Hè tuyệt hơn mơ WonderSummer 2023 tại Phú Quốc, Nha Trang, Nam Hội An Lễ hội quốc tế thiếu nhi nằm trong khuôn khổ lễ hội mùa hè Wonder Summer 2023 "tuyệt hơn mơ, vui bất ngờ", mang đến các hành trình trải nghiệm được thiết kế riêng cho từng nhóm đối tượng khách hàng và các sự kiện hội hè đáng mong đợi trong năm: VinWonders Nha Trang với Lễ hội biển quốc tế WonderFest, VinWonders Phú Quốc với chủ đề Du hè xuyên lục địa và VinWonders Nam Hội An với tháng Lễ hội tôn vinh văn hóa “Tinh hoa mở hội”. Lễ hội biển quốc tế WonderFest 2023 tại Nha Trang kéo dài xuyên suốt 8 tuần với 8 chủ đề lễ hội dành cho mọi đối tượng, 131 hoạt động và sự kiện, 800 show và minishow, và 1 siêu nhạc hội quốc tế với sự góp mặt của các nghệ sỹ hàng đầu. Nhân dịp quốc tế thiếu nhi, VinWonders dành tặng các khách hàng nhí voucher ẩm thực lên tới 100.000 VNĐ khi mua vé vào cửa tại các điểm đến Phú Quốc, Nha Trang, Nam Hội An. Đối tượng áp dụng: trẻ em cao dưới 1m5; thời gian áp dụng: đến hết 30/06/2023. * Ưu đãi ngay 5% khi mua Family Combo. Xem chi tiết tại: https://bit.ly/Familycombo5 * Tải app VinWonders để khám phá thêm thông tin chi tiết hoặc truy cập website: https://vinwonders.com/.