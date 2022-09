Long An không ngại cùng doanh nghiệp ‘gỡ khó’, rộng cửa đón đầu tư

Đồng hành cùng DN phục hồi

6 tháng đầu năm 2022 tốc độ tăng trưởng kinh tế của Long An đạt 5,11%, đứng 6/13 các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 5/8 tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là những con số cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ và vững chắc của Long An sau một thời gian dài chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19.

Để đạt được kết quả tăng trưởng như trên, “đồng hành cùng DN” đã trở thành từ khóa quan trọng trong mọi hoạt động, chính sách hỗ trợ DN của Long An. Sự hỗ trợ này được thực hiện ngay trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với việc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Long An tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn; gia hạn nợ, tạm hoãn thu lãi.

Bước vào giai đoạn bình thường mới, Sở Công thương tỉnh Long An thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ DN phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, kết nối giữa sản xuất với thị trường trong và ngoài nước theo chuỗi cung ứng; tận dụng và khai thác tối đa các cơ hội để kết nối giao thương, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Nhờ đó, hơn 400 lượt DN của tỉnh có cơ hội tham gia hội nghị, hội thảo kết nối cung - cầu, giao thương trực tuyến phát triển thị trường trong, ngoài nước.

Cùng với đó, thông qua nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương, các hoạt động hỗ trợ DN cũng giúp DN, các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận được nguồn vốn đổi mới trang thiết bị sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa.

Mới đây, lãnh đạo tỉnh Long An cùng lãnh đạo các sở, ngành tổ chức nhiều buổi trực tiếp đối thoại với hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động trên địa bàn tỉnh lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN trong việc phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhấn mạnh các sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai, giải quyết dứt điểm các vướng mắc cho DN, tạo mọi điều kiện thuận lợi để DN đầu tư, sản xuất kinh doanh; xử lý nghiêm các trường hợp gây nhũng nhiễu, không thực hiện nghiêm theo chủ trương của Chính phủ, của tỉnh về hỗ trợ, phát triển DN.

Rộng cửa đón đầu tư

Trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho DN phục hồi hoạt động và các DN mới đến đầu tư có môi trường kinh doanh hiệu quả, bền vững, tỉnh Long An không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo ra nhiều quỹ đất sạch với giá cả cạnh tranh; thúc đẩy xã hội hóa trong việc đầu tư hạ tầng cơ sở, đặc biệt là hạ tầng giao thông.

Chính quyền tỉnh khẳng định luôn tạo điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình từ tìm hiểu, triển khai dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điểm nhấn ấn tượng là tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho một số doanh nghiệp chỉ trong vòng một ngày kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nhờ đó, tỉnh Long An ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Long An tiếp nhận mới 73 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký hơn 19.300 tỷ đồng; cấp chứng nhận đầu tư mới cho 34 dự án FDI với tổng vốn 260 triệu USD; cấp chứng nhận đầu tư mới cho 1.170 doanh nghiệp trong nước với tổng số vốn gần 16.800 tỷ đồng, tăng 18% về số doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhấn mạnh, tỉnh luôn trân trọng và sẵn sàng chào đón, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian tới, Long An định hướng tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đầu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời, tỉnh tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa việc DN, người dân phải đi lại nhiều lần. Long An xác định thường xuyên tổ chức các hoạt động tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp theo định kỳ hàng tháng để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh… Hoàn thiện hạ tầng giao thông cũng là lĩnh vực tỉnh đặc biệt quan tâm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của doanh nghiệp.

"Chúng tôi luôn coi sự thành công của doanh nghiệp là sự thành công của tỉnh. Long An luôn hoan nghênh, chào đón các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh. Tỉnh cam kết luôn sát cánh và đồng hành cùng doanh nghiệp; luôn lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Long An", ông Nguyễn Văn Ðược - Bí thư Tỉnh ủy Long An nhấn mạnh.

Năm 2021, Long An xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), xếp thứ 3 trong khu vực ÐBSCL. Tỉnh đặt mục tiêu vào top 10 chỉ số PCI của cả nước trong năm 2022.

H. Dũng