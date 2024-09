Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục khai, để hạn chế các nhà thầu khác tham gia, cũng như tạo điều kiện cho các công ty Phùng Vĩnh Hưng, Minh Cường Phát và các công ty đã từng cung cấp giấy in cho NXB Giáo dục được tham gia dự và trúng thầu, bị can chỉ đạo cấp dưới tổ chức việc mua sắm giấy in theo phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn chứ không thực hiện theo phương thức chào giá như các năm trước đó.