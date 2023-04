Ngày 21/4, tỉnh Long An tổ chức lễ khởi công đầu tư xây dựng dự án đường tỉnh 830E. Dự án này do Sở GTVT tỉnh Long An làm chủ đầu tư với kinh phí 3.707 tỷ đồng (trong đó vốn đầu tư xây dựng 1.213 tỷ, vốn giải phóng mặt bằng 2.494 tỷ đồng).

Dự án có chiều dài hơn 9,3km với điểm đầu tại nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức và điểm cuối tại nút giao với ĐT 830 thuộc xã Long Định, huyện Cần Đước (Long An). Dự kiến, dự án hoàn thành vào năm 2025.

Ở giai đoạn 1, dự án đầu tư xây dựng hai đường song hành, mỗi đường gồm 2 làn xe hỗn hợp rộng 7m và 1 làn xe thô sơ rộng 2,5m; phần đường nối ra ĐT 830 có quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe nền đường rộng 30m.

Trong giai đoạn 2, dự án sẽ được nâng cấp, hoàn chỉnh thành đường cao tốc với 8 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp; phần đường song hành có 4 làn xe hỗn hợp (mỗi bên 2 làn).

Đại biểu bấm nút khởi công dự án đường tỉnh 830E

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư tỉnh Long An Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, công trình này có ý nghĩa to lớn, là dự án trọng điểm của tỉnh trong nhiệm kỳ này.

Ông Được yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, giám sát cần tập trung kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt quy trình thực hiện, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, an toàn trong thi công để hoàn thành công trình đúng tiến độ với chất lượng tốt và thẩm mỹ cao.

Dự án ĐT 830E khi hoàn thành sẽ tạo trục kết nối từ các tuyến đường tỉnh của Long An với quốc lộ 1, cao tốc TP.HCM- Trung Lương, đường vành đai 3, vành đai 4 của TP.HCM.

Dự án góp phần quan trọng trong việc giải tỏa ùn tắc giao thông, tăng cường kết nối các khu, cụm công nghiệp từ Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc đến cảng Hiệp Phước - TP.HCM, cũng như cảng quốc tế Long An.