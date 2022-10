Loạt xe sedan cũ tầm giá 300 triệu đồng nên mua

Với số tiền khoảng 300 triệu đồng, nếu bạn cần tìm một chiếc xe ô tô cũ thiết kế đẹp, có khoang để đồ rộng rãi thì một số mẫu xe trong phân khúc hạng B dưới đây cũng đáng để quan tâm và tính toán.

Toyota Vios đời 2012-2013

Một trong những mẫu sedan cũ không thể bỏ qua đó là Toyota Vios. Hiện nay ở đời 2022, Toyota Vios có giá 490-638 triệu đồng tùy theo phiên bản,màu sắc.

Với tài chính 300 triệu đồng bạn có thể mua được mẫu xe này đời 2012-2013, tương đương đã sử dụng được 10 năm.

Toyota Vios đời 2012-2013.

Ưu điểm: Toyota Vios được mệnh danh là "ông hoàng sedan cỡ nhỏ" với nhiều ưu điểm nổi bật như khả năng giữ giá cực tốt, động cơ vận hành bền bỉ, ít hư hỏng, chi phí bảo dưỡng bình dân, phụ tùng – phụ kiện dễ thay giá rẻ, tiết kiệm xăng, nội thất rộng rãi, thiết kế bền dáng.

Nhược điểm: Thiết kế 10 năm tuổi đã lỗi mốt, giá bán khá cao so với đối thủ cùng phân khúc. Khả năng vận hành chưa ổn định khi chạy ở tốc độ cao. Cách âm chưa thực sự tốt. Trang bị an toàn vừa đủ nhưng kém hơn so với một số đối thủ cùng đời.

Mazda 2 đời 2013 – 2014

Mazda 2 là mẫu xe được nhập khẩu từ Thái Lan với đầy đủ 2 biến thể sedan và hatchback (5 cửa). Xe được định hình trong phân khúc hạng B, cạnh tranh với những đối thủ Toyota Vios/Yaris, Honda City/Jazz, Mitsubishi Attrage, Hyundai Accent...

Ở đời mới 2022, giá xe Mazda 2 bản sedan hiện dao động từ 479-599 triệu đồng.

Mazda 2 đời 2013 – 2014.

Nếu mua Mazda 2 xe cũ giá tầm 300 triệu thì người mua chỉ có thể chọn đời xe 2013 – 2014 ở thế hệ cũ.

Ưu điểm: Thiết kế trẻ trung. Nội thất có nhiều nâng cấp, góc quan sát rộng. Động cơ tiết kiệm nhiên liệu.



Nhược điểm: Mazda 2 đời 2013-2014 chưa được nâng cấp về công nghệ vận hành cũng như thiết kế. Không có bệ tỳ tay, khả năng cách âm chưa thật sự tốt...

Nissan Sunny 2015-2016

Nissan Sunny có giá rẻ nhất phân khúc sedan hạng B. Giá xe mới hiện nay (đã đổi tên thành Almera) dao động từ 469-595 triệu đồng. Chính vì thế, với ngân sách 300 triệu, bạn chỉ có thể chọn được xe Sunny đời 2015-2016.

Nissan Sunny cũ.

Ưu điểm: Nội thất rộng rãi, hệ thống treo tốt, tiết kiệm nhiên liệu, phiên bản số tự động trang bị khá nhiều tiện nghi…

Nhược điểm: Thiết kế Sunny đời này khá “già”, thiếu nét trẻ trung, chưa thực sự sang trọng, nội thất đơn giản.

Honda City đời 2013 – 2014

Tại thị trường Việt Nam, Honda City đang ở thế hệ thứ 5 và được phân phối với 3 phiên bản G - L - RS với mức giá bán lẻ lần lượt là 529 - 569 và 599 triệu.

Với số tiền 300 triệu thì Honda City 2013 – 2014 là lựa chọn đáng mua nhất.

Honda City 2013 – 2014

Ưu điểm: Vận hành bền bỉ, ít hỏng vặt, chi phí bảo dưỡng bình dân, nội thất rộng rãi, tiêu hao nhiên liệu thấp… Nếu so sánh Honda City với Toyota Vios, thì trang bị của Honda City đầy đủ hơn, thiết kế ngoại thất cá tính và thể thao hơn.

Nhược điểm: Tay lái nhẹ khiến cảm giác lái thiếu tự tin. Độ ồn trong khoang lái vẫn cao, hệ thống điều hòa hoạt động kém...

