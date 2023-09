Chiều 25/9, ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch UBND xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế) thông tin, khoảng 8h30 sáng nay, trên địa bàn xảy ra một trận lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hại.

Nhiều nhà dân ở TT-Huế bị gió lốc cuốn bay mái. Ảnh QT

Thống kê ban đầu của chính quyền địa phương cho biết, lốc xoáy khiến khoảng 40 ngôi nhà ở các thôn Thạch Điền, Thành Trung và Tây Thành bị ảnh hưởng. Qua rà soát ban đầu, có khoảng 15 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Cũng trong chiều nay, tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, đơn vị đang cử lực lượng, hỗ trợ người dân phường Thuận An (TP Huế) khắc phục hậu quả sau khi hàng chục ngôi nhà của người dân bị lốc xoáy cuốn bay mái.

Giông lốc khiến trần nhà rơi xuống giường của một hộ dân ở phường Thuận An. Ảnh BĐBP tỉnh TT-Huế

Cụ thể, tại tổ dân phố Hải Tiến (phường Thuận An), cơn lốc kèm mưa lớn đã khiến 35 ngôi nhà tốc mái, nhiều vật dụng của người dân bị hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng giúp người dân lợp lại nhà cửa. Ảnh BĐBP tỉnh TT-Huế

Đặc biệt, trong quá trình chằng chống mái nhà, 3 người dân bị mái tôn rơi trúng người, phải đến Trung tâm Y tế phường Thuận An sơ cứu.

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong 6 giờ qua, trên địa bàn tỉnh này đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 85,2mm - 134,6mm.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường Trung tâm TP Huế bị ngập lụt. Ảnh QT

Cảnh báo trong những giờ tới, tại khu vực vẫn tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa 30-50mm, có nơi trên 80mm.

Mưa lớn dẫn đến nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới, Phú Lộc, Nam Đông; nguy cơ xảy ra ngập úng tại các khu đô thị và vùng trũng thấp.