Lợi thế đặc biệt của shophouse ‘shop to shop’ Sài Gòn Town

Mô hình shophouse “shop to shop”

Theo Thắng Lợi Land, “shop to shop” là một shophouse có 2 mặt tầng trệt đều có thể kinh doanh, mặt trước và mặt sau đi thông suốt với nhau. Shophouse dạng này sẽ giúp người kinh doanh tối đa hoá diện tích kinh doanh, mở rộng diện tích tiếp cận khách hàng và trưng bày sản phẩm. Khu phố thương mại Sài Gòn Town có vị trí như “vòng xuyến” - giao lộ 3 mặt tiền đường, Nguyễn Trung Trực - Cao Thị Mai - Nguyễn Văn Tiến, ngay trung tâm hành chính thị trấn Tân Trụ, Long An. Dự án chỉ có 75 sản phẩm shophouse, trong đó 25 sản phẩm được triển khai theo mô hình “shop to shop” - với 2 mặt nhà đều có thể tiếp cận đường và kinh doanh. Cụ thể, tại block Bình Tây & Chợ Lớn, tất cả shophouse đều có mặt shop 1 - đường Nguyễn Trung Trực 1, mặt shop 2 - đường Nguyễn Văn Tiến.

25 sản phẩm shophouse Sài Gòn Town được triển khai mô hình “shop to shop” - 2 mặt kinh doanh mở rộng lợi thế thương mại. Sơ đồ phân khu của sản phẩm “shop to shop” tại block Bình Tây và Chợ Lớn. Nguồn: Thắng Lợi Land

Trên thị trường, giá thuê trung bình mặt shop kinh doanh tại Tân Trụ khoảng 8 - 12 triệu/ tháng, trung bình một năm thu lợi nhuận ròng từ 96 triệu đến 144 triệu đồng. Nếu shophouse có 2 mặt đều có thể kinh doanh thì tỷ suất lợi nhuận có thể tăng gấp đôi từ 192 triệu - 288 triệu đồng với phương án cho thuê cả 2 mặt shop. Với kết cấu 1 trệt 3 lầu, ngoài giải pháp kinh doanh 2 mặt shop, phía trên vẫn là không gian ở và sinh sống cho gia đình từ 4 - 6 thành viên.

Sài Gòn Town kết cấu 1 trệt 3 lầu, tối ưu diện tích kinh doanh. Hình 3D dự án. Nguồn: Thắng Lợi Land

Đại diện Thắng Lợi Land cho biết, dự án đang triển khai xây dựng và dự kiến hoàn thiện, đưa vào vận hành khu phố thương mại “không ngủ” trong quý II/2023.

Sài Gòn Town - Phố thương mại độc đáo

Trước đó, Tập đoàn Thắng Lợi đã triển khai dự án Tân Trụ Riverside Market, mang mô hình Chợ Bến Thành xây dựng Trung tâm thương mại Chợ Tân Trụ. Đây là nơi buôn bán sầm uất cho bà con tiểu thương, nơi mua bán giao thương của cư dân trong khu vực. Cùng với khát vọng tạo thành một quần thể kiến trúc, tiện ích đồng bộ tại Tân Trụ, góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao đời sống và trải nghiệm dịch vụ của hơn 80.000 dân, Thắng Lợi Land (Công ty thành viên Tập đoàn Thắng Lợi) tiếp tục triển khai dự án Chợ Lạc Tấn (West Market Lạc Tấn) và Sài Gòn Town.

Trong đó, Sài Gòn Town được triển khai với ý tưởng độc đáo - mang một “Sài Gòn thu nhỏ” về Tân Trụ với các hoạt động thương mại, giải trí đậm chất hào sảng, tự do của người Sài thành. “Khởi nguồn từ TP.HCM không ngủ, đêm hoa lệ và những dãy nhà kinh doanh thịnh vượng ở phố Bùi Viện, chúng tôi kiến tạo nên một Sài thành thu nhỏ trong lòng thị trấn Tân Trụ. Sài Gòn Town - Phố thương mại không ngủ đầu tiên và sầm uất bậc nhất trong khu vực sẽ là nơi kinh doanh, buôn bán kết hợp các loại hình dịch vụ, giải trí phục vụ cho hơn 80.000 người dân thuộc huyện Tân Trụ và các khu vực lân cận” - Ông Trần Thế Anh - Tổng giám đốc, đại diện Thắng Lợi Land chia sẻ.

Sài Gòn Town được triển khai theo ý tưởng “Phố thương mại không ngủ”. Ảnh 3D dự án. Nguồn: Thắng Lợi Land

Để phát triển các giá trị thương mại, ngoài chọn vị trí trung tâm Tân Trụ, vị trí của dự án toạ lạc tại 3 mặt tiền đường lớn, Sài Gòn Town còn được thiết kế tối ưu tính thương mại. 100% shophouse mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực đều được nhân đôi diện tích vỉa hè - 11m. Dự án tái hiện 3 công viên đậm chất Sài thành: Saigon Garden, Saigon Wonder và Sân đa năng Saigon Zone với nhiều hoạt động mua sắm, giải trí bất cứ lúc nào tại Tân Trụ. Điểm nổi bật của dự án là đưa nghệ thuật tranh vẽ đường phố Graffiti có chủ đề “Độc bản anh hùng ca Tân Trụ” với góc nhìn mới lạ trên các bức tường, lần đầu tiên xuất hiện tại Long An, và duy nhất ở phố Sài Gòn Town. Trong tương lai, công viên Saigon Wonder sẽ điểm check-in của người dân, thu hút giới trẻ và những người thích nghệ thuật chụp hình độc lạ trong Tân Trụ và những khu vực lân cận.

Doãn Phong