Lợi thế từ vị trí vàng của tháp căn hộ cao cấp chuẩn 5 sao The Lines

Những công trình thay đổi diện mạo bất động sản phía đông

Hơn 5 năm trở lại đây, phía đông đang trở thành khu vực có quy hoạch hiện đại và nhanh chóng. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Tổng thể quy hoạch chung của Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050, khu vực phía đông được định hướng trở thành trục xanh, cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hoà hai bên sông của Hà Nội.

Ngày 31/3/2022, Chính phủ chính thức phê duyệt đồ án phân khu đô thị sông Hồng diện tích gần 11.000ha, có chiều dài 40km trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 55 phường, xã thuộc 13 quận, huyện.

Tiếp đó, ngày 8/4/2022, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 1073/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch huyện Gia Lâm là khu vực phát triển mới của đô thị trung tâm đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Theo các chuyên gia dự báo, đây đều là những tín hiệu tốt, đúng thời điểm, thúc đẩy khu đông Hà Nội chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian tới.

Khu Đông Hà Nội thu hút mạnh mẽ các đô thị quy mô lớn, đẳng cấp và hiện đại

Đồng thời, Đồ án Quy hoạch Phân khu sông Hồng xác định ở giai đoạn 1 Hà Nội sẽ xây dựng mới 6 cầu đường bộ qua sông Hồng bao gồm: Cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, Cầu Thượng Cát, cầu Ngọc Hồi, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo quy mô 6 làn xe cao tốc và 2 làn hỗn hợp.

Trong đó, cầu Thượng Cát và cầu Ngọc Hồi (trên đường vành đai 3.5); cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở (trên đường vành đai 4) kết nối trực tiếp huyện Văn Giang, Hưng Yên với Hà Nội, Bắc Ninh. Cầu Tứ Liên kết nối các tuyến đường trục chính đô thị dọc hành lang 2 bên sông Hồng; Cầu Trần Hưng Đạo kết nối đường Trần Hưng Đạo sang khu vực quận Long Biên.

Đây là cơ sở để các chuyên gia tiếp tục đưa ra nhận định, trong khoảng 2- 3 năm tới, sau khi hoàn thành và được đưa vào sử dụng cả 6 cây cầu này sẽ trở thành đòn bẩy thép giúp thị trường địa ốc phía đông tăng tốc đột phá.

Vị trí đắc địa của dự án The Lines

Dự án The Lines do An Phú Invest làm chủ đầu tư toạ lạc tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, là tâm điểm giữa các đại đô thị lớn bậc nhất của khu vực. Ngoài ra còn rất nhiều dự án của các chủ đầu tư bất động sản khác đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý. Điều này đồng nghĩa với cư dân The Lines sẽ có thể tiến gần hơn đến chuỗi các dịch vụ đa dạng, hiện đại như: Biển hồ nước mặn, sân Golf, quảng trường, khu vui chơi và hàng trăm héc - ta không gian cây xanh, mặt nước. Đặc biệt là quy hoạch đại công viên Vinpearl Land Gia Lâm - Vinpearl Safari Gia Lâm trong tương lai gần.

Với tầm nhìn dài hạn của An Phú Invest về tiềm năng phát triển tại khu đông, dự án The Lines được chọn để phát triển thành Tổ hợp căn hộ cao cấp chuẩn 5 sao. Phong cách kiến trúc Asia Exotic mang đậm chất tinh hoa văn hoá Việt cùng với chuỗi tiện ích và dịch vụ đặc quyền đưa tất cả các căn hộ hướng trọn tầm nhìn panorama khoáng đạt ra toàn cảnh sông Hồng và TP. Hà Nội.

Tháp căn hộ The Lines được ôm trọn bởi không gian thiên nhiên xanh đẳng cấp. Ảnh phối cảnh dự án

Bên cạnh đó, lợi thế sở hữu vị trí huyết mạch, cận kề tỉnh lộ 378, tỉnh lộ 379, quốc lộ 5B kéo dài đã góp phần rút ngắn khoảng cách từ dự án The Lines đến nội đô.

Theo tính toán của chủ đầu tư, theo trục đường 379 và đi qua cầu Vĩnh Tuy, cư dân The Lines trong tương lai chỉ mất 30 phút ngồi xe đến các khu Trung tâm thương mại - Khu vui chơi - Giải trí lớn của Hà Nội như Aeon Mall Long Biên, hồ Hoàn Kiếm, Phố Cổ Hà Nội, Hồ Tây,... Nếu di chuyển qua tuyến đường Thanh Trì - Vành đai 3, sẽ dễ dàng đến được với Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Không chỉ vậy, dự án The Lines sở hữu vị trí “siêu kết nối” vươn tầm khu vực khi dễ dàng di chuyển tới sân bay Quốc tế Nội Bài,... Đường vành đai 4 sau khi được hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ mở ra nhiều cơ hội cùng với khả năng hợp tác đầu tư giữa các tỉnh ven đô Hà Nội như Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc,… tạo tiền đề thúc đẩy các hoạt động giao thương, vận tải trong toàn khu vực nói chung, cũng như sức nóng của thị trường bất động sản phía Đông nói riêng.

Với lợi thế vị trí đắc địa, dự án The Lines hứa hẹn là nơi giao hoà giữa cư dân với thiên nhiên xanh bao trọn khu vực; giữa tinh hoa văn hoá Việt với nghệ thuật trải nghiệm phong cách sống đẳng cấp - tinh tế - sang trọng và độc tôn. Dự án đồng thời hướng tới là nơi khởi nguồn cuộc sống thịnh vượng, chốn an cư lý tưởng chờ đón chủ nhân tinh hoa, xứng tầm đẳng cấp.

Doãn Phong