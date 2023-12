{"article":{"id":"2222255","title":"‘LPBank - Run4Change’ - giải chạy lan tỏa lối sống tích cực","description":"Giải chạy LPBank - Run4Change được Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - LPBank tổ chức sáng 2/12 tại Hà Nội nhằm lan toả phong cách sống tích cực, đem lại nhiều giá trị cho cộng đồng.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-1-363.jpg?width=768&s=xzzqTXzTGqK95zbqJkmUcQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-1-363.jpg?width=1024&s=HSv2vmpDFHElNTnhWGIiKw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-1-363.jpg?width=0&s=50F-xIgRnU2jD0G7azasOA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-1-363.jpg?width=768&s=xzzqTXzTGqK95zbqJkmUcQ\" alt=\"anh 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-1-363.jpg?width=260&s=1ObJZO0J-kjLxhOxZP0aqw\"></picture>

<figcaption>Các vận động viên chạy cự ly 10km chuẩn bị xuất phát</figcaption>

</figure>

<p>Giải chạy LPBank - Run4Change khởi tranh vào rạng sáng ngày 2/12 tại khu vực <a href=\"https://vietnamnet.vn/pho-di-bo-tag17255388225014215056-page1.html\" target=\"_blank\">phố đi bộ</a> hồ Hoàn Kiếm, thu hút hàng ngàn người đăng ký tham dự. Giải gồm 3 cự ly thi đấu: 3km, 5km và 10km với giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-2-364.jpg?width=768&s=WcITjOiOC5uyBq8vV7hIug\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-2-364.jpg?width=1024&s=d1a-gJ9SYUR1DKfq2sUq-Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-2-364.jpg?width=0&s=d1tyOgm87cSZgfA6vi5ong\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-2-364.jpg?width=768&s=WcITjOiOC5uyBq8vV7hIug\" alt=\"anh 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-2-364.jpg?width=260&s=cykljxaK1EDJsYCLPormZA\"></picture>

<figcaption>Ông Hồ Nam Tiến - Tổng Giám đốc LPBank cùng Ban lãnh đạo tham gia sự kiện</figcaption>

</figure>

<p>Theo LPBank, <a href=\"https://vietnamnet.vn/giai-chay-tag3973020626000550464.html\" target=\"_blank\">giải chạy</a> không chỉ nhằm xây dựng phong trào rèn luyện thể dục, thể thao giúp nâng cao sức khỏe của CBNV toàn hệ thống mà còn là hoạt động giúp gia tăng gắn kết với đối tác, khách hàng và cộng đồng. Đặc biệt, trong giai đoạn 2023 - 2028, ngân hàng đặt mục tiêu đẩy nhanh quá trình chuyển đổi với nhiều dự án trọng điểm, giải chạy như một luồng năng lượng mới mẻ tiếp thêm sức mạnh cho hơn 11.000 CBNV trong những thử thách sắp tới.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-3-365.jpg?width=768&s=yVb5WVLHWkjdn1_wSnLApA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-3-365.jpg?width=1024&s=sPGWrUrYffL-OmrWFAaHuA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-3-365.jpg?width=0&s=Fa-xtFgtGGUJUCeXS9HEHQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-3-365.jpg?width=768&s=yVb5WVLHWkjdn1_wSnLApA\" alt=\"anh 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-3-365.jpg?width=260&s=aOCJ5AsMltz1lI7T_Ugb1g\"></picture>

<figcaption>Giải chạy LPBank - Run4Change nhằm lan tỏa tinh thần chuyển đổi mạnh mẽ và lối sống tích cực</figcaption>

</figure>

<p>Đặc biệt, sức hút của sự kiện còn được khẳng định qua sự góp mặt của Hot TikToker kiêm runner Lương Minh Khương, người nổi tiếng với những video chia sẻ cuộc sống giản dị của người lao động thông qua dự án 999 bức ảnh đời thường khắp Việt Nam.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-4-366.jpg?width=768&s=_w8GN6xBPS-68-83cIrnnQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-4-366.jpg?width=1024&s=foLbiPstlr78cJplxlj2CQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-4-366.jpg?width=0&s=IZigyM1F3Bs4hqBgXtT1Mw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-4-366.jpg?width=768&s=_w8GN6xBPS-68-83cIrnnQ\" alt=\"anh 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-4-366.jpg?width=260&s=PLIORicg7OnDDOJOk5EJEw\"></picture>

<figcaption>Lương Minh Khương tại đường đua cự ly 10km giải LPBank - Run4Change</figcaption>

</figure>

<p>Không đơn thuần là cuộc đua giành ngôi vô địch, LPBank - Run4Change còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng. Với mỗi ki-lô-mét thành tích, LPBank sẽ quy đổi thành chi phí tài trợ cho các chương trình an sinh xã hội theo phương châm “gắn xã hội trong kinh doanh” từ trước tới nay của ngân hàng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-5-367.jpg?width=768&s=T73IdOecJAtqPUHFKBLgUw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-5-367.jpg?width=1024&s=bbdeHOmCIxy1uzWhZZ4JUQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-5-367.jpg?width=0&s=x4gJ_-iAb7amkyOWw9LJ1Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-5-367.jpg?width=768&s=T73IdOecJAtqPUHFKBLgUw\" alt=\"anh 5.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/anh-5-367.jpg?width=260&s=pYyvJvrU1HxwuYJRWspL2A\"></picture>

<figcaption>Giải thu hút đông đảo CBNV, đối tác và khách hàng của LPBank tham dự</figcaption>

</figure>

<p>Trước đó, từ ngày 1/8 - 18/11/2023, ngân hàng tổ chức giải chạy trực tuyến mang tên LPBank Run: Vượt qua giới hạn - Bứt phá thành công. Thông qua hình thức trực tuyến, người tham gia có thể linh hoạt chọn thời gian cũng như cung đường chạy, chạy một mình hoặc với bất kỳ ai trong suốt thời gian diễn ra giải. </p>

<p>Qua 110 ngày tổ chức, giải đã thu hút 6.972 thành viên tham gia với gần 800.000 km đường chạy được ghi nhận. Đây là lần đầu tiên LPBank tổ chức giải chạy trực tuyến quy mô lớn, nhận được sự hưởng ứng tích cực của CBNV, tạo nên không khí sôi động, náo nhiệt ngay trong lần đầu ra mắt.</p>

<p>Các giải chạy trực tuyến và trực tiếp của LPBank đã góp phần truyền cảm hứng tích cực cũng như lan tỏa hình ảnh của một ngân hàng năng động, luôn bước về phía trước với tinh thần chuyển đổi mạnh mẽ, đóng góp thiết thực cho cộng đồng.</p>

<table border=\"1\" style=\"border-collapse: collapse; width: 100.057%;\">

<tbody>

<tr>

<td style=\"width: 98.2558%; text-align: left;\">

<p>Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam với mạng lưới rộng lớn trải dài khắp 63 tỉnh thành, trong những năm qua, LPBank không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo nhằm tối đa hóa lợi ích cho khách hàng và cổ đông. </p>

<p>Mới đây, LPBank được vinh danh trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2023 do Brand Finance công bố, cho thấy bước tiến mạnh mẽ của ngân hàng sau quá trình đổi mới toàn diện, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, nhân sự, sản phẩm và chất lượng dịch vụ, mang đến nhiều giá trị vượt trội cho khách hàng, đối tác.</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

