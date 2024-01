Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng Công an TP.HCM lấy lời khai đối với nghi can Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để xử lý về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Trước đó, các đơn vị Công an TP.HCM và Công an tỉnh Long An đã phối hợp để truy lùng, đến sáng 9/1 đã bắt giữ được nghi can Nguyễn Thanh Tâm đang lẩn trốn tại khu vực rừng cây ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Qua đấu tranh, nghi can Tâm thừa nhận hành vi phạm tội.

Nghi can Nguyễn Thanh Tâm khi bị bắt giữ ở Long An. Ảnh: CTV

Cụ thể, Tâm khai, đang thất nghiệp và túng thiếu nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Trưa 6/1, Tâm đến quán cà phê ven quốc lộ 22 để ngồi tính toán kế hoạch.

Khi thấy trong quán có duy nhất nữ nhân viên chị N.T.N.P. (22 tuổi) thì quyết định chọn đây là mục tiêu gây án.

Tâm trò chuyện để thăm dò tình hình, khi chị P. vừa qua lưng vào trong, Tâm dùng hung khí tấn công, đâm liên tiếp vào người, khiến chị P. gục tại chỗ. Khi chị P. kêu cứu, Tâm tiếp tục đâm chém. Sau khi gây án, Tâm cướp xe gắn máy của chị P. rồi tẩu thoát

Tâm khai, ý định là sẽ bán xe để trốn sang Campuchia. Tuy nhiên, biết khu vực biên giới bị lực lượng công an chốt chặn nên chạy về hướng Long An. Bị công an truy lùng, Tâm vứt lại xe để lẩn trốn nhưng cũng không thoát.

Như đã thông tin, trưa 6/1 có một số người dân ở xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn) nghe tiếng kêu cứu phát ra từ ki-ốt quán cà phê ven quốc lộ 22. Khi người dân chạy đến thì phát hiện 1 người đàn ông lấy xe gắn máy chạy vội vàng rời khỏi quán cà phê.

Nghi can Nguyễn Thanh Tâm đã thừa nhận hành vi. Ảnh: CA

Khi vào bên trong để kiểm tra, người dân phát hiện 1 nữ nhân viên quán cà phê, là chị N.T.N.P. (22 tuổi) nằm bị thương nặng. Người dân hô hoán, khẩn trương đưa chị P. đi cấp cứu nhưng chị này đã tử vong.

Qua điều tra, công an đã xác định nghi can gây án là Nguyễn Thanh Tâm, là người sát hại chị P, cướp lấy xe gắn máy cùng 1 số tài sản khác, rồi chạy về hướng Long An.

Cũng trong sáng 9/1, sau khi bắt giữ được Tâm, các lực lượng đã di lý về Công an huyện Hóc Môn để phục vụ công tác điều tra.