Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên vừa công bố thông tin các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, đến cuối tháng 7/2023.

Theo đó, trong số 11 dự án đã và đang triển khai có 9 dự án thuộc địa bàn TP.Tuy Hòa. Trong đó, dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương ở phường Phú Đông với 393 nhà liên kế, đã được phép kinh doanh 286 căn, còn 107 căn chưa được phép.

Khu thương mại - dịch vụ và shophouse tại Đại lộ Hùng Vương, Phường 7 có 72 nhà liên kế đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng.

Tòa nhà hỗn hợp The Light Phú Yên ở 220 Trần Hưng Đạo, phường 4 có 176 căn chung cư.

Một góc TP Tuy Hòa (Phú Yên). (Ảnh: DNVN)

Khu nhà ở phía đông đường Hùng Vương với 58 nhà liên kế; Khu công trình hỗn hợp 77-79 Nguyễn Du có 594 căn chung cư.

Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu số 1, phía đông đường Hùng Vương với 112 nhà liên kế; Khu nhà ở tại lô đất số 2, phía đông đường Hùng Vương có 120 nhà liên kế.

Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại khu đất phía nam đường N3, đường Hùng Vương có 64 nhà liên kế; Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu số 3, phía đông đường Hùng Vương có 94 nhà liên kế.

Cùng với 9 dự án trên, còn có dự án Khu dân cư Phố chợ Hòa Vinh, huyện Đông Hòa với 387 nhà liên kế; Khu đô thị mới Bắc Lục Khẩu (khu A), thị xã Sông Cầu có 466 lô đất nền nhà phố, biệt thự.

Đối với 4 dự án đang lập thủ tục đầu tư, cũng có 3 dự án nằm trên địa bàn TP. Tuy Hòa. Đó là Khu dân cư phía Tây đường Lê Duẩn, xã An Phú; Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại khu đất phía bắc đường N3, đường Hùng Vương và Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp số 296 Trần Hưng Đạo, Phường 6. Còn lại là dự án Khu đô thị mới Ánh Dương ở huyện Tuy An.

Đối với 14 dự án đang trong giai đoạn đầu tư, gồm: Khu đô thị mới Hòa Vinh, huyện Đông Hòa; Khu nhà ở xã hội và nhà ở thương mại Bình Kiến; Khu đô thị hỗn hợp DL-2; Khu đô thị thị trấn Chí Thạnh; Khu đô thị Ngọc Lãng; Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu số 5, phía đông đường Hùng Vương.

Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu số 6, phía đông đường Hùng Vương; Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp số 7, phía tây đường Hùng Vương; Khu đô thị mới phía Đông Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa; Khu dân cư đô thị phía Bắc đường Trần Phú (đợt 1 - giai đoạn 1); Khu phố Chợ thị trấn Phú Thứ.

Khu nhà ở tại lô đất khu 1, thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba, xã Hòa An; Khu nhà ở tại lô đất khu 2, thuộc dự án Kè bờ tả sông Ba, xã Hòa An; Khu nhà ở tại lô đất khu 3, thuộc dự án Kè bờ tả sông Ba, xã Hòa An. Cả 3 dự án này đều nằm trên địa bàn huyện Phú Hòa.

Theo Sở Xây dựng Phú Yên, tổ chức cá nhân có nhu cầu giao dịch về nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở, trước khi giao dịch cần yêu cầu chủ dự án cung cấp đầy đủ thông tin về tính pháp lý của dự án.

Trong đó, có các loại giấy tờ như: giấy chứng nhận đầu tư, kinh doanh; quy hoạch, bản đồ, bản vẽ chi tiết; giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án; giấy phép xây dựng; điều kiện đảm bảo đưa vào khai thác kinh doanh, huy động vốn...

Cụ thể danh sách các dự án nói trên: