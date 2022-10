Lũ dâng cao trong đêm, nhà dân ở TT-Huế ngập sâu, QL1A chia cắt

Đến 22h tối 14/10, do ảnh hưởng của ATNĐ gây mưa lớn kết hợp với các hồ chứa, thuỷ điện tăng lưu lượng xả lũ, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh TT-Huế ngập nặng.

Nước lụt dâng cao, nhấn chìm nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế

Theo Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế, tính đến 18h cùng ngày, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã sơ tán, di dời 2.263 hộ với 6.524 nhân khẩu.

Lực lượng chức năng di dời người dân đến nơi tránh trú an toàn trong chiều 14/10

Trong đó, tại TP Huế đã sơ tán, di dời 431 hộ với 1.464 nhân khẩu. Tương tự, thị xã Hương Trà đã sơ tán, di dời 62 hộ với 184 nhân khẩu; thị xã Hương Thủy 65 hộ với 193 nhân khẩu; huyện Quảng Điền 517 hộ với 1.154 nhân khẩu; huyện Phong Điền 102 hộ với 193 nhân khẩu; huyện Phú Lộc 716 hộ với 2.046 nhân khẩu; huyện Phú Vang 145 hộ với 404 nhân khẩu và huyện Nam Đông đã sơ tán, di dời 225 hộ với 886 nhân khẩu.

Ông Phan Thanh Hùng - Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế thông tin, từ 0h đến 18h ngày 14/10, lượng mưa trung bình tại TT-Huế từ 150-300mm, có nơi cao hơn như tại các địa phương thuộc huyện Phú Lộc gồm: Lộc Tiến 364mm, Lăng Cô 313mm, Thủy Yên 351mm và tiếp tục có mưa to đến rất to.

Mưa lớn cùng nước lũ dâng nhanh khiến nhiều trụ sở cơ quan trên địa bàn huyện Quảng Điền ngập sâu

Tại địa bàn TP Huế, đêm 14/10, nước lũ bủa vây tứ phía, chia cắt nhiều con đường, nhà dân ngập nặng

Nhiều nhà dân ở đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường An Tây) ngập sâu hơn 1m

Lực lượng chức năng bố trí người, phương tiện túc trực 24/24h đầu đường Nguyễn Hữu Cảnh và cảnh báo người dân không qua lại

Tuyến đường dẫn vào trụ sở UBND TP Huế ngập sâu gần nửa mét

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh TT-Huế cho biết, hiện nay, trên QL1, đoạn đi qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc; Km 829 gần cầu vượt Thủy Dương; Km 867 bắc hầm Phước Tượng nước ngập sâu khoảng 50 - 60cm, lực lượng CSGT Công an các huyện và Phòng CSGT Công an tỉnh tập trung huy động toàn bộ CBCS phối hợp tuần tra, điều hòa, hướng dẫn giao thông.

Tuyến QL1A qua xã Lộc Trì nước lũ dâng cao, chia cắt

"Hiện do, mực nước ngập sâu gây nguy hiểm người và phương tiện, nên lực lượng chức năng lập rào chắn, đặt biển cấm các phương tiện lưu thông qua lại để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân", Thượng tá Tuấn thông tin.

Lực lượng chức năng đã đặt barie “đóng đường” và ứng trực không cho người và phương tiện qua lại trên đoạn QL1 này.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh TT-Huế, đơn vị phối hợp các lực lượng chức năng đang điều tiết giao thông. Các phương tiện có thể di chuyển bằng tuyến cao tốc La Sơn- Tuý Loan để vào Đà Nẵng.

Với các phương tiện lưu thông hướng Bắc- Nam khi đến đường tránh Huế có thể đi vào dự án cao tốc Cam Lộ- La Sơn (đang xây dựng, hiện cơ bản hoàn thành các lớp bê tông nhựa mặt đường) để vào nút giao La Sơn, lưu thông thêm hơn 60km để đến nút giao Hoà Liên, đường tránh Nam Hầm Hải Vân (Đà Nẵng).

Một điểm sạt lở trên đèo A Co thuộc tuyến QL49 nối TP Huế với huyện miền núi A Lưới

Tương tự các phương tiện lưu thông đường dài hướng Nam - Bắc nên đi vào cao tốc La Sơn - Tuý Loan từ nút giao Hoà Liên để tránh ách tắc cục bộ trên QL1.