Lợi thế khiến bất động sản khu tây Hà Nội lọt tầm ngắm của giới đầu tư

Khu Tây rộng cửa đón người mua

Khi nội đô thành phố trở nên đông đúc, các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM đang có xu hướng đa tâm hoá. Theo TS. Hoàng Hữu Phê, Chủ tịch HĐQT Công ty Vinaconex R&D, nếu trước đây, các khu vực từng bị coi là quá xa trung tâm, không có người mua thì nay đã trở nên đắt đỏ. Đó là bởi đô thị đã có xu hướng phát triển đa cực. Một thành phố có thể có nhiều trung tâm.

Tại Hà Nội, mô hình đa trung tâm thể hiện mạnh mẽ tại khu Tây với hàng loạt siêu dự án về hạ tầng giao thông như dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông, đường vành đai 3, 3.5, 4,... giúp kết nối liên vùng một cách linh hoạt. Đây cũng là động lực giúp mở rộng không gian phát triển, khai thác các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội các địa phương trong vùng thủ đô và là đòn bẩy cho bất động sản phía Tây gia tăng sức hút.

Hệ thống hạ tầng tạo đòn bẩy tăng tính kết nối mạnh mẽ cho khu vực phía tây Hà Nội

Không phải ngẫu nhiên nhóm đầu tư phía Bắc đổ dòng tiền vào căn hộ Hà Nội, đặc biệt tại phía tây. Khảo sát cho thấy nhóm khách hàng chính đến từ những gia đình trung lưu, trẻ tuổi người Việt có tích lũy tài sản cùng giới chuyên gia Hàn Quốc, Nhật Bản…mong muốn sở hữu dòng sản phẩm cao cấp, hạng sang.

Khi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, nhiều tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp lớn như Viettel, Samsung, FPT,... lựa chọn khu vực phía tây để tập trung trụ sở, văn phòng làm việc. Báo cáo của Savills cho biết, dự kiến nguồn cung của Hà Nội trong vòng 3-5 năm tới tăng trưởng rất mạnh, tập trung vào các văn phòng hạng A và hạng B, trải dài tại khu vực quận Ba Đình, Tây Hồ và phía tây Hà Nội. Riêng khu tây sẽ cung cấp tới 62% tổng nguồn cung tương lai.

Với sự đồng bộ về hạ tầng và đa dạng tiện ích, nhiều dự án cao cấp “all-in-one” được đẩy mạnh để đáp ứng những tiêu chuẩn của người ở thực, điển hình như Vinhomes Green Bay, Masteri West Heights,… Khu tây Hà Nội, điển hình là quận Hà Đông sẽ trở thành “thỏi nam châm” của thị trường bất động sản thủ đô khi thu hút lao động trình độ cao đổ về làm việc và sinh sống, hình thành những cộng đồng dân cư tri thức sôi động.

Phía tây Hà Nội được ví như trung tâm mới khi quy tụ hàng loạt trụ sở bộ, ban, ngành và các cơ quan quan trọng như Trung tâm hành chính Quốc gia, Sở Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông. Bên cạnh đó, nơi đây còn là tâm điểm của hệ thống giáo dục các cấp từ mầm non đến đại học cùng loạt hệ thống hạ tầng đồng bộ như bệnh viện, siêu thị, khu vui chơi giải trí, thể thao….

Sức hấp dẫn của biểu tượng mới Hà Đông

Chính những lý do trên mà khu tây đang trở thành nơi an cư lẫn đầu tư hấp dẫn tại Hà Nội. Đặc biệt, mới đây liên danh Tập đoàn Phát triển nhà & Đô thị Thăng Long Việt Nam và CTCP Thiết bị Thủy lợi (HESCO) đã cho ra mắt dự án căn hộ cao cấp Grand Sunlake, được xây dựng bởi An Phú Gia Cons và phân phối bởi EximRS cùng các đơn vị liên minh. Với toà tháp đôi 50 tầng và 1 tòa tháp 45 tầng có chung khối đế sở hữu chiều cao độc tôn, dự án Grand Sunlake đang được xem là một trong những biểu tượng cao nhất tại quận Hà Đông.

Phối cảnh biểu tượng kiến trúc Hà Đông ngay trục đường Trần Phú và tuyến metro Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Grand Sunlake

Một trong những điểm khác biệt của dự án Grand Sunlake chính là trải nghiệm sống cân bằng, bền vững theo phong cách wow - living. Đây cũng là xu hướng được ưa chuộng trên toàn thế giới lần đầu tiên xuất hiện tại quận Hà Đông. Với tầm cao biểu tượng kiến trúc Hà Đông, gia chủ có thể tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng, thư thái của đất trời như ngắm bình minh hay hoàng hôn từ tầm view 360 độ.

Phối cảnh Grand Sunlake liền kề “lá phổi xanh” hồ Văn Quán. Ảnh: Grand Sunlake

Ngoài ra, dự án Grand Sunlake liền kề hồ Văn Quán với hệ thống cây xanh rộng 2.000m2 được mệnh danh “lá phổi xanh” của quận Hà Đông đón đầu xu hướng sống hoà hợp với thiên nhiên.

Dự án Grand SunLake không chỉ mang đến cảnh quan riêng độc đáo mà còn chú trọng đầu tư loạt tiện ích cao cấp như sky bar, bể bơi, trung tâm thương mại…

Điểm mạnh của dự án còn đến từ vị trí tiếp giáp hai mặt với trục đường Trần Phú - Hà Đông và Nguyễn Khuyến. Đây được xem là hai mặt đường sầm uất nhất khu Tây Hà Nội, cư dân dễ dàng rút ngắn thời gian di chuyển đến các quận. Quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị sẽ mở ra bước tiến về kết nối đa chiều tại khu vực sẽ, làm tăng khả năng sinh lời cho dự án.

Mức giá ổn định của thị trường căn hộ Hà Nội đang là một lợi thế thu hút các nhà đầu tư. Báo cáo từ đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy, mặt bằng giá thị trường căn hộ Hà Nội ghi nhận ở mức 45 triệu đồng/m2. Trong khi, mặt bằng giá thị trường căn hộ TP HCM lên tới 64 triệu đồng/m2. Như vậy, mức giá mềm và có xu hướng tăng ổn định tại thị trường Hà Nội đang là lợi thế cho những người mua thực ở, hoặc nhà đầu tư mong muốn các sản phẩm vừa túi tiền để đón sự tăng trưởng trong tương lai.

Chủ đầu tư nhận định với những ưu thế về tiện ích, hạ tầng và mức giá dự kiến hợp lý hứa hẹn giúp dự án Grand Sunlake chinh phục nhiều khách hàng khó tính, kể cả những nhà đầu tư tên tuổi trong và ngoài nước.

Ngọc Minh