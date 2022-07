Lời khai người phụ nữ đốt chết chị dâu và bé 6 tháng tuổi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 13/7, bà Hưng đi xe đạp điện đem theo bình nhựa từ nhà đến cây xăng có địa chỉ phường Đồng Tâm (TP Vĩnh Yên) để mua 5,7 lít.

Sau đó, người phụ nữ này mang theo xăng vừa mua được cùng bật lửa đến nhà ông N.H.C. (anh trai chồng của bà Hưng) với ý định trả thù do mâu thuẫn cá nhân. Khi tiến vào sân nhà ông C., người phụ nữ này gặp bà N.T.B. (vợ ông C) đang bế cháu bé 6 tháng tuổi.

Lúc này, ông C. nói kích động: “Bây giờ lại đi tìm vợ cho thằng em đây” rồi bỏ vào phòng ngủ. Bực tức vì anh chồng xúc phạm nên bà Hưng lấy bình xăng vào phòng khách và nói với bà B: “Hôm nay chị em mình cùng chết”, đồng thời đổ xăng xuống nền nhà trước mặt chị dâu, dùng bật lửa trên bàn phòng khách châm lửa đốt, rồi chạy ra khỏi phòng.

Bị can Nguyễn Thị Hưng (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ phóng hỏa. Ảnh: M.H

Sau khi bị châm lửa đốt, bà B. bế cháu bé chạy ra sân hô hoán cầu cứu thì bị bà Hưng đẩy vào phòng khách. Sau một hồi giằng co, bà Hưng bỏ đi để lại xe đạp điện và chiếc xô nhựa.

Khi xảy ra sự việc, một nhóm công nhân gần đó đến ứng cứu và đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bỏng nặng nên bà B. và cháu bé 6 tháng tuổi đã tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Vĩnh Yên có mặt tại hiện trường để xác minh, thu thập thông tin ban đầu, nhận định tính chất sự việc và đối tượng gây ra cháy. Một tổ công tác được cắt cử để truy tìm Hưng.

Quá trình truy tìm, công an xác định sau khi bà Hưng bỏ khỏi hiện trường vụ việc đã nhặt một chai nước rửa chén, bát rồi đến khu vực cánh đồng Mục Bài, phường Đồng Tâm rồi dừng lại uống nước rửa chén để tự tử.

Khi tìm thấy bà Hưng, tổ công tác của Công an TP Vĩnh Yên đưa đến Bệnh viện Quân y 109 cấp cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng ngộ độc hóa chất tẩy rửa.

Sau khi được cứu sống, quá trình cán bộ điều tra lấy lời khai, bị can Hưng đã khai nhận về hành vi phạm tội, tuy nhiên không hợp tác với bác sỹ để điều trị, không uống thuốc, không cho tiêm thuốc và truyền dịch và không muốn người nhà đến chăm.

Theo tài liệu của cơ quan công an và lời khai bước đầu, cơ quan chức năng xác định, năm 2017, giữa ông N.H.C. và bị can Nguyễn Thị Hưng xảy ra mâu thuẫn anh chồng em dâu liên quan đến việc gia đình tập kết mộ dòng họ về tại một địa điểm. Mâu thuẫn âm ỉ kéo dài nhiều năm và bùng phát trở lại trong những ngày đầu tháng 7/2022.

Thời điểm trước khi xảy ra vụ phóng hỏa khiến hai người chết, giữa bà Hưng và ông C. nảy sinh mâu thuẫn. Bà Hưng cho rằng mình bị xúc phạm nên nảy sinh ý định giết vợ chồng ông C. để trả thù.

