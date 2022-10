Long Kan kể câu chuyện văn hóa trên sàn diễn thời trang

Hành trình tiếp theo của chuyến viễn du Fashion Voyage sẽ dừng chân tại Hà Nội vào ngày 27/10 tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Hàng Buồm. Đạo diễn Long Kan trong buổi chia sẻ với báo chí trước thềm show diễn hứa sẽ truyền tải câu chuyện văn hóa thời trang đặc sắc trên mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Tiếp tục kết hợp với NTK Lê Thanh Hoà sau thành công của show diễn tại Mường Hoa, Sa Pa, đạo diễn Long Kan cho biết, cặp đôi lần này sẽ kết hợp với nhau để cho ra mắt BST với chủ đề An.

Đạo diễn Long Kan và NTK Lê Thanh Hoà từng đi Tràng An để khảo sát nhưng cuối cùng anh chọn Hà Nội để "Kết nối di sản và thời trang".

Với chủ đề An, Long Kan nói nó hợp với điều mà gần như tất cả mọi mong cầu khi trải qua 2 năm đại dịch nhiều mất mát - đó là bình an, an yên. Đi cùng với chủ đề ý nghĩa, cặp đôi dùng tông màu đỏ hoài cổ, màu mà theo quan niệm của người Việt Nam là màu may mắn làm chủ đạo, đem chất liệu lụa Mã Châu vào những thiết kế tân thời. Cả hai kỳ vọng sẽ khắc họa lên không gian trình diễn mang hai màu sắc đối lập: nét xưa của phố cổ Hà Nội và vẻ đẹp đậm chất Á Đông của phụ nữ hiện đại.

Từng cùng NKT Lê Thanh Hoà đi khảo sát nhiều nơi ở miền Bắc nhưng cuối cùng ekip chọn Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật Hàng Buồm để gửi gắm thông điệp “Đưa văn hóa Việt đến gần hơn với người Việt thông qua lăng kính thời trang”. Đạo diễn Long Kan bảo, khi bước chân vào không gian 22 Hàng Buồm này, anh cảm giác cực kỳ an yên, nó đúng như tinh thần mà anh cùng NTK Lê Thanh Hoà muốn truyền tải trong BST mới. "Điểm thu hút nhất của tôi ở không gian này chính là kiến trúc. Bất cứ thứ gì từ mảng tường, viên gạch, phiến đá,... đều có dấu ấn của thời gian. Đặc biệt là các bức tranh, phù điêu gốm sứ mang giá trị muôn đời. Đây là không gian hoài cổ nhưng vô cùng văn minh, điều mà chúng tôi muốn hướng tới", đạo diễn Long Kan nói.

Đưa thời trang vào một không gian văn hoá có sự kết hợp giữa hai phong cách kiến trúc Đông - Tây, cảnh quan không gian yên tĩnh, trầm mặc, cổ kính nhưng không kém phần trang nghiêm và thanh tao ngay giữa lòng phố xá sầm uất tấp nập là một lợi thế cũng là thách thức với Long Kan. Nhưng nam đạo diễn chia sẻ, anh đã giải được bài toán để hài hoà giữa thời trang và di sản.

"Bước vào không gian của đêm diễn, giới mộ điệu sẽ hoà trong không khí của những năm tháng xưa cũ với những chiếc chiếu trải ngoài sảnh, sẽ có các ca nương hát ca trù. Âm nhạc chính trong show diễn cùng mang hơi hướng dân ca Bắc Bộ do nhạc sĩ Trí Minh hoà âm phối khí để các người mẫu trình diễn và cả giới mộ điệu đều cảm nhận được không gian đậm chất Bắc Bộ, Hà Thành. Tôi không sử dụng bất kỳ một công nghệ hiện đại nào ngoài, tôi giữ nguyên bản di sản, tôi chỉ thiết kế sân khấu, đưa vào những hoa văn hoạ tiết mà có trong BST của NTK để không gian trình diễn hoà quyện với BST mà thôi", đạo diễn Long Kan chia sẻ.

"Chúng tôi tự hào khi được trở thành cầu nối thời gian, gắn kết những giá trị nguyên bản, xưa cũ với thế giới thời trang hào nhoáng hiện đại. Có thể nói, show diễn lần này chính là cơ hội để tôi hiện thực hóa ước mơ kết nối văn hóa Việt và thời trang hiện đại mà anh ấp ủ từ lâu", Long Kan chia sẻ thêm.

Fashion Voyage là chuyến viễn du được sáng lập bởi đạo diễn Long Kan, kết hợp cùng các NTK để giới thiệu những bộ sưu tập mới nhất theo xu hướng thời trang đương đại, được trình diễn trên những sàn catwalk độc đáo. Số đầu tiên của Fashion Voyage ra mắt vào năm 2018. Mỗi năm, chuyến viễn du Fashion Voyage lại đưa giới mộ điệu khám phá một miền đất mới như Cầu Vàng - Đà Nẵng, đảo Bàn chân - vịnh Hạ Long, ga Tàu hỏa leo núi Mường Hoa - Sa Pa và gần đây nhất là đảo ngọc Nam Phú Quốc.