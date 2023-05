Tối 30/4, Tổ công tác liên ngành Y11/141 (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại đường Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng). Bên cạnh việc xử lý các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng… tổ công tác tập trung kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn.

Trong 4 giờ thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác liên ngành đã xử lý hàng loạt trường hợp tài xế say xỉn vẫn điều khiển phương tiện.

Tài xế S. bị lực lượng Cảnh sát 141 yêu cầu dừng xe kiểm tra

Tài xế S. vi phạm ở mức 0,140 mg/L khí thở

Thời điểm 21h20 cùng ngày, tổ công tác yêu cầu xe máy mang BKS 29D2-077.XX dừng xe để kiểm tra. Thời điểm dừng phương tiện, xe này chở theo 2 người đàn ông đều không đội mũ bảo hiểm.

Tài xế L.H.S. (SN 1967, trú tại Hà Nội) cho biết, đã sử dụng rượu bia, nhưng vì đang nghỉ lễ 30/4- 1/5 nên mong lực lượng CSGT bỏ qua vi phạm.

Sau gần 20 phút thuyết phục, tài xế S. mới chấp hành đo nồng độ cồn. Qua kiểm tra, nam tài xế này vi phạm ở mức 0,140 mg/L khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế S. 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Bên cạnh việc kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát 141 còn kiểm tra hành chính để đảm bảo an ninh trật tự

10 phút sau, Tổ công tác Y11/141 tiếp tục yêu cầu dừng xe máy do tài xế Đ.H.L. (SN 1966, trú tại Hà Nội) điều khiển. Quá trình làm việc với tổ công tác, tài xế L. liên tục xin “gọi điện thoại cho người thân”.

Phải mất đến 30 phút tài xế L. mới chấp hành thổi nồng độ cồn. Qua máy đo, tài xế L. vi phạm ở mức 0,373mg/L khí thở. Nam tài xế đã bị lập biên bản xử phạt với số tiền 4,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng.

Đến 21h50, CSGT tiếp tục dừng xe máy biển số 29G1-523.XX, do lái xe N.K.D. (SN 1963, trú tại Hà Nội) điều khiển, để kiểm tra.

Qua đo nồng độ cồn, tài xế D. vi phạm ở mức 0,171mg/L khí thở. Với vi phạm này, ông D. sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Đáng nói, quá trình lập biên bản, tài xế D. cũng liên tục xin được bỏ qua lỗi vi phạm song đều bị cảnh sát từ chối.

Các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản dù dùng đủ mọi cách để xin bỏ qua vi phạm

Trung tá Nguyễn Đức Huấn, Tổ trưởng Tổ Y11/141 cho biết, sau một thời gian thực hiện cao điểm xử lý, kiểm tra về nồng độ cồn, hiện ý thức của người dân đã được cải thiện đáng kể.

Quá trình tổ công tác lập chốt kiểm tra, hầu như không phát hiện trường hợp tài xế ô tô nào vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, số người đi xe máy vi phạm lại gia tăng do tâm lý chủ quan.

Tổ trưởng Tổ công tác Y11/141 cũng cho biết, đa số những người vi phạm nồng độ cồn thuộc nhóm độ tuổi từ trung niên, còn nhóm thanh niên có số lượng vi phạm không đáng kể.

"Các trường hợp vi phạm trong độ tuổi này thường tỏ ra chây ỳ, không chịu chấp hành khi bị lập biên bản hay được yêu cầu thổi nồng độ cồn. Đối với những trường hợp này, tổ công tác phải hết sức khéo léo, kiên trì giải thích cho họ hiểu. Ngoài ra, trong một số trường hợp cũng cần phải cứng rắn để yêu cầu người vi phạm chấp hành", Trung tá Nguyễn Đức Huấn nói.