Long Nhật, NSND Thu Hiền chấm thi Bolero

Ca sĩ Long Nhật vừa được bổ nhiệm làm trưởng ban giám khảo cuộc thi Giọng ca vàng Bolero Việt Nam mùa thứ 5.

Đối với cuộc thi yêu cầu cao về chuyên môn, Long Nhật lại có quan điểm khác khi tuyển chọn thí sinh: "Tôi thấy các thầy cô cứ căn dặn thí sinh luyến láy thế này, lấy hơi từ bụng rồi ém lại thế kia…thật sự quá tầm tay của các thí sinh!

Thực chất, họ là những người không chuyên, làm đủ các nghề khác nhau nên những từ ngữ chuyên môn ấy họ không hiểu và càng khó vận dụng kỹ thuật của người trong nghề. Vì vậy, tôi gặp từng người, chỉ họ hát một cách tự nhiên nhất. Các thí sinh cứ cố gắng hát sao cho hết khả năng, chỗ nào chưa ổn tôi hát cho họ hát theo, đơn giản mà hiệu quả”.

Long Nhật thân thiết bên ca sĩ Đan Phương.

Ngay từ mùa giải trước, Long Nhật vẫn luôn cẩn thận, tỉ mỉ trong chuyên môn thanh nhạc đồng thời với sự cởi mở, gần gũi thí sinh. Vì thế năm nay, anh tiếp tục áp dụng phương châm đơn giản hóa mọi thứ để thí sinh tiếp thu nhanh và tự nhiên nhất.

Trước một số ý kiến hoài nghi về năng lực hoặc so sánh với các danh ca bolero, ca sĩ Long Nhật nói: "Nếu được so sánh với các danh ca như má Giao Linh, cô Thu Hiền… tôi lại càng vui. Mình phải thế nào mới được so với các cây đa, cây đề chứ! Dĩ nhiên là hậu bối, tôi có những chỗ chưa chuẩn. Tôi vẫn luôn học hỏi và rèn luyện, nhờ các danh ca ấy chỉ dạy thêm. Nhiều lần chấm thi tự thấy chưa ổn, tôi gọi ngay má Giao Linh, cô Thu Hiền nhờ tư vấn. Tôi nghĩ lười mới đáng sợ chứ hỏi để giỏi thêm thì có gì mà ngại!”.

Hiện tại, Long Nhật đang tất bật chuẩn bị để đêm bán kết 1 diễn ra từ ngày 8/6 - 12/6 tới. Riêng tối 9/6, ban tổ chức thực hiện đêm Gala Giọng ca vàng Bolero Việt Nam nhằm tri ân cố ca sĩ - nguyên trưởng ban giám khảo Ngô Quốc Linh.

Giọng ca vàng Bolero Việt Nam là cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc, tạo cơ hội cho những người đam mê ca hát tỏa sáng trên sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp. Ngoài Long Nhật, thành phần ban giám khảo còn có ca sĩ Hương Ly, giảng viên thanh nhạc Hạ Vân, ca sĩ Đan Phương,...

Long Nhật hát 'Tàu đêm năm cũ'

Mỹ Loan