1. Chúc mừng năm mới 2025, người anh yêu nhất! Mong năm nay mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em. Mong cho tình yêu của chúng ta luôn ngọt ngào, hạnh phúc. Chúc mừng năm mới!

2. Năm mới đến rồi, chúc em luôn mỉm cười và rạng rỡ như ánh nắng, vì em là nguồn sáng của anh. Anh hy vọng chúng ta mãi ở bên nhau để vun đắp tình yêu và là một gia đình hạnh phúc. Yêu em, Happy New Year!

Lời chúc tết Dương lịch ý nghĩa. Ảnh: FP

3. Chúc năm 2025 của chúng ta ngập tràn yêu thương, bình yên và những kỷ niệm đẹp mãi không quên. Chúng ta có được nhau là duyên trời, hãy trân trọng tình yêu này anh nhé!

4. Em chỉ cần anh ở bên cạnh em thì mỗi ngày đều là ngày tuyệt vời. Chúc mừng năm mới, tình yêu của đời em. Chúc anh mạnh khỏe, bình an và luôn là nguồn sức mạnh tinh thần giúp em vượt qua tất cả. Yêu anh nhiều!

5. Chúc anh năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và cùng em bước qua mọi khó khăn. Em biết, bao năm qua anh đã vất vả và lo lắng cho em nhiều. Hãy làm điểm tựa cho em suốt đời anh nhé.

6. 2025 sẽ là năm của chúng ta, nơi tình yêu càng thêm bền chặt. Chúc mừng năm mới, tình yêu của anh. Anh tin chúng ta sẽ vượt qua tất cả để có một tình yêu ngọt ngào.

7. Anh chúc em một năm mới hạnh phúc, bình an và mãi là người đặc biệt trong trái tim anh. Chúc gia đình em mạnh khỏe, bình an, luôn vui vẻ trong năm mới 2025.

8. Chúc mừng năm mới 2025, hy vọng mỗi ngày bên nhau đều là những khoảnh khắc đáng nhớ. Yêu em thật nhiều. Happy New Year!

9. Năm mới này, anh chỉ mong có em để yêu thương và bảo vệ mãi mãi. Anh cảm ơn vì em luôn ở bên anh những lúc khó khăn và cả những phút giây hạnh phúc. Mãi yêu em!

10. Cảm ơn anh vì đã làm cho cuộc sống của em thêm ý nghĩa. Chúc mừng năm mới, tình yêu của em. Năm nay với chúng ta sẽ là một năm thật tuyệt vời anh nhé!

11. Chúc năm mới của chúng ta, chúc cho tình yêu của em và anh luôn tràn đầy tiếng cười, sự ấm áp và hạnh phúc dài lâu. Chúc mừng năm mới!

12. Anh chúc em năm mới 2025 thật thành công và mãi là chốn bình yên của anh. Nếu không có em bên cạnh, anh thực sự không biết phải sống thế nào. Hãy là nguồn sáng soi rọi trái tim anh, em nhé!

13. Năm mới, điều anh mong muốn nhất là được yêu em nhiều hơn từng ngày. Anh luôn tự hào khi có được người yêu như em! Happy New Year 2025!

14. Chúc mừng năm mới, em chính là món quà quý giá nhất mà anh có được trong đời. Anh biết ơn thời gian đã khiến cho tình yêu của chúng ta ngày càng sâu sắc, bền chặt hơn. Mãi yêu em!

15. Tình yêu của chúng ta sẽ mãi đẹp như ánh bình minh. Chúc mừng năm mới 2025, yêu anh thật nhiều!

16. Chúc mừng năm mới, tình yêu của em! Mong anh luôn mạnh khỏe, vui vẻ và mãi là lý do khiến em mỉm cười mỗi ngày. Happy New Year my love!

17. Năm mới này, em chỉ muốn nắm tay anh, cùng vượt qua mọi thử thách và đón nhận những điều tuyệt vời nhất. Có anh bên cạnh, em không còn sợ hãi. Hãy mãi bên nhau thế này nhé người yêu của em. Chúc mừng năm mới 2025.

18. Chúc năm 2025 của chúng ta luôn tràn đầy yêu thương, hòa quyện giữa những giấc mơ lớn và niềm hạnh phúc nhỏ bé. Chúc gia đình anh luôn vui vẻ, bình an anh nhé! Yêu anh thật nhiều!

19. Cảm ơn anh vì đã làm năm qua của em thật ý nghĩa. Chúc năm mới sẽ mang đến thêm nhiều điều tốt đẹp cho chúng ta! Happy New Year 2025!

20. Chúc mừng năm mới, người em yêu thương nhất. Em mong mỗi ngày bên anh đều là một hành trình đầy niềm vui và yêu thương! Năm nay em không ở bên cạnh anh, đừng quên em, anh nhé! Yêu anh thật nhiều. Happy New Year 2025!

(Tổng hợp)