VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 19 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tội Làm giả con dấu, tài liệu của Cơ quan, tổ chức.

Trong số các bị can bị truy tố có nhiều giám đốc các công ty, ông Đặng Tiến Dũng (nguyên Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội) cùng nhiều nhân viên ngân hàng…

Trước đó, vào tháng 11/2020, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội có đơn gửi Công an Hà Nội đề nghị làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng đã tạo dựng hồ sơ vay để chiếm đoạt tiền của ngân hàng, đề nghị hỗ trợ ngân hàng thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Việc này liên quan đến nhiều khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội, trong đó có Công ty Khánh An, Công ty Hiếu Thảo, Công ty Thái Dương và một số công ty, cá nhân khác.

Tung chiêu, qua mặt ngân hàng

Năm 2016, bà Đỗ Minh Thu (SN 1970, ở Hà Nội) mua lại Công ty Khánh An, giữ chức vụ Phó Giám đốc. Thời điểm 11/2016 đến 4/2018, khi ông Đỗ Toàn Thắng (SN 1984) đang là cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP Hà Nội), bà Thu để em trai giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Khánh An.

Từ tháng 4/2018, Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Khánh An là ông Dương Văn Gắng (SN 1964, ở Hà Nội).

Theo cáo buộc, từ tháng 11/2016- 4/2018, bà Thu chỉ đạo ông Thắng đại diện Công ty Khánh An đề nghị Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội mở L/C (thư tín dụng), ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai, đơn đăng ký tài sản đảm bảo là lô tôn mạ màu, thực hiện nhận nợ ngân hàng vay hơn 838 nghìn USD (tương đương hơn 19 tỷ đồng) để được nhập khẩu lô tôn mạ màu.

Sau khi thông quan, bà Thu đã tự ý bán toàn bộ lô hàng trên mà không có chấp thuận của ngân hàng. Tiền bán hàng bị can không chuyển vào tài khoản của Công ty Khánh An mở tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội như cam kết tại hợp đồng tín dụng mà sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến không còn khả năng trả nợ cho ngân hàng.

Cáo trạng cho rằng, bà Thu gian dối, đưa ra lý do không biết lô tôn mạ màu là tài sản thế chấp theo hợp đồng tín dụng nên có quyền bán số hàng trên mà không cần chấp thuận của phía ngân hàng.

Hành vi này của bà Thu bị xác định đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội.

Tại CQĐT, ông Thắng thừa nhận đã ký nhiều khoản vay tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội, trong đó có khoản vay nêu trên. Tuy nhiên, việc ký là theo sự chỉ đạo của chị gái, bị can không biết vay bao nhiêu tiền, mục đích vay làm gì, cũng không biết gì về hoạt động của công ty.

Việc bà Thu bán lô tôn mạ màu như nào thì ông Thắng cũng không biết, không được hưởng lợi, không sử dụng tiền.

Tại CQĐT, ông Dương Văn Gắng khai, bản thân không biết gì về Công ty Khánh An, không biết tại sao mình lại đứng tên giám đốc công ty này và toàn bộ các chữ ký trong hồ sơ pháp nhân Công ty Khánh An không phải chữ ký của ông.

Ông Trần Việt Dũng là cán bộ thẩm định khoản vay hơn 838 nghìn USD của Công ty Khánh An tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội khai: Hồ sơ vay đứng tên ông Thắng nhưng thực tế ông Dũng làm việc trực tiếp với bà Thu.

Đến cuối năm 2018, sau khi Công ty Khánh An không tất toán khoản vay đúng hạn, lúc này cán bộ ngân hàng mới phát hiện công ty này đã bán hết lô hàng.

Lúc này, ông Dũng yêu cầu bà Thu thế chấp bằng tài sản đảm bảo khác và được bà Thu đưa cho 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo cho khoản vay. Tuy nhiên, ông Dũng không liên lạc được với bà Thu nên ngân hàng không thực hiện được thủ tục thế chấp.

Liên quan đến vụ án, bị can Trần Trung Hiếu là Trưởng phòng tín dụng, Đặng Tiến Dũng là Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội với vai trò kiểm soát, duyệt quá trình ký mở L/C và giải ngân tiền vay cho Công ty Khánh An cũng đã thừa nhận vi phạm.

Cụ thể, hai người này đã không kiểm soát, yêu cầu cán bộ tín dụng quản lý, giám sát, báo cáo tình trạng tôn mạ màu nhập khẩu, dẫn đến việc khi lô hàng nhập khẩu bị các đối tượng bán mà ngân hàng không biết.

Hành vi của cán bộ ngân hàng đã vi phạm quy trình cho vay, giải ngân, kiểm tra sau vay, dẫn đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội bị thiệt hại hơn 838 nghìn USD.

Kết quả điều tra cho thấy, ngoài Công ty Khánh An, loạt giám đốc của các công ty Công ty Hiếu Thảo, Công ty Getech, Công ty Năng lượng Thăng Long cũng đã gian dối tạo dựng các hợp đồng không có thật để vay ngân hàng 20 tỷ đồng.

Sau khi được giải ngân, giám đốc các công ty không bổ sung tài sản bảo đảm, sử dụng tiền vay không đúng mục đích, dẫn đến mất khả năng trả nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng 13,2 tỷ đồng.

Riêng bị can Bùi Hồng Khanh (người quản lý mọi hoạt động của Công ty Thái Dương) đã chỉ đạo cấp dưới lập 6 hồ sơ vay vốn ngân hàng bằng 6 hợp đồng kinh tế không có thật.

Sau khi được giải ngân cho vay, bị can Khanh chỉ đạo nhân viên rút tiền sử dụng không đúng mục đích vay, dẫn đến mất khả năng trả nợ, mất khả năng thu hồi nợ của ngân hàng, gây thiệt hại cho Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội 65,8 tỷ đồng.