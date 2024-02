Những lời yêu thương ngọt ngào trong mỗi dịp Valentine 14/2 là điều không thể thiếu trong mối quan hệ của các cặp đôi. Mời độc giả tham khảo một số gợi ý lời chúc Valentine bằng tiếng Anh:

1. In your eyes, I saw tomorrow… In your arm, I found love… Love you today and always.

(Tạm dịch: Trong đôi mắt anh, em nhìn thấy ngày mai… Trong vòng tay anh, em tìm thấy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi).

2. I wanna tell you that you are my life. I love you from the bottom of my heart. I can’t stay without you. You are my valentine.

(Tạm dịch: Em muốn nói với anh rằng anh là cả cuộc đời em. Yêu anh tận sâu thẳm trong trái tim. Em không thể thiếu anh. Anh là tình yêu của em).

3. We’ve been through a few hard times, honey... I just want to let all the people know that you are my only one. I love you so much.

(Tạm dịch: Chúng ta đã cùng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn, anh yêu. Em chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng: anh là duy nhất của em… Em yêu anh rất nhiều).

4. You are the most special person in my life and I love you from the core of my heart. You are there in me, in my thoughts and in my dreams. Without you, my life loses its meaning. Even an hour without you causes pain in my heart. I wish we will never part.

(Tạm dịch: Anh là người đặc biệt nhất trong đời em và em yêu anh từ đáy lòng. Anh ở đây trong em, và trong những suy nghĩ, giấc mơ của em. Thiếu anh, cuộc sống của em không còn ý nghĩa. Thậm chí chỉ thiếu anh 1 giờ cũng khiến trái tim em đau nhói. Em ước rằng chúng ta sẽ không bao giờ rời xa).

5. Nothing gonna change my love for you because you are my soul.

(Tạm dịch: Không gì có thể thay đổi được tình yêu của em dành cho anh, bởi vì anh là linh hồn của em).

6. There’s nothing I’d rather do this Valentine’s Day than be with you. There’s nothing I’d rather be than your boyfriend.

(Tạm dịch: Lễ tình nhân này, anh không muốn làm gì hơn là được ở bên em. Cũng chẳng có điều gì khiến anh vui hơn là được làm bạn trai của em).

7. The day we met is a day I will never ever forget. I have never been so happy till the day I found you. Happy Valentine’s Day my love!

(Tạm dịch: Ngày mình gặp nhau, anh sẽ không bao giờ quên. Anh chưa bao giờ hạnh phúc đến thế cho đến khi tìm thấy em. Chúc mừng ngày Valentine, tình yêu của anh!)

8. I just want to say that I Love You A lot and I’m Missing You. I promise that we’ll celebrate this day with lots of love and happiness.

(Tạm dịch: Em muốn nói rằng, em yêu và nhớ anh rất nhiều. Em hứa rằng chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng ngày này với thật nhiều tình yêu và hạnh phúc.)

9. I just want to let all the people know that you are my only one. I love you very much.

(Tạm dịch: Anh muốn cho cả thế gian biết rằng em là của riêng anh. Anh yêu em rất nhiều).

10. I didn’t think that I could ever believe in happiness until I met you. Happy Valentine’s Day!

(Tạm dịch: Em từng nghĩ rằng em không thể tin vào hạnh phúc cho đến khi gặp anh. Chúc mừng ngày Valentine!)

11. On this Valentine’s Day, just like every day, all I have is my love for you. Though the distance separates us and time keeps us going on our own way, every day I will hold in my heart the care and blessing for you and I will never let you go.

(Tạm dịch: Vào ngày Valentine hôm nay, cũng giống như mọi ngày, tất cả những gì em có là tình yêu dành cho anh. Mặc dù khoảng cách chia cắt chúng ta, nhưng thời gian giúp chúng ta tiếp tục cùng nhau trên con đường của mình. Mỗi ngày em sẽ giữ trong tim lời cầu chúc đến anh và em sẽ không bao giờ rời xa anh).

12. Sweeter than the candies, lovelier than the red roses, more huggable than soft toys, that’s what you’re. Here’s wishing you a sweet valentines day that’s as special as you’re.

(Tạm dịch: Ngọt ngào hơn những viên kẹo, dễ thương hơn mọi đóa hồng đỏ, muốn ôm hơn tất cả thứ đồ chơi mềm mại nào, đó chính là em. Anh ước mong một ngày Lễ Tình nhân đặc biệt như chính em vậy).