{"article":{"id":"2222470","title":"Lửa thiêu rụi tài sản tiền tỷ, nước mắt tiểu thương chảy trong mưa","description":"Chỉ trong khoảng thời gian hơn 4 tiếng đồng hồ, ngọn lửa đã thiêu rụi hàng trăm sạp hàng, ki - ốt của tiểu thương ở TT-Huế. Lặng người dưới mưa nhìn đống tài sản tiền tỷ bị lửa thiêu, nước mắt tiểu thương lăn dài trên má.","contentObject":"<p><strong>Nước mắt tiểu thương chảy trong mưa</strong></p>

<p>Những cơn mưa nặng hạt kéo dài vào chiều và tối ngày 3/12, dường như không thể ngăn được đám đông tiểu thương tụ tập trước cổng chợ Khe Tre (huyện Nam Đông, tỉnh TT-Huế).</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4937776332142-28bdbcd4f3be56c318735fdabac2c9bb-127.jpg?width=768&s=zSEvWNVO2m5RLd4bypOmnw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4937776332142-28bdbcd4f3be56c318735fdabac2c9bb-127.jpg?width=1024&s=1BvPvAq_bdUanvrylUuJBA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4937776332142-28bdbcd4f3be56c318735fdabac2c9bb-127.jpg?width=0&s=sxv1CYoRP7B0GG4bIrFhXg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4937776332142-28bdbcd4f3be56c318735fdabac2c9bb-127.jpg?width=768&s=zSEvWNVO2m5RLd4bypOmnw\" alt=\"z4937776332142 28bdbcd4f3be56c318735fdabac2c9bb.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/z4937776332142-28bdbcd4f3be56c318735fdabac2c9bb-127.jpg?width=260&s=wlPjULdYq4-lvBK8naXiFw\"></picture>

<figcaption>Khói lửa bao trùm, thiêu cháy chợ Khe Tre. Ảnh CTV</figcaption>

</figure>

<p>Hàng chục tiểu thương – chủ yếu là những phụ nữ luống tuổi đứng bần thần giữa cơn mưa lớn, trước cổng chợ và lặng người nhìn cảnh đổ nát, hoang tàn của các gian hàng.</p>

<p>Bên trong khuôn viên chợ rộng hàng ngàn mét vuông, lực lượng chức năng khoanh vùng, bảo vệ hiện trường, không cho người dân, tiểu thương tiếp cận để đảm bảo an toàn do nhiều cột khói còn âm ỉ trong những sạp hàng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-17-2-128.jpg?width=768&s=LU86kGlFUY41c2sPmylJGg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-17-2-128.jpg?width=1024&s=5gTPuHk1yeMzOW5qWrm2Mw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-17-2-128.jpg?width=0&s=rWePt-ohDbAmedyVV3ij-Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-17-2-128.jpg?width=768&s=LU86kGlFUY41c2sPmylJGg\" alt=\"W-chay-cho-17-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-17-2-128.jpg?width=260&s=DHf-1CbN0YejVJZ8_cU4Sg\"></picture>

<figcaption>Hàng hoá của tiểu thương bị lửa thiêu rụi</figcaption>

</figure>

<p>Trước một ki - ốt bán hàng điện máy nằm đối diện trục đường chính, bà Lại Thị Thu (47 tuổi, chủ cửa hàng điện máy Thu) đau đớn nhìn tài sản tiền tỷ bị lửa hoá thành tro bụi.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-8-2-129.jpg?width=768&s=VKvqY5OU0ecFymJSaDjRiA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-8-2-129.jpg?width=1024&s=8_uV9RZCB3yydI1XA7efYA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-8-2-129.jpg?width=0&s=DIfbbP9ktEbIYjTrtsA1Og\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-8-2-129.jpg?width=768&s=VKvqY5OU0ecFymJSaDjRiA\" alt=\"W-chay-cho-8-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-8-2-129.jpg?width=260&s=GAB1bdMFcDVchIhTLyvcvw\"></picture>

<figcaption>Gian hàng điện máy của bà Thu trị giá hàng tỷ đồng bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn</figcaption>

</figure>

<p>Bà Thu cho biết, gia đình bà có gần 30 năm kinh doanh, buôn bán mặt hàng điện, điện tử tại chợ Khe Tre. Bà thuê được 2 ki - ốt để bán hàng.</p>

<p>Khoảng 4 giờ ngày 3/12, khi đang ngủ ở nhà thì bà Thu giật mình khi nhận tin cháy chợ Khe Tre.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-22-2-130.jpg?width=768&s=_wXtlnWe3eBq46Isv0WEQQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-22-2-130.jpg?width=1024&s=sRqZhB4sk71qbYdI1XgVIQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-22-2-130.jpg?width=0&s=BBJ_ZJT-E1mdTNabr9Pdhw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-22-2-130.jpg?width=768&s=_wXtlnWe3eBq46Isv0WEQQ\" alt=\"W-chay-cho-22-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-22-2-130.jpg?width=260&s=v8D_fxkwjtpKrkv-BG08jw\"></picture>

<figcaption>Nữ tiểu thương này đã mất trắng tài sản</figcaption>

</figure>

<p>Bà cùng chồng tức tốc chạy đến hiện trường. Khi đến chợ, vợ chồng bà như chết lặng khi chứng kiến hầu như cả khu chợ đã chìm trong biển lửa.</p>

<p>Vợ chồng bà với sự hỗ trợ của người dân liều mình phá cửa ki - ốt hy vọng đưa được ít hàng hóa ra bên ngoài nhưng mọi nỗ lực đều rơi vào tuyệt vọng khi hơi nóng của vụ hoả hoạn đã làm nhiều vật dụng trong nhà kho phát nổ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chay-cho-18-2-131.jpg?width=768&s=04W7sAwie6tFlFuMvC3XDw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chay-cho-18-2-131.jpg?width=1024&s=Bf7VkwbhIgCMfTx5xq5Vlw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chay-cho-18-2-131.jpg?width=0&s=p337STbcdFZGrie4EYqLnw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chay-cho-18-2-131.jpg?width=768&s=04W7sAwie6tFlFuMvC3XDw\" alt=\"chay-cho-18-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chay-cho-18-2-131.jpg?width=260&s=Mk0C_dZ4vBEU4Sr-eiKqBA\"></picture>

<figcaption>Nhiều tiểu thương thất thần nhìn tài sản bị lửa hoá thành tro bụi</figcaption>

</figure>

<p>“Cửa hàng của tôi chủ yếu là đồ điện tử, điện lạnh nên cháy rất nhanh. Dù đã trang bị bình chữa cháy nhưng lúc đó tôi bất lực, thả tay nhìn lửa thiêu rụi toàn bộ cửa hàng.</p>

<p>Hàng hóa tôi vừa lấy về rất nhiều với ý định chuẩn bị sẵn để phục vụ dịp Tết. Cả cũ và mới ước tính cũng gần 4 tỷ đồng, đó cũng là tất cả gia tài mà tôi gây dựng hơn 30 năm nay. Bây giờ thì hết thật rồi”, bà Thu nghẹn ngào.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-21-2-132.jpg?width=768&s=90eUOH7cu1qLzYwGT3ykNw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-21-2-132.jpg?width=1024&s=WVxr-N1cDRDg9wXsXpRCWQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-21-2-132.jpg?width=0&s=yP4Fa4fQgVqt6Ifh_7y6Vg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-21-2-132.jpg?width=768&s=90eUOH7cu1qLzYwGT3ykNw\" alt=\"W-chay-cho-21-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-21-2-132.jpg?width=260&s=tIhwrEGj7Ybegya9gpdaTA\"></picture>

<figcaption>Một số tiểu thương dường như ngã khuỵu, phải nhờ người thân dìu đỡ</figcaption>

</figure>

<p>Không riêng bà Thu, sau vụ hoả hoạn xảy ra, rất đông tiểu thương chợ Khe Tre vây quanh khu chợ, lặng lẽ nhìn những gian hàng của họ bị lửa hoá tro bụi.</p>

<p>Một số người dân kịp tìm đến quầy hàng của mình, dùng gậy cố đào bới, tìm kiếm và nhặt nhạnh những mặt hàng bị hư hỏng nhẹ hoặc còn ít nhiều giá trị nhưng cũng nhiều tiểu thương thất thần, hai hàng nước mắt quện với cơn mưa lớn.</p>

<p><strong>Hàng trăm gian hàng hoá thành tro bụi</strong></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-12-2-133.jpg?width=768&s=yO3pCLy_tisDsVam-QZGcg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-12-2-133.jpg?width=1024&s=TA7Dp0-fM_FgOYQE42t-1A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-12-2-133.jpg?width=0&s=aeW2TVcOi8CdlFTCLvwOWA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-12-2-133.jpg?width=768&s=yO3pCLy_tisDsVam-QZGcg\" alt=\"W-chay-cho-12-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-12-2-133.jpg?width=260&s=eWX2jXWRCirgPnTF5GUg6A\"></picture>

<figcaption>Hàng chục tiểu thương bất chấp mưa nặng hạt, lặng người nhìn vào tài sản của mình bên trong khuôn viên chợ</figcaption>

</figure>

<p>Theo lãnh đạo UBND huyện Nam Đông, đám cháy bùng phát vào khoảng 3h40 tại một quầy hàng trong khuôn viên chợ Khe Tre. Sau đó, tiểu thương phát hiện vụ cháy, báo cho Ban quản lý chợ và lực lượng chức năng.</p>

<p>Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huy động 9 xe chuyên dụng và 70 cán bộ, chiến sĩ chữa cháy; 190 người thuộc lực lượng công an huyện, xã, công an bán chuyên trách và bảo vệ dân phố... tham gia dập lửa.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-15-2-134.jpg?width=768&s=Xygc2SQtezliEgHh3uO9yA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-15-2-134.jpg?width=1024&s=VlVXjhX-UB3y__BOatZGoA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-15-2-134.jpg?width=0&s=fl9df51ILtrQkXPvU7S3Cg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-15-2-134.jpg?width=768&s=Xygc2SQtezliEgHh3uO9yA\" alt=\"W-chay-cho-15-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-15-2-134.jpg?width=260&s=4-sQmJ-sPHRX4JNSfiC-tw\"></picture>

<figcaption>Khu chợ biến dạng sau hơn 4 giờ đồng hồ bị lửa thiêu </figcaption>

</figure>

<p>Các lực lượng khác như bộ đội, dân quân tự vệ, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được huy động tham gia chữa cháy, giúp các tiểu thương sơ tán hàng hóa. </p>

<p>Đến khoảng 7h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo thống kê, có 2.180m2 khu chợ Khe Tre bị thiêu rụi; 335 sạp hàng và ki-ốt bị cháy.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-5-2-135.jpg?width=768&s=USC3o0qXP-W-rt644dJEFQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-5-2-135.jpg?width=1024&s=kFqCPfu5bLxjYTtIEuzcSQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-5-2-135.jpg?width=0&s=Dh4ejypbTVUZLdcs1brYSA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-5-2-135.jpg?width=768&s=USC3o0qXP-W-rt644dJEFQ\" alt=\"W-chay-cho-5-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/w-chay-cho-5-2-135.jpg?width=260&s=9gg2ua_2jFk3cvJ7OsOuXQ\"></picture>

<figcaption>Một người dân cố gắng tìm kiếm những tài sản bị hư hỏng nhẹ trong đống tro tàn</figcaption>

</figure>

<p>Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Nam Đông, vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.</p>

<p>“Đặc biệt, thời điểm xảy ra vụ hoả hoạn, rất nhiều tiểu thương đã dự trữ hàng để bán Tết nên có thể nói, người dân đang bị “thiệt đơn, thiệt kép\". Trước mắt, ngoài việc tập trung điều tra nguyên nhân vụ việc, chính quyền cũng sẽ rà soát để có phương án hỗ trợ, động viên những tiểu thương bị thiệt hại", một lãnh đạo UBND huyện Nam Đông chia sẻ.</p> Thủ Đức vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa khiến một người đàn ông 56 tuổi tử vong.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ong-lao-vao-duong-ray-bi-tau-hoa-can-tu-vong-2222527.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tau-hoa-can-nguoi-tu-vong-00-00-00-00-00-30-414.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:11:11","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222399","title":"Dự báo thời tiết 4/12/2023: Miền Bắc mưa nhỏ vài nơi, trời âm u sương mù","description":"Dự báo thời tiết 4/12/2023, miền Bắc nhiều mây âm u, có sương mù và trời rét. Trung Bộ còn mưa to cục bộ từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giông vài nơi.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-4-12-2023-mien-bac-tang-nhiet-mua-nho-vai-noi-2222399.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/du-bao-thoi-tiet-4122023-mien-bac-mua-nho-vai-noi-troi-am-u-suong-mu-142.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:53:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222509","title":"Hà Nội đề xuất mua máy bay chữa cháy và trực thăng cứu nạn","description":"Để nâng cao hiệu quả công tác PCCC, UBND TP Hà Nội vừa đề xuất mua các thiết bị đặc thù như tàu chữa cháy trên sông, máy bay trực thăng cứu nạn, cứu hộ và máy bay chữa cháy.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-de-xuat-mua-may-bay-chua-chay-va-truc-thang-cuu-nan-2222509.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/ha-noi-de-xuat-mua-may-bay-chua-chay-va-truc-thang-cuu-nan-201.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:15:17","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222068","title":"Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy khi tàu thuyền neo đậu sát nhau","description":"Gần đây, trên địa bàn cả nước đã liên tục ghi nhận các vụ cháy liên quan tới tàu, thuyền. Đặc biệt, các sự cố cháy, nổ tàu thuyền thường xảy ra khi phương tiện này đang neo đậu.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dam-bao-an-toan-phong-chay-chua-chay-khi-tau-thuyen-neo-dau-sat-nhau-2222068.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/dam-bao-an-toan-phong-chay-chua-chay-khi-tau-thuyen-neo-dau-sat-nhau-678.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222380","title":"Điểm mấu chốt để 2 tuyến đường dành cho xe đạp ở Hà Nội không 'hiu quạnh'","description":"Để thu hút người dân, Hà Nội nên nghiên cứu tính kết nối liên thông giữa các tuyến đường dành cho xe đạp, thiết kế mặt đường êm ái, cảnh quan xung quanh đẹp và thân thiện.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/diem-mau-chot-de-2-tuyen-duong-danh-cho-xe-dap-o-ha-noi-khong-hiu-quanh-2222380.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/diem-mau-chot-de-2-tuyen-duong-danh-cho-xe-dap-o-ha-noi-khong-hiu-quanh-987.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222442","title":"Hà Nội cần cơ chế đặc thù để gỡ ‘nút thắt’ trong cải tạo gần 1.580 chung cư cũ","description":"Từ năm 1999 đến nay, chỉ khoảng 2% trong tổng số gần 1.580 chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội được cải tạo. Việc sửa Luật Thủ đô lần này được kỳ vọng sẽ trao cho Hà Nội chính sách đặc thù để gỡ ‘nút thắt’ trong cải tạo chung cư cũ.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-can-co-che-dac-thu-de-go-nut-that-trong-cai-tao-gan-1-580-chung-cu-cu-2222442.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/ha-noi-can-co-che-dac-thu-de-go-nut-that-trong-cai-tao-gan-1580-chung-cu-cu-1081.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222261","title":"Hiện trạng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, có kịp về đích đúng hạn cuối năm 2023?","description":"Theo chỉ đạo của Thủ tướng, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ phải hoàn thành trước ngày 31/12. Thời gian về đích chỉ còn chưa đến 1 tháng, trong khi việc thi công đang có khó khăn, trở ngại.","displayType":19,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hien-trang-cao-toc-my-thuan-can-tho-co-kip-ve-dich-dung-han-cuoi-nam-2023-2222261.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/hien-trang-cao-toc-my-thuan-can-tho-co-kip-ve-dich-dung-han-cuoi-nam-2023-965.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:30:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2219148","title":"Sớm xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật PCCC và CNCH","description":"Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Chính phủ sớm xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật PCCC và CNCH trong năm 2024 để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/som-xay-dung-trinh-quoc-hoi-ban-hanh-luat-pccc-va-cnch-2219148.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/som-xay-dung-trinh-quoc-hoi-ban-hanh-luat-pccc-va-cnch-910.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222461","title":"CSGT TP.HCM điều chỉnh phương án kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn","description":"Đại diện Phòng PC08 - Công an TP.HCM cho biết, ban ngày lực lượng CSGT thực hiện tuần tra, nếu phát hiện vi phạm nồng độ cồn sẽ xử lý, còn ban đêm thì lập chốt kiểm tra.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/csgt-tp-hcm-dieu-chinh-phuong-an-kiem-tra-xu-ly-vi-pham-nong-do-con-2222461.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/csgt-tphcm-dieu-chinh-phuong-an-kiem-tra-xu-ly-vi-pham-nong-do-con-1164.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T23:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222419","title":"Xác minh clip cô gái bị túm tóc kéo lê, hành hung tại sảnh chung cư ở TP.HCM","description":"Lực lượng công an đang tập trung xác minh clip ghi lại cảnh cặp đôi nam nữ túm tóc kéo lê và hành hung một cô gái tại sảnh chung cư ở TP.HCM.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xac-minh-clip-co-gai-bi-tum-toc-keo-le-hanh-hung-tai-sanh-chung-cu-o-tp-hcm-2222419.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/xac-minh-clip-co-gai-bi-tum-toc-keo-le-hanh-hung-tai-sanh-chung-cu-o-tphcm-905.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T20:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222424","title":"Thưởng Tết năm 2024 sẽ khó khăn?","description":"Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự báo, vấn đề lương, thưởng Tết năm 2024 sẽ gặp nhiều khó khăn.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuong-tet-nam-2024-se-kho-khan-2222424.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/thuong-tet-nam-2024-se-kho-khan-902.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T20:05:07","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222409","title":"Ông Ngọ Duy Hiểu: Đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh thêm 2 ngày thể hiện sự nhân văn","description":"Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, việc đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh thêm 2 ngày để người lao động có cơ hội đưa con đi khai giảng. Điều này thể hiện sự nhân văn của tổ chức Công đoàn, thấu hiểu nguyện vọng của người lao động.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ong-ngo-duy-hieu-de-xuat-nghi-le-quoc-khanh-them-2-ngay-the-hien-su-nhan-van-2222409.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/ong-ngo-duy-hieu-de-xuat-nghi-le-quoc-khanh-them-2-ngay-the-hien-su-nhan-van-877.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T19:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222366","title":"Hỗ trợ 30 triệu đồng cho thân nhân trạm phó kiểm lâm bị bắn tử vong trong rừng","description":"Gia đình của ông N.K.A. (Trạm phó kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô bị bắn tử vong trong rừng) vừa được UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 30 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ho-tro-30-trieu-dong-cho-than-nhan-tram-pho-kiem-lam-bi-ban-tu-vong-trong-rung-2222366.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/cdb48f1f-1be7-4233-9bce-49e553796fb2-1-737.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T17:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219074","title":"Gian nan những vụ chữa cháy hóa chất có thể ảnh hưởng độc hại tới sức khỏe","description":"Những vụ cháy liên quan tới hóa chất thường tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của lực lượng chữa cháy.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gian-nan-nhung-vu-chua-chay-hoa-chat-co-the-anh-huong-doc-hai-toi-suc-khoe-2219074.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/gian-nan-nhung-vu-chua-chay-hoa-chat-co-the-anh-huong-doc-hai-toi-suc-khoe-583.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T16:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222352","title":"Phát hiện thi thể nam giới cạnh mương thủy lợi ở Bình Định","description":"Công an thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đang điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện 1 thi thể nam giới gần chiếc xe đạp cạnh mương thủy lợi.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-hien-thi-the-nam-gioi-canh-muong-thuy-loi-o-binh-dinh-2222352.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/phat-hien-thi-the-nam-gioi-canh-muong-thuy-loi-o-binh-dinh-695.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T16:32:02","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218982","title":"Tháo dỡ 'chuồng cọp', người dân tự mở lối thoát nạn thứ 2 khi xảy ra cháy nổ","description":"Tại các thành phố lớn, không khó để bắt gặp những khu tập thể cũ, nhà ở riêng lẻ cơi nới thêm \"chuồng cọp\". Điều này, vô tình bịt lối thoát nạn của người dân khi xảy ra cháy, nổ.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thao-do-chuong-cop-nguoi-dan-tu-mo-loi-thoat-nan-thu-2-khi-xay-ra-chay-no-2218982.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/thao-do-chuong-cop-nguoi-dan-tu-mo-loi-thoat-nan-thu-2-khi-xay-ra-chay-no-576.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T14:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222298","title":"Hơn 4 giờ cháy chợ miền núi TT-Huế, 335 sạp hàng và ki-ốt bị thiêu rụi","description":"Vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 3h40 sáng nay tại chợ Khe Tre thuộc huyện miền núi Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) đã thiêu rụi 335 sạp hàng và ki-ốt.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hon-4-gio-chay-cho-mien-nui-tt-hue-335-sap-hang-va-ki-ot-bi-thieu-rui-2222298.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/hon-4-gio-chay-cho-mien-nui-tt-hue-335-sap-hang-va-ki-ot-bi-thieu-rui-501.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T14:03:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222286","title":"Thiếu tá công an bị xe máy gặp tai nạn văng gãy xương đùi","description":"Khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, thiếu tá công an bị xe máy trong vụ tai nạn giao thông văng trúng người làm gãy xương đùi.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thieu-ta-cong-an-bi-xe-may-gap-tai-nan-vang-gay-xuong-dui-2222286.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/thieu-ta-cong-an-bi-xe-may-gap-tai-nan-vang-gay-xuong-dui-480.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T13:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222285","title":"Cử tri TP Thủ Đức đề nghị xem lại giá bồi thường quá thấp của dự án Vành đai 3","description":"Cử tri TP Thủ Đức phản ánh, trên cùng một tuyến đường nhưng giá bồi thường tại Bình Dương cao gấp 3 lần so với phía Thủ Đức khi thực hiện dự án Vành đai 3.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cu-tri-tp-thu-duc-de-nghi-xem-lai-gia-boi-thuong-qua-thap-cua-du-an-vanh-dai-3-2222285.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/cu-tri-tp-thu-duc-de-nghi-xem-lai-gia-boi-thuong-qua-thap-cua-du-an-vanh-dai-3-467.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T13:30:09","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222297","title":"Cướp tiệm vàng ở Trà Vinh: Công an thu giữ 80 chỉ vàng trong bụi cây","description":"Quá trình điều tra vụ cướp tiệm vàng ở Trà Vinh, cơ quan điều tra đã thu giữ 80 chỉ vàng trong bụi cây con sông nhỏ ở huyện Châu Thành.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuop-tiem-vang-o-tra-vinh-cong-an-thu-giu-80-chi-vang-trong-bui-cay-2222297.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/cuop-tiem-vang-o-tra-vinh-cong-an-thu-giu-80-chi-vang-trong-bui-cay-461.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T13:20:02","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222284","title":"Đã thấy thi thể thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy tự tử sau nhiều ngày tìm kiếm","description":"Thi thể nam thanh niên được tìm thấy dưới vịnh Cửa Lục cách gầm cầu Bãi Cháy khoảng 100m. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình đưa thi thể về quê lo hậu sự.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/da-thay-thi-the-thanh-nien-nhay-cau-bai-chay-tu-tu-sau-nhieu-ngay-tim-kiem-2222284.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tim-thay-thi-the-thanh-nien-nhay-cau-bai-chay-tu-tu-tu-hon-3-ngay-truoc-430.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T12:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222270","title":"Đề xuất giảm giờ làm trong doanh nghiệp xuống dưới 48h mỗi tuần","description":"Công đoàn Việt Nam đề xuất các cấp nghiên cứu giảm giờ làm việc của người lao động trong doanh nghiệp dưới 48h mỗi tuần.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/de-xuat-giam-gio-lam-trong-doanh-nghiep-xuong-duoi-48h-moi-tuan-2222270.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/de-xuat-giam-gio-lam-trong-doanh-nghiep-xuong-duoi-48h-moi-tuan-408.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T11:57:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222259","title":"13 tuyến đường trung tâm TP.HCM cấm xe 18 ngày","description":"Để phục vụ diễn tập chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ tại ga ngầm Bến Thành của tuyến Metro số 1, TP.HCM sẽ cấm xe 13 tuyến đường xung quanh trong 18 ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-duong-trung-tam-tp-hcm-cam-xe-18-ngay-de-dien-tap-chua-chay-ga-metro-so-1-2222259.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/13-tuyen-duong-trung-tam-tphcm-cam-xe-18-ngay-398.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T11:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

