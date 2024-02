Trả lời xét hỏi của HĐXX, Ngọc Trinh đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Do muốn đi học bằng A2 nên đã nhờ người bạn là Trần Trung Kiên tìm thầy dạy và đã được Kiên giới thiệu Trần Xuân Đông.

Bị cáo Ngọc Trinh tại phiên toà. Ảnh: Đình Tuyến

Cũng theo lời khai của Ngọc Trinh, bị cáo thường tập vào buổi sáng và thấy rất nhiều người tập nên nghĩ đó là sân tập chứ không cố ý vi phạm pháp luật. Về chiếc xe mô tô mà Ngọc Trinh biểu diễn, cô khai đó là xe của bị cáo Đông.

Những hành động biểu diễn trên xe, Ngọc Trinh khai do bị cáo Đông dạy. Đông sẽ thực hiện trước để bị cáo thực hiện theo.

Về việc quay video, Ngọc Trinh khai cô không phân công ai mà do thói quen làm việc của các nhân viên, luôn quay lại các hoạt động trong sinh hoạt của cô.

Ngọc Trinh khẳng định cô không bị đánh đập, ép cung, toàn bộ lời khai tại CQĐT là do cô tự nguyện khai.

Cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Đông khai, mình thường xuyên dạy lái cho các khách hàng nơi mình làm việc.

Bị cáo thích xe nên mua 3 chiếc. Bị cáo nhận thức được việc mua xe không có nguồn gốc là vi phạm pháp luật nhưng do không có nhiều tiền mà thích chiếc xe đó nên mới mua.

Về giấy chứng nhận đăng ký xe giả, Đông khai là do người bán giao cho bị cáo.

Theo truy tố, ngày 6/10/2023, dù không có giấy phép lái xe hạng A2, nhưng Ngọc Trinh vẫn cùng với người dạy lái là Trần Xuân Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác nguy hiểm, phản cảm như nằm, quỳ gối trên yên xe, thả 2 tay để xe tự chạy...

Sau đó, Ngọc Trinh cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng các clip lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn, gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Hành vi trên đã gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, UBND phường Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) và Ban an toàn giao thông phường Tăng Nhơn Phú B (TP Thủ Đức) đã có văn bản đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xem xét xử lý Ngọc Trinh theo đúng quy định pháp luật.

Qua điều tra, công an còn xác định, liên quan đến mô tô mang BKS 59A3-115.88, bị cáo Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký số 122678 là giả. Người này thừa nhận, mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả, nhưng vì thấy xe giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng.