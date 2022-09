Lùi thời hạn tiếp nhận đường dây 500kV

Bộ Công Thương vừa có báo cáo lên Thủ tướng về việc được giao hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp nhận quản lý tài sản lưới điện truyền tải điện 500 kV Thuận Nam - Vĩnh Tân, do nhà đầu tư tư nhân là Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam đề xuất bàn giao không tính chi phí (bàn giao 0 đồng), theo chỉ đạo hồi đầu năm nay của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Theo Bộ Công Thương, để thực hiện nhiệm vụ này, bộ đã tổ chức họp với Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, EVN và nhà đầu tư Trung Nam.

Đường dây truyền tải và trạm biến áp 500kV do Trung Nam đầu tư.

“Trên cơ sở ý kiến các bộ, đơn vị, Bộ Công Thương thấy các quy định pháp luật hiện hành chưa quy định rõ thẩm quyền và cơ sở pháp lý để hướng dẫn EVN làm việc với Công ty Trung Nam thực hiện bàn giao lưới điện 500kV Thuận Nam - Vĩnh Tân”, Bộ Công thương nêu rõ.

Do đó, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng chấp thuận việc bàn giao lưới điện 500kV Thuận Nam - Vĩnh Tân sẽ được thực hiện theo quy định của nghị định về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN sau khi nghị định ra đời và có hiệu lực.

“Khi đó, thẩm quyền, trách nhiệm của các bên tham gia bàn giao, tiếp nhận, hồ sơ, cách xác định giá trị công trình và các điều kiện khác đã được quy định đầy đủ cụ thể, rõ ràng”, Bộ Công Thương bày tỏ.

Còn Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho rằng: Hiện nay chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục bàn giao tài sản được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài Nhà nước cho EVN theo hình thức không hoàn trả vốn. Do đó, trường hợp các bên liên quan thống nhất việc bàn giao lưới điện 500 kV Thuận Nam do đơn vị tư nhân đầu tư sang EVN tiếp nhận, quản lý vận hành, việc triển khai các công tác chuyển giao sẽ thực hiện theo Nghị định quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN quản lý do Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành.

Theo ý kiến Bộ Tài chính, trường hợp việc bàn giao lưới điện 500kV Thuận Nam - Vĩnh Tân do đơn vị tư nhân đầu tư sang EVN thực hiện trước khi Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN được ban hành và có hiệu lực thi hành thì việc bàn giao được thực hiện theo các quy định pháp luật về dân sự, pháp luật về doanh nghiệp hiện hành;

"Trường hợp việc bàn giao được thực hiện sau khi khi Nghị định của Chính phủ quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang EVN được ban hành và có hiệu lực thì việc bàn giao được thực hiện theo quy định tại nghị định này", Bộ Tài chính nêu quan điểm.

Đại diện Bộ Tư pháp cho biết thêm, Bộ đã tổ chức thẩm định dự thảo nghị định kể trên và thấy rằng để việc chuyển giao đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, cần chờ đến khi nghị định được Chính phủ ban hành.

Đường dây 500kV Thuận Nam - Vĩnh Tân là một trong những hợp phần của cụm dự án lên đến có tổng mức đầu tư trên 12.000 tỉ đồng, được hoàn thành cuối năm 2020, gồm: Nhà máy điện mặt 450MW kết hợp với Trạm biến áp 500 kV Thuận Nam; các đường dây 500 kV, 220 kV. Trong đó, quy mô đường dây truyền tải dài hơn 17 km kéo dài từ xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đến xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Trong số này, riêng đường dây truyền tải 500 kV có chiều dài 15,5 km, đấu nối vào trạm 500 kV tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

Hải Phùng