thời gian tới, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam sẽ liên tiếp đưa từ 500 - 1000 biển số ô tô "lên sàn" mỗi ngày để người dân đấu giá.

Cơ số biển được Bộ Công an phê duyệt đưa ra đấu giá tại Phiên đấu giá lần thứ nhất là hơn 150.000 biển số.