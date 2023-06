Lễ bế mạc Asia Pacific Arts Festival vừa diễn ra tại Bangkok (Thái Lan). Nguyễn Lý Long Hải – thí sinh 11 tuổi đến từ Việt Nam thu hút sự chú ý của khán giả và truyền thông khi đạt thành tích 2 giải vàng trong bộ môn piano.

Long Hải - thí sinh 11 tuổi đến từ Việt Nam đoạt 2 giải vàng piano tại Liên hoan.

Trong 2 ngày thi liên tiếp, Long Hải đã biểu diễn solo piano tác phẩm Sonatine No 2, Op 36 của nhà soạn nhạc người Ý Muzio Clementi và phần biểu diễn piano 4 tay Eine Kleine Nachtmusik của W.A Mozart.

Phần thi của thí sinh Việt Nam được hội đồng giám khảo đánh giá tích cực nhờ kết hợp tốt giữa kỹ thuật và cảm xúc. Cậu bé đạt điểm số cao và vượt các đối thủ đến từ Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Hong Kong để giành cúp vàng.

Long Hải dành nhiều thời gian tập luyện trước khi lên đường dự thi.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Long An - thầy dạy của nam sinh 11 tuổi cho biết đây là cuộc thi khá khốc liệt do quy tụ nhiều thí sinh giỏi của các quốc gia, khu vực. Các em phải trình diễn một số bản nhạc tương đối khó so với lứa tuổi.

Để chuẩn bị cho 2 bài thi, Long Hải đã dành nhiều thời gian và công sức. Mỗi ngày, cậu có 2 đến 3 tiếng tập luyện nghiêm ngặt tại trường hoặc nhà riêng cùng thầy. Ngoài ra, Long Hải thường xuyên đến xem vài buổi hòa nhạc piano để học hỏi kinh nghiệm từ các nghệ sĩ lớn.

Giải thưởng này khiến Long Hải xúc động vì bất ngờ. Cậu chia sẻ đến liên hoan với suy nghĩ muốn học hỏi, cọ xát năng lực với các bạn đồng trang lứa.

“Với phần thi của mình, em chỉ biết nỗ lực hết sức và không đặt nặng chuyện thắng thua. Khi được xướng tên, em vỡ òa vì hạnh phúc. Đây là phần thưởng ý nghĩa cho em để tiếp bước con đường nghệ thuật piano sau này”, Long Hải nói.

Nguyễn Lý Long Hải hiện 11 tuổi, chuẩn bị bước vào lớp 6. Cậu đam mê piano, được gia đình định hướng gắn bó với bộ môn nghệ thuật này từ nhỏ.

Mẹ của Long Hải chia sẻ cả nhà gần như “không ngủ được” khi hay tin con đoạt giải cao tại Thái Lan. Gia đình tự hào vì thấy con ngày càng trưởng thành, tự tin thể hiện tài năng giữa đám đông.

Dù con trai có năng khiếu vượt trội ở lĩnh vực âm nhạc nhưng phụ huynh khẳng định việc học văn hóa ở thời điểm này vẫn là ưu tiên hàng đầu.

“Bé cần có nền tảng kiến thức cơ bản trước khi theo đuổi đam mê nghệ thuật một cách lâu dài”, mẹ của pianist Long Hải cho hay.

Trước khi đoạt giải tại Asia Pacific Arts Festival, Nguyễn Lý Long Hải từng có những thành tích như: Cúp vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á lần thứ 9 tổ chức tại Singapore năm 2022; biểu diễn cùng nhạc trưởng Fan Ting (Hong Kong) tại Nhà hát lớn TP.HCM trong buổi diễn Talent Youth…

Nguyễn Lý Nam Hải - em trai của Long Hải cũng đạt 2 cúp bạc bộ môn piano.

Cũng trong khuôn khổ Liên hoan, em trai của Long Hải là Nguyễn Lý Nam Hải đạt 2 cúp bạc bộ môn piano. Cả hai cùng mang về nhiều thành tích cho nhóm thí sinh Việt Nam.

Asia Pacific Arts Festival có sự tham gia của thí sinh ở nhiều độ tuổi đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ. Năm nay, cuộc thi diễn ra từ 22 - 25/6 tại Bangkok (Thái Lan) với những nội dung: nhạc cụ, hát, nhảy, múa, Hip-Hop theo hình thức độc tấu, song tấu, hòa tấu dàn nhạc, hợp xướng, nhóm nhạc.